’La W17 est sur des rails’ : Wolff révèle le vrai secret de la Mercedes F1

Au Grand Prix de Chine de Formule 1, Mercedes a une nouvelle fois frappé fort lors des qualifications du sprint. Les Flèches d’Argent ont monopolisé la première ligne grâce à George Russell et Andrea Kimi Antonelli, confirmant leur impressionnante domination en ce début de saison.

Mais alors que certains rivaux pointent du doigt la puissance du moteur Mercedes dans la nouvelle ère réglementaire 2026, le directeur de l’écurie, Toto Wolff, assure que la clé de cette supériorité se trouve ailleurs.

Lors de cette séance qualificative pour la course sprint, Russell s’est montré le plus rapide, devançant Antonelli de 0,289 seconde. Derrière le duo Mercedes, l’écart est déjà considérable : la première voiture non motorisée par la marque à l’étoile, la McLaren de Lando Norris, accuse 0,621 seconde de retard.

Une marge qui a naturellement alimenté les spéculations dans le paddock, plusieurs concurrents estimant que le nouveau groupe propulseur Mercedes serait l’un des facteurs majeurs de cette domination initiale dans la nouvelle réglementation.

Wolff tempère cependant cette lecture.

"Je suis vraiment satisfait, ou nous pouvons être satisfaits de la façon dont cela s’est passé. Il y a un écart sain avec les autres. Mais pour moi, les qualifications du sprint et même la course sprint ressemblent un peu à la petite course du week-end."

"Demain, c’est la vraie qualification et dimanche, c’est le Grand Prix. Si nous pouvions conserver cette performance jusque-là, ce serait évidemment formidable."

Selon Wolff, l’avantage actuel de Mercedes provient en partie d’une décision stratégique prise dès la saison dernière : basculer très tôt les ressources vers la monoplace 2026. Un pari toujours risqué en Formule 1, comme l’histoire l’a déjà montré.

"Nous avons déjà vu par le passé des équipes dire qu’elles allaient tout concentrer sur l’année suivante… et finalement échouer."

Il cite notamment un précédent marquant.

"Je me souviens de l’époque de BMW, où ils auraient pu se battre pour un championnat. Puis ils sont arrivés l’année suivante avec un double diffuseur… et ils sont partis."

Mercedes, de son côté, a pris cette direction plus tôt que certains concurrents.

"Nous avons mis beaucoup d’efforts dans la voiture 2026, peut-être un peu plus tôt que certains autres. Mais je suis vraiment heureux de voir que l’intégration entre le groupe propulseur et le châssis fonctionne bien."

Wolff souligne que certaines structures disposent d’avantages similaires.

"Vous pouvez voir Ferrari, qui est une structure intégrée, et Audi aussi en tant qu’équipe d’usine : cela donne certains avantages, parce que l’on apprend plus tôt."

Mais selon le patron de Mercedes, la principale force de la W17 ne réside pas dans la puissance pure. Ce qui le satisfait le plus est le comportement global de la voiture.

"Ce qui me plaît vraiment, c’est la façon dont la voiture se pilote. Quand vous regardez les caméras embarquées, la voiture est sur des rails, et la plupart du gain de temps au tour que nous avons se situe dans les virages."

Une analyse qui a été confirmée par la comparaison avec d’autres monoplaces selon la plupart des ingénieurs du paddock.

"Oui oui, nous ne sommes pas les seuls à le clamer. Tout le monde peut voir les données GPS. Et même ici, je pense que notre gros avantage se situe surtout dans les virages. On peut le voir dans certains cas : Pierre Gasly, par exemple, était le plus rapide dans les lignes droites, mais notre avantage vient dans les virages."