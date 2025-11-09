Le GP du Brésil 2025 est-il la première vraie élimination de Verstappen en Q1 ?

Le Grand Prix du Brésil a vu Max Verstappen se faire éliminer en Q1, avec un 16e temps qui l’a empêché d’accéder à la deuxième partie des qualifications pour la première fois depuis le GP de Russie 2021.

Avant cela, il faut remonter à l’Italie 2019, à Monaco 2018 et même à la Chine 2017 pour voir Verstappen se faire éliminer en Q1. Le point commun à toutes ces éliminations ? Elles étaient dues à un problème mécanique.

Et si l’on creuse un peu plus, on constate que Max Verstappen n’a jamais été éliminé en Q1 à cause d’un mauvais chrono de toute sa carrière en Formule 1 ! Mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas déjà provoqué sa propre sortie dès la première partie des qualifications.

Au Grand Prix du Brésil ce samedi, c’est bien un manque de rythme qui l’a fait échouer en Q1, alors qu’il n’a pas réussi à faire progresser suffisamment son tour pour revenir dans le top 15.

Avant cela, il fallait remonter à la Russie en 2021 pour le voir se qualifier plus loin que la 16e place, mais il n’avait juste pas roulé car il était sous le coup d’une pénalité pour un changement de moteur.

Avant la Russie 2021, il fallait revenir à Monza en 2019 pour voir de nouveau cette situation, et c’était encore un problème mécanique qui l’avait fait décider de volontairement s’écarter de la course à la Q2. A Monaco en 2018, il n’avait pas roulé après un crash en EL3 le matin.

En Chine en 2017, il avait subi un problème mécanique pendant qu’il roulait, avec comme effet une élimination en Q1. Et c’est donc en 2016 que Verstappen a subi une élimination en Q1 par sa faute pour la dernière fois, même si ce n’était pas à cause d’un manque de rythme. C’est d’ailleurs la seule fois que ça a été le cas durant toute sa carrière.

En effet, il avait percuté le mur en début de Q1, ce qui l’avait empêché de signer un temps et donc de se qualifier (photo). Et avant cette échéance, il avait raté une Q2 en 2015 à l’occasion de sa première année en Formule 1, mais là encore à cause d’un problème mécanique.

C’est particulièrement impressionnant car il est très rare que les pilotes ne montrent pas de défaillances, et c’est le cas de Verstappen dans cet exercice, notamment durant sa première saison chez Toro Rosso avec une voiture plus lente.

A noter que cette contre-performance est tellement rare que c’est la première fois que les deux Red Bull sont éliminées en Q1 depuis... le Grand Prix du Japon 2006 ! Près de 20 ans donc, pour ce qui était la deuxième saison de Red Bull en Formule 1, avec David Coulthard et Robert Doornbos dans les deux RB2.