Mercedes F1 confirme pourquoi sa voiture était ’étrange’ au Brésil

Mercedes F1 a expliqué pourquoi Kimi Antonelli et George Russell se sont tous deux plaints du fait que leurs voitures avaient un très mauvais équilibre pendant le Grand Prix du Brésil. L’équipe affirme que la W17 était hors de la fenêtre d’utilisation idéale des pneumatiques. C’est ce qui a provoqué les difficultés des deux pilotes lorsque les conditions ont changé et que la piste séchait.

Malgré un rythme prometteur en début de course qui lui a permis de posséder 10 secondes d’avance, le champion du monde a rapidement perdu toute chance de remporter la course avec un tête-à-queue, tandis que Russell était frustré de ne pas trouver le bon équilibre.

"Le tête-à-queue est quelque chose que je dois examiner parce que je ne sais pas pourquoi j’ai perdu l’arrière aussi rapidement aussi" a déclaré Antonelli. "Genre aucun avertissement, rien."

"Mais déjà quand j’ai chaussé les tendres, j’ai senti quelque chose de bizarre avec la voiture. Donc, nous devons vérifier ce qui s’est passé mais d’un autre côté ouais, c’est dommage parce que nous avons perdu la course là."

Mais ces problèmes ont été expliqués par le directeur d’équipe adjoint de Mercedes, Bradley Lord, qui les a détaillés lors du débriefing de Mercedes et a confirmé que l’utilisation des gommes étaient un souci.

"Quelques-uns d’entre vous ont posé des questions sur certains des problèmes que nous avons rencontrés au Brésil pendant la course, et c’était une course vraiment mouvementée" a déclaré Lord.

"Il n’est pas très fréquent de faire un tête-à-queue lors d’un tour de mise en grille et de frôler un contact avec un rail, de faire un tête-à-queue dans la voie des stands avec l’autre voiture, d’avoir plusieurs incidents en piste également, et de réussir néanmoins à terminer quatrième et cinquième."

"Il y a eu des périodes de la course au Brésil : le premier train de pneus intermédiaires au départ, puis pendant une grande partie de ce relais en pneus tendres secs, où nous étions en fait la voiture la plus rapide en piste."

"Tout d’abord, avec Kimi dans les conditions intermédiaires, et ensuite particulièrement avec George et la période des pneus tendres. Kimi avait évidemment fait un tête-à-queue, un plat sur ses quatre pneus, et son rythme était donc quelque peu limité."

Abordant le sentiment partagé par les deux pilotes d’avoir une voiture "cassée", il a confirmé que la transition entre les intermédiaires et les slicks avait posé problème.

"Nous avons vraiment eu du mal lors de notre passage sur le pneu tendre, et ensuite dans le dernier relais en intermédiaires également, avec une voiture qui était très, très délicate à piloter, très survireuse, et lors du relais en pneus tendres en particulier, avec des températures de pneus très basses."

"Cela signifiait que les deux pilotes, et d’ailleurs d’autres pilotes du plateau, ont effectivement pensé qu’il y avait quelque chose de cassé sur la voiture. Mais en y regardant de plus près, il est apparu que nous étions juste en dessous de la fenêtre de température des pneus. Entrant parfois dedans, mais retombant ensuite hors de celle-ci dans les conditions humides, et c’est ce qui causait ce comportement de voiture très étrange et inhabituel."