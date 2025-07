’Je n’ai jamais revu les images’ : l’ancien directeur de Bianchi reste ému 10 ans plus tard

Le décès de Jules Bianchi a été très marquant pour plusieurs raisons, et notamment parce qu’il est survenu plus de 20 ans après le dernier lors d’une course en F1, celui d’Ayrton Senna. Mais il a aussi marqué ceux qui ont connu le pilote français, comme son directeur de l’époque chez Marussia, Graeme Lowdon.

"Je ne l’ai jamais revu, je n’ai jamais revu les images de la télé. C’est étrange les choses dont on se souvient" a déclaré Lowdon à PlanetF1 au sujet de ce funeste 5 octobre 2014. "Je me souviens qu’il faisait beaucoup plus sombre en réalité qu’à la télévision, vraiment beaucoup plus sombre."

"Les conditions étaient bien pires qu’il n’y paraissait. Je me souviens qu’il n’y avait pas d’hélicoptère médical. Je me souviens d’avoir conduit jusqu’à l’hôpital. Nous n’avons pas pu entrer dans le centre médical du circuit, ce qui n’est pas inhabituel, en fait. Et je ne suis pas médecin, donc je n’étais pas indispensable."

"Je me souviens avoir conduit jusqu’à l’hôpital et avoir reçu un appel téléphonique de Bernie [Ecclestone, ancien président de la F1], parce qu’il n’était pas là ce week-end-là, mais il voulait nous faire comprendre très rapidement que tout ce dont nous aurions besoin, nous l’aurions."

"Cela nous a aidés. À l’époque, j’avais également beaucoup de discussions avec Bernie au sujet de l’équipe, car nous essayions de trouver de nouveaux investisseurs. Nous pouvions voir que des problèmes se profilaient à l’horizon avec le sponsoring de la Russie et d’autres choses encore."

"Dans ce cas, la discussion a complètement basculé, une discussion normale sur la structuration d’une équipe ou autre. Au lieu de cela, il s’agissait de savoir de quoi on avait besoin."

"J’avais déjà lu que, lorsque Bernie dirigeait des équipes, il était très affecté par certains incidents survenus dans sa propre équipe. Je me suis dit que je parlais à un homme qui avait déjà vécu ce genre de situation et qui savait ce qui était important et ce qui ne l’était pas."

"Je m’en souviens vraiment, et je me souviens aussi de ce qui s’est passé à l’hôpital. C’est difficile et... nous avions encore une équipe de Formule 1 à gérer. C’étaient deux courses consécutives avec Sotchi, et nous y allions en tant qu’équipe russe, donc la pression était grande à bien des égards. Donc oui, c’était un grand défi."

Soutenir le blessé tout en sauvant son équipe

Celui qui est aujourd’hui le team principal de Cadillac F1 se souvient des difficultés de continuer à avancer tout en allant voir un pilote dans un état critique : "C’est le fait d’avoir un membre d’équipe à l’hôpital quelque part. Vous pensez à lui."

"Pas tout le temps, mais il y a quelque chose qui est là tout le temps, c’est sûr. Nous essayions aussi de sauver l’équipe. Nous essayions d’assurer notre propre survie d’un point de vue professionnel. Il se passait donc beaucoup de choses à l’époque."

"Nous avons été très encouragés lorsque Jules a été ramené à Nice par avion médical. Il a quitté le Japon et a été hospitalisé à Nice, ce qui nous a permis de lui rendre visite plus facilement. L’une des choses dont je suis reconnaissant, je pense, est une visite en particulier."

"J’y suis allé, j’avais l’habitude de prendre un vol EasyJet. On ne pouvait pas faire l’aller-retour en une journée. Je prenais donc l’avion, je restais, je lui rendais visite, puis je rentrais chez moi. Cette fois-là, j’ai rencontré le père de Jules [Philippe] à l’hôpital. Je me souviens avoir eu une longue conversation avec lui."

"Je ne veux pas parler de son état de santé, parce que c’est à la famille de le faire, mais j’allais m’asseoir et lui parler de ce que nous faisions en tant qu’équipe, dans l’espoir que, d’une manière ou d’une autre, cela pourrait aider, ou quoi que ce soit... On ne sait jamais dans ce genre de situation."

"Je me souviens lui avoir parlé du fait que nous courions en 2015, je lui aurais dit ce qui s’était passé lors de la dernière course, ou quoi que ce soit d’autre" poursuit Lowdon, qui explique que c’est la dernière fois qu’il a vu Jules Bianchi.

"Puis je suis rentré chez moi, il faut un peu de temps pour revenir jusqu’au Northumberland. J’ai fait tout le chemin et je n’étais pas rentré depuis longtemps quand John [Booth, PDG de l’équipe] m’a appelé pour me dire que Jules était décédé. J’ai toujours été reconnaissant de cette visite, car j’avais au moins pu m’asseoir et dire ce qui se passait dans l’équipe. On crée des liens au sein de l’équipe."

"Certains membres de l’équipe étaient beaucoup plus proches de Jules que moi. Lorsque vous dirigez une équipe, vous n’avez pas tendance à être trop proche des pilotes pour toutes sortes de raisons. Mais je pense que tout le monde dans l’équipe a des liens avec, non seulement les pilotes, mais aussi les autres membres de l’équipe. Au fil des ans, nous avons dirigé des équipes."

"D’autres personnes ont été blessées à certains endroits ou ailleurs. Vous vous souciez de ces personnes parce qu’elles dirigent votre équipe. Cela a donc un impact, c’est certain. Si vous regardez dans ce paddock, il y a encore des gens qui portent les bracelets que nous avons donnés à tout le monde en 2015."

Bianchi avait contribué à sauver Marussia

Lowdon raconte l’anecdote d’un bracelet qu’il porte toujours, d’une couleur rouge, et sur lequel il y a une référence aux points qu’avait marqué Bianchi à Monaco en 2014. Il avait demandé de les faire l’année suivante en Principauté.

"Je ne suis pas le seul ici. Vous verrez un tas de gens dans le paddock qui les ont. A Monaco en 2015, Jules était à l’hôpital de Nice, donc littéralement à quelques kilomètres de là. Toute l’équipe s’est présentée à Monaco, et l’équipe a survécu grâce aux points que Jules avait largement contribué à marquer."

"Nous nous sommes donc demandé ce qu’il fallait faire. Nous savions que l’équipe allait penser à lui. Il n’est pas très loin, mais ce n’est pas pratique pour tout le monde de s’y rendre. En fin de compte, nous avons décidé de distribuer à tous les membres de l’équipe un bracelet portant la mention ’Monaco, 2014, P8, JB17’."

"Je sais qu’il était neuvième au classement, mais c’était dû à l’étrange réglementation de l’époque ; sur la piste, il était huitième. Nous avons donné cela à tout le monde, et cela signifie que, si vous êtes un mécanicien et que vous travaillez sur la voiture, vous n’avez pas besoin de faire un grand geste ou quoi que ce soit. Vous pouvez regarder votre poignet et dire ’oui, nous nous souvenons de lui’."

"Nous savions que si Jules savait ce qui se passait, il voudrait que l’équipe réussisse à aller de l’avant et tout le reste, et qu’il ne voudrait pas que tout le monde pense à des choses. Cela a permis à chacun de se rappeler, quand il le souhaite, qu’il est toujours dans nos pensées. Il n’est pas loin ; nous courons en partie pour lui. C’est lui qui a rendu tout cela possible grâce à sa contribution."