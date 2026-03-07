LIVE F1, GP d’Australie : la qualification en direct à Melbourne

Après des shakedowns d’équipes, cinq jours d’essais à Barcelone, deux sessions de trois journées à Bahreïn et trois séances d’essais libres à Melbourne, c’est enfin l’heure de la grande révélation : on va connaître le premier poleman de la saison 2026 de F1 !

Les qualifications du Grand Prix d’Australie vont être un moment de grande tension, car les équipes exploitent pour la première fois avec autant d’intensité des monoplaces très complexes dont la gestion d’énergie est cruciale.

De plus, les pilotes vont devoir trouver la limite alors que les voitures sont très instables au freinage à cause des deux modes aérodynamiques, tout en parvenant à gérer leur capital énergie en direct pour optimiser les performances de leur Formule 1.

Vous l’aurez compris, c’est une séance totalement inédite qui nous attend, et avec elle un suspense pour la pole position et le classement de la grille de départ. En effet, entre les risques d’erreurs des pilotes, d’une gestion mal optimisée voire même de problèmes mécaniques, tout reste possible pour cette qualification.

5h22 : Mercedes nous a donné des nouvelles et a confirmé ne pas avoir renoncé à préparer la voiture de Kimi Antonelli pour les qualifications, après son crash en fin d’essais libres 3.

Un porte-parole de Mercedes a déclaré : "Après un examen plus approfondi, le châssis et le groupe motopropulseur semblent en bon état. L’équipe travaille donc d’arrache-pied pour préparer sa voiture. Il n’y a aucune garantie qu’elle soit prête à temps, car il reste beaucoup de travail, mais l’équipe fait tout son possible pour qu’il puisse prendre la piste."

5h26 : Vivra-t-on des qualifications folles ? Entre gestion de l’énergie, tours de préparation et fiabilité encore précaire, la séance le promet comme le disait certains pilotes (à lire ici).

5h31 : Stefano Domenicali, le PDG de la F1, n’était pas très content des déclarations de Verstappen et Hamilton sur les F1 de 2026... et l’a fait savoir.

5h36 : Aston Martin F1 n’a pas confirmé si Lance Stroll pourra participer ou non aux qualifications après le problème du moteur thermique Honda découvert ce matin avant le lancer lors des Libres 3.

5h38 : L’étendue des dégâts sur la Mercedes d’Antonelli est impressionnante ! Vous pouvez voir en page 4 de notre galerie du jour des parties de la W17 abîmées voire arrachées, et ce qu’il reste du châssis.

5h40 : George Russell est le grand favori après avoir dominé la dernière séance d’essais libres de six dixièmes. Ferrari semble être le principal rival de Mercedes, suivie de McLaren et Red Bull ; des prédictions conformes à notre top 4 après les essais de pré-saison !

5h43 : Aston Martin a bouclé 51 tours sur la préparation de son week-end, au cumul des trois séances libres avec les deux voitures. Ce sont sept boucles de moins qu’une distance de course pour une seule monoplace.

5h45 : Rappelons que la durée de la Q3 a été ajustée : au lieu des 12 minutes habituelles, la Q3 s’étendra désormais sur 13 minutes de roulage effectif. Cette minute supplémentaire est toutefois en partie compensée par une réduction de la pause entre la Q2 et la Q3, dont la durée passe de huit à sept minutes.

5h49 : Mercedes travaille toujours d’arrache-pied sur la voiture d’Antonelli mais nous n’avons aucune nouvelle sur sa participation à venir.

5h55 : Avec 22 voitures, il y aura donc six pilotes éliminés en Q1, six éliminés en Q2, laissant toujours dix pilotes en Q3.

6h00 : C’est parti pour les qualifications !

Q1 - 18 minutes

6h03 : Nico Hülkenberg est le premier à se lancer à l’assaut du chrono, et l’on entend le pilote faire beaucoup de lift and coast. Il fait finalement un deuxième tour de préparation.

6h04 : Alex Albon signe un 1’21"802, et Esteban Ocon est juste derrière, mais Oliver Bearman fait mieux en 1’21"408.

6h05 : Arvid Lindblad signe le meilleur temps en 1’21"008, et Liam Lawson se place à près de 3 dixièmes.

6h06 : Oscar Piastri signe le meilleur temps en 1’20"552, et Lewis Hamilton se place deuxième, mais en pneus mediums ! Et Gabriel Bortoleto fait mieux en 1’20"495. Lando Norris est derrière Lindblad et derrière Hülkenberg qui se place cinquième.

6h07 : Malheureusement, toujours pas d’Antonelli en piste, tandis que les Red Bull, Charles Leclerc, Carlos Sainz et Lance Stroll n’ont pas signé de chrono.

6h08 : George Russell se place en tête en 1’19"480, alors qu’Antonelli est casqué.

6h09 : Isack Hadjar se place deuxième à six dixièmes de Russell, et Leclerc prend la cinquième place en pneus mediums. Et Lindblad prend la deuxième place !

6h10 : La Williams de Sainz ne semble pas réparée après son problème technique en EL3, et Stroll est dans le

6h11 : Et Max Verstappen a tapé le mur ! Le drapeau rouge est sorti, et le pilote néerlandais est indemne, mais il n’a fait aucun chrono !

6h12 : La RB22 a bloqué ses roues au freinage et est partie en toupie. Verstappen semble s’être fait mal aux mains mais il les bouge, donc on peut imaginer qu’il n’y a pas de fracture.

6h13 : Antonelli est dans sa voiture, et l’interruption pourrait l’aider à prendre la piste.

6h15 : Leclerc avait amélioré juste avant le drapeau rouge, en pneus mediums. Il est deuxième devant Piastri.

6h16 : La séance va reprendre à 6h19.

6h18 : Antonelli est sorti du garage et attend de prendre la piste. On ne sait pas encore si Stroll et Sainz vont pouvoir faire un chrono, mais il semble acquis que Verstappen entre la 20e et la 22e place demain.

6h20 : Les pilotes prennent la piste les uns après les autres, mais on ne voit toujours pas Sainz et Stroll sortir.

6h22 : Les Cadillac et les Alpine ne sont pas encore ressorties, alors qu’il reste 4 minutes.

6h23 : Antonelli est sous enquête pour ne pas avoir respecté les consignes dans les stands.

6h24 : Hamilton améliore et prend le meilleur temps en 1’19"811 avec ses pneus mediums. Antonelli fait son premier temps de la séance et se place troisième !

6h25 : Piastri prend le meilleur temps en 1’19"664, et Russell fait encore mieux en 1’19"507. Leclerc s’est raté au virage 3. Les Cadillac et les Alpine sont en piste, mais pas Sainz et Stroll, qui seront donc forfait pour la qualification.

6h26 : Norris remonte en quatrième place, Bortoleto est resté au stand alors qu’il est pour l’instant neuvième. Lawson prend le neuvième temps. Hadjar améliore et prend le cinquième temps.

6h27 : Alonso n’améliore pas et reste 16e. Pérez améliore mais ne fait pas mieux que 18e en dépassant seulement Bottas, et il est à 3 dixièmes de Colapinto devant lui.

6h28 : Gasly améliore et prend le 14e temps seulement, et Colapinto le 15e chrono. C’est fini pour la Q1 !

6h29 : Antonelli est heureux : "Merci les gars, vous êtes les meilleurs !" Trois heures après son crash, il est sixième de la Q1 !

Les éliminés sont Alonso, Pérez, Bottas, Verstappen, Sainz et Stroll.

6h32 : Une question se pose maintenant : Stroll pourra-t-il prendre le départ de la course ? En effet, on ne sait pas si sa voiture peut être réparée, et si elle peut l’être, il faudra que les commissaires lui donnent une dérogation pour participer, alors que le Canadien n’a jamais été dans les 107 % du week-end. Même si l’autre Aston Martin est dans les 107 %, rien ne dit qu’il aura une dérogation.

6h33 : Pour Sainz et Verstappen, la dérogation ne devrait pas poser problème.

Q2 - 15 minutes

6h36 : Hamilton était lancé sur un tour en pneus tendres, mais il recharge la voiture un peu plus.

6h38 : Ce n’est pas le cas de Leclerc qui signe un 1’20"088.

6h39 : Antonelli signe le meilleur chrono en 1’19"604, et Russell fait encore mieux en 1’18"934 !

6h40 : Norris accélère et prend le troisième temps mais à près d’une seconde de Russell. Lindblad se place quatrième juste derrière Norris, et Lawson est à près de deux dixièmes de son équipier. Hadjar prend le troisième chrono.

6h41 : Piastri se place deuxième, et Hamilton n’a pas encore fait de chrono, mais il reste encore plus de la moitié de la Q2.

6h42 : Leclerc se rate dans l’avant-dernier virage et reste septième.

6h43 : Albon améliore son chrono mais reste 13e pour le moment. Difficile début de saison pour Williams...

6h44 : Il reste cinq minutes dans la séance et les pilotes ressortent en piste.

6h46 : Hülkenberg prend le neuvième chrono, juste devant Bortoleto.

6h47 : Hamilton améliore et se place en sixième position. Russell signe un autre chrono mais n’améliore pas, contrairement à Piastri qui améliore légèrement, alors qu’Antonelli a pris la deuxième place, et que Norris reste cinquième.

6h48 : Leclerc riposte et prend la deuxième place, alors que Bearman se place 11e.

6h49 : Hadjar améliore mais reste cinquième. Colapinto est 16e aussi.

6h50 : Gasly n’améliore pas et reste 14e. Albon s’est raté dans le premier virage, comme Hamilton.

Les éliminés sont Hülkenberg, Bearman, Ocon, Gasly, Albon et Colapinto.

6h53 : Bortoleto est qualifié en Q3, mais malheureusement sa voiture est arrêtée dans l’entrée des stands. C’est frustrant car c’est le premier problème pour Audi ce week-end.

6h54 : Lindblad a dû piler derrière Bortoleto et a failli avoir un accident derrière le Brésilien et Lawson. Les deux Racing Bulls se sont d’ailleurs qualifiées en Q3 avec le moteur Red Bull Powertrains Ford.

6h55 : Melbourne pourrait organiser un deuxième Grand Prix cette année si la Formule 1 le veut. En effet, Jacinta Allan, la Première ministre de l’Etat de Victoria, a laissé la porte ouverte à cette possibilité, et serait d’accord pour financer l’événement : "Si nécessaire, nous serions tout à fait prêts et disposés à discuter. En fin de compte, la décision revient à la F1, mais nous en accueillons déjà une, alors pourquoi pas deux ?"

6h59 : La Q3 va reprendre, mais sans Bortoleto qui a un problème sur sa R26. C’est dommage pour le Brésilien mais Audi peut se féliciter d’être arrivée en Q3. Et ils seront donc neuf en piste pour la Q3 !

Q3 - 13 minutes

7h01 : Tous les pilotes sont en piste, à part Hadjar qui est encore au box, et Bortoleto qui ne sortira donc pas.

7h03 : Un refroidisseur est resté sur la Mercedes d’Antonelli et la pièce est tombée en piste. Il y a un drapeau rouge avec 9mn47 à disputer, d’autant que quelqu’un a roulé sur la pièce en plastique. C’est Norris qui a roulé dessus.

7h08 : La Q3 reprendra à 7h10, et les pilotes se mettent déjà au bout des stands.

7h09 : A noter que Russell utilise déjà une deuxième batterie et un deuxième boîtier électronique, signe que la fiabilité n’est pas parfaite.

7h13 : Antonelli se rate dans sa première tentative.

7h14 : Russell prend le meilleur temps en 1’19"084, et Hadjar en finit avec le deuxième temps à six dixièmes de Russell malgré le meilleur deuxième secteur. Piastri se place troisième.

7h15 : Leclerc se positionne troisième et Hamilton fait le cinquième chrono. Norris améliore à son tour et prend le deuxième temps.

7h17 : Il reste moins de trois minutes, et tous les pilotes sont en piste, hormis Hamilton.

7h19 : Antonelli améliore et prend la première place à Russell en 1’18"811 !

7h20 : Mais Russell améliore et reprend la pole avec un temps de 1’18"518 !

Chronos après Q2 :