Brown : La F1 prête à modifier les règles si le spectacle déçoit en Australie

L’incertitude reste grande quant au spectacle que proposeront les monoplaces 2026 en course ce dimanche, pour la nouvelle ère réglementaire de la Formule 1. Mais pour le PDG de McLaren, Zak Brown, la discipline dispose de marges de manœuvre rapides si le résultat en piste ne convainc pas.

Alors que les nouvelles voitures ont déjà suscité des interrogations concernant la gestion de l’énergie — notamment sur la récupération et le déploiement — les premières courses de la saison seront scrutées avec attention, à commencer par ce Grand Prix d’Australie à Melbourne.

Depuis les premiers roulages des monoplaces 2026, les craintes selon lesquelles la gestion énergétique pourrait devenir complexe en course semblent en effet se confirmer. Plusieurs discussions ont déjà eu lieu au sein du paddock pour envisager d’éventuels ajustements du système de déploiement d’énergie, mais il a finalement été décidé d’observer d’abord le déroulement des premières épreuves avant de trancher.

Une inquiétude supplémentaire tient au tracé de Melbourne lui-même, considéré comme l’un des circuits les plus difficiles du calendrier en matière de récupération d’énergie. Le risque existe donc que la saison débute avec une course peu représentative du potentiel réel des nouvelles règles.

Interrogé sur ses préoccupations concernant le spectacle attendu dimanche et sur la perception que pourraient en avoir les fans, Zak Brown s’est montré ouvert à l’idée d’évolutions rapides si nécessaire.

"Je ne dirais pas que j’ai des inquiétudes, mais je suis conscient qu’avec ces nouvelles réglementations, il y a beaucoup de discussions sur ce à quoi les courses vont ressembler," explique-t-il. "Je pense que nous devons simplement attendre de voir. Si ce n’est pas ce que nous espérons, il existe quelques ajustements rapides et simples dont nous avons tous parlé."

Selon lui, la question de savoir si ces modifications auraient dû être introduites avant la première course pourra être débattue après coup.

"Aurions-nous dû les mettre en place avant la course ou non ? Nous pourrons toujours analyser cela après coup, mais je pense que la solution serait relativement simple si les inquiétudes que nous avons se concrétisent. Donc attendons de voir dimanche."

Brown reconnaît toutefois que les différentes équipes et parties prenantes n’ont pas toutes la même vision de la situation.

"Comme souvent en Formule 1, chacun a une opinion différente. Nous avons la nôtre, mais nous sommes à l’aise avec l’idée d’attendre de voir comment dimanche va se dérouler."

"Cela dépendra aussi probablement beaucoup des circuits. Il y a une certaine inquiétude que l’Australie puisse révéler des problèmes plus importants que, par exemple, Bahreïn ou d’autres tracés."

Pour l’instant, McLaren préfère donc laisser la compétition suivre son cours avant de tirer des conclusions.

"Nous avons une opinion, mais nous sommes prêts à courir avec la situation telle qu’elle est. Et je pense qu’il deviendra clair – ou non – s’il faut procéder à des ajustements."

Et si le spectacle ne s’avère pas à la hauteur des attentes, Brown est convaincu que la réaction sera rapide.

"Je pense que tout le monde partage le même point de vue : si nous n’offrons pas un bon spectacle dimanche, ce que j’espère évidemment éviter, alors tout le monde interviendra rapidement pour s’aligner sur ce qu’il faudra faire pour proposer un bon show."

Interrogé sur la nécessité d’obtenir l’unanimité pour modifier les règles, Brown a laissé entendre que la question de la sécurité pourrait permettre à la FIA d’intervenir directement.

"Je ne connais pas tous les détails de la gouvernance," reconnaît-il. "Mais s’il y a un aspect de sécurité, ce qui est l’une des préoccupations, alors la FIA peut simplement prendre la décision pour des raisons de sécurité, si des phénomènes comme le clipping et ce genre de choses deviennent un problème."

"Je ne sais pas si nous devons tous être d’accord, mais je suis sûr que nous le serons si c’est ce qu’il faut faire."

Dans un championnat réputé pour ses luttes d’influence et ses divergences stratégiques, Brown estime par ailleurs que la coopération entre les acteurs de la discipline n’a jamais été aussi forte.

"J’ai le sentiment que le sport fonctionne ensemble aussi bien qu’il ne l’a jamais fait. Désormais, lors des réunions de la Commission F1, il n’y a qu’une seule personne par équipe et plus personne ne se connecte en visioconférence. C’est donc beaucoup plus privé, ce qui est une bonne chose."

Chez McLaren, c’est le directeur de l’équipe, Andrea Stella, qui représente l’écurie lors de ces réunions.

"Andrea y participe, pas moi, donc je suis simplement informé ensuite. Mais je pense que le sport est dans la meilleure situation qu’il ait jamais connue en termes de collaboration entre les acteurs pour faire ce qui est le mieux pour le sport."

Une coopération qui, selon lui, profite à tout le monde.

"Oui ! Regardez la force actuelle du championnat. Donc sur des sujets comme la gestion de l’énergie dimanche, je pense que nous travaillerons tous ensemble si nous estimons que des ajustements sont nécessaires dans l’intérêt du sport."

"Tout le monde en bénéficiera, et en particulier les fans."

Enfin, certains observateurs avancent que la complexité de la gestion énergétique pourrait paradoxalement produire une course chaotique… et potentiellement spectaculaire. Une hypothèse que Brown n’écarte pas.

"Nous pouvons tous spéculer," conclut-il. "Peut-être que ce sera passionnant de voir à quel point c’est difficile à gérer, et certains pilotes le feront d’une certaine manière, d’autres d’une autre."

"Nous pouvons faire toutes les simulations possibles pour imaginer à quoi cela ressemblera, mais tant que nous n’avons pas roulé en course, nous ne le savons pas vraiment."

"C’est pour cela que nous sommes tous à l’aise avec l’idée de lancer le spectacle, de voir à quoi cela ressemble, puis d’ajuster et de nous adapter si nécessaire."