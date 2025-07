’La F1 est finie’ pour Vettel, qui n’exclut pas un retour en sport auto

Sebastian Vettel a déclaré que sa carrière en F1 était "terminée". Bien que plus fortement lié à un retour dans le paddock en tant que successeur de Helmut Marko chez Red Bull, il y a eu des rumeurs depuis sa retraite à la fin de 2022 disant qu’il pourrait envisager de courir à nouveau.

Le pilote de 38 ans a déclaré à Auto Motor und Sport qu’il avait envisagé un retour dans le cockpit au Mans et en WEC : "Je ne veux pas exclure la possibilité qu’il en résulte quelque chose" a déclaré l’Allemand. "Il y a eu des discussions, mais d’une manière ou d’une autre, cela n’a pas encore fonctionné. Mais la bonne constellation au bon moment, le bon partenariat, la bonne perspective."

Vettel indique toutefois que ses fans pourraient le revoir dans un cockpit : "Pour être honnête, je n’étais pas très intéressé par les courses d’endurance de mon point de vue de combattant solitaire. Je vois les choses différemment aujourd’hui. Je trouve cela incroyablement excitant - la structure de l’équipe, le fait de partager une voiture, de faire des compromis."

Le WEC correspondrait également à son quotidien de père de famille à plein temps : "Dans le sport automobile, il est difficile de dire ’je ne ferai que la moitié des courses’. Le WEC serait en fait une bonne solution avec ses huit courses, qui sont également structurées différemment de la Formule 1."

Ses jours sur la grille de départ de la F1 sont donc dans le passé : "C’est toujours une question d’intensité de ce que l’on veut faire. Pour moi, cela a toujours été le cas : lorsque je m’engage dans quelque chose, je veux le faire correctement. Me contenter de suivre le mouvement n’est pas pour moi. La Formule 1, c’est fini."

"À un moment donné, il est temps de laisser le champ libre à d’autres. Je pense que c’est une bonne chose que tout un groupe de pilotes ait été remplacé. Ce n’est pas un vote contre les anciens pilotes, mais plutôt pour les jeunes. Dans le passé, je ne me souciais pas de savoir quels pilotes établis n’étaient plus en course. L’essentiel, c’est que je puisse conduire."