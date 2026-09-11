LIVE F1 - GP d’Espagne : les essais libres 2 en direct à Madrid

C’est déjà l’heure de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne, qui viendra clore la première journée de roulage sur le Madring, tout nouveau tracé amenant la Formule 1 à Madrid. Après des EL1 plutôt studieux dominés par Mercedes F1, les équipes se relancent à l’attaque du tracé espagnol pour une deuxième séance qui va les aider à préparer la course, en plus de continuer à chercher la limite.

Les virages piégeux sont nombreux sur ce tracé, comme on l’a vu en Formule 2 avec deux drapeaux rouges en essais libres et cinq accidents en qualifications. Les pilotes de F1 vont vouloir enchaîner les kilomètres et les longs relais et vont donc limiter les risques, mais rien n’est impossible sur ce circuit.

Les premiers essais montrent que le tracé est particulièrement délicat, entre virages très rapides et points de freinages en appui, en plus de dénivelés qui délestent la voiture et mettent les suspensions à l’épreuve.

16h30 : Face à ce défi, on se dit qu’Isack Hadjar a bien fait de ne pas reprendre la compétition en n’étant pas à 100 % de ses capacités physiques. Son patron, Laurent Mekies, a confirmé que le Français ne précipiterait pas son retour, alors que la F1 va à Bakou dans deux semaines.

16h34 : Le Grand Prix de Madrid espère être un succès tout au long du week-end, grâce notamment aux deux héros locaux, Fernando Alonso et Carlos Sainz, qui se félicitent de la popularité gagnée par la F1 grâce à eux.

16h39 : Une F1 qui pourrait accueillir une 12e équipe à l’avenir, le président de la FIA ayant confirmé qu’une place était laissée vacante si un constructeur chinois veut s’engager à l’avenir.

16h43 : La dernière équipe arrivée en date, Cadillac, a quant à elles de grandes ambitions. Et Sergio Pérez confirme qu’il a été impressionné par ce qu’a réussi l’équipe et ce qu’elle prévoit de construire en matière d’infrastructure.

16h48 : L’autre cliente de Cadillac, Haas F1, a expliqué pourquoi elle est limitée dans son utilisation du simulateur Ferrari, et qu’elle ne s’y rend que très peu dans sa préparation globale. Cela peut aussi expliquer les difficultés de développement du team.

16h52 : Max Verstappen était cinquième en EL1 en début d’après-midi, mais il pense depuis le début du week-end qu’un problème de conception sur sa RB22 va empêcher Red Bull de briller à Madrid.