Cadillac F1, une nouvelle équipe déjà crédible avant ses débuts

Entre mystère, incertitudes et jeux politiques propres aux essais hivernaux de Formule 1, un constat faisait pourtant l’unanimité dans le paddock : Cadillac a impressionné. Sans envolées lyriques ni déclarations tapageuses, les réactions recueillies relevaient davantage d’une admiration feutrée, empreinte de respect professionnel. Ceux qui savent ce que représente la création d’une écurie de F1 moderne à partir de rien ont reconnu un travail remarquablement exécuté.

Personne ne s’attend à voir Cadillac jouer aux avant-postes, et l’idée même qu’elle puisse le faire à court ou moyen terme relèverait de la pure fantaisie. En revanche, tout ce que les essais ont montré indique que la nouvelle équipe sera immédiatement respectable en fond de grille. Les doutes légitimes concernant sa capacité à se qualifier régulièrement, notamment vis-à-vis de la règle des 107 %, ont été balayés. À son meilleur tour, la monoplace affichait un déficit de seulement 3,6 %.

Si le rythme en course pourrait se révéler un peu plus délicat - la voiture générant peu d’appui et sollicitant davantage les pneus - Cadillac ne devrait pas être larguée. Elle peut même nourrir des ambitions réalistes face à une équipe Aston Martin F1 en difficulté. Malgré toutes les précautions habituelles liées à l’interprétation des essais, le constat reste flatteur. Williams n’est peut-être pas hors de portée non plus. C’est déjà une victoire en soi.

"Nous croyons fermement que nous disposons d’une plateforme sur laquelle nous pouvons vraiment progresser. C’est probablement le maximum que l’on puisse attendre d’une nouvelle équipe, à moins d’un miracle absolu," explique le directeur d’équipe Graeme Lowdon.

"Nous sommes soumis aux mêmes lois de la physique que tout le monde, dans un environnement plafonné par les coûts. Nous avons dû déployer une quantité énorme d’efforts et d’énergie simplement pour exister en tant que nouvelle écurie. Avoir absorbé tout cela et disposer d’une base sur laquelle construire, c’est un début extrêmement positif."

Construire une équipe de F1, un défi tentaculaire

Il fut un temps où une écurie de Formule 1 n’était guère plus qu’une structure de monoplaces élargie. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les équipes sont devenues des organisations d’une complexité colossale, composées de multiples départements interconnectés. Cadillac reste, pour l’instant, une équipe relativement modeste à l’échelle de la F1, sans être la plus petite, avec un effectif légèrement inférieur à 600 personnes, réparties entre la base britannique située en face de Silverstone et les États-Unis.

Réunir autant de profils qualifiés et motivés constitue déjà un défi immense. Les intégrer dans une structure en expansion rapide l’est encore davantage. À cela s’ajoutent les infrastructures, l’équipement, l’organisation interne et tous les services périphériques – finance, marketing, ressources humaines – qui restent invisibles pour les fans le dimanche, mais sont indispensables pour faire rouler deux voitures 24 fois par an.

Cadillac ne dispose même pas encore de sa base définitive. Le site de Silverstone est opérationnel, mais encore loin de sa configuration finale. Quant au pôle américain de Fishers, dans l’Indiana – que l’équipe préfère désigner comme Indianapolis – sa construction ne sera achevée que plus tard cette année, ou au premier trimestre 2027, selon Dan Towriss, PDG de TWG Motorsports, copropriétaire de l’écurie avec General Motors.

Ces installations devront être équipées de technologies de pointe et reliées par des systèmes de communication capables de fonctionner en temps réel. Un clin d’œil direct à la publicité Cadillac diffusée lors du Super Bowl, qui reprenait le célèbre discours de John F. Kennedy à l’université Rice :"Nous avons choisi d’aller sur la Lune". Lowdon a lui-même expliqué que l’architecture des communications de l’équipe s’inspire des centres de contrôle de mission développés par la NASA lors du programme Apollo.

L’expérience ne s’improvise pas

Au-delà des hommes et des bâtiments, il y a la connaissance et les processus. Même avec des recrues expérimentées, ce savoir doit être développé collectivement. À titre de comparaison, Haas, pourtant la plus jeune équipe du plateau jusqu’ici, possède déjà dix années d’expérience en F1, avec tout l’historique de données et de propriété intellectuelle que cela implique.

Simulation, calibration, conception de chaque composant – jusqu’au moindre écrou – la liste est interminable. Cadillac rattrape encore son retard. Au lancement du projet, aucun de ses systèmes internes n’avait été éprouvé en Formule 1. Ces derniers mois, ils l’ont été sous le regard public, avec la menace permanente d’une avalanche de titres négatifs si la voiture n’avait pas tenu la distance.

Or, Cadillac a rempli tous ses objectifs de calendrier lors des essais, sans accroc majeur, et a affiché une image crédible, en piste comme en coulisses. Aucune crise cachée n’a émergé.

"Honnêtement, très peu de choses," répond Lowdon lorsqu’on lui demande si des interventions d’urgence ont été nécessaires.

"Beaucoup de défis concernent des aspects invisibles. En tant que nouvelle équipe, vous devez interagir avec une multitude de systèmes, et cela ne peut se faire qu’une fois sur place. Il a donc fallu accélérer notre concentration sur ces points."

"Je suis vraiment satisfait des progrès, de notre capacité à résoudre les problèmes, mais surtout de la manière dont nous l’avons fait, avec beaucoup de calme. Je l’ai ressenti dès le shakedown à Silverstone : en entrant dans le garage ce matin-là, j’ai vu une équipe de Formule 1 posée, concentrée, prête à travailler. Avec une telle base, on peut vraiment construire. À l’inverse, le chaos finit toujours par imposer un plafond."

Réalisme et ambitions à long terme

Il ne s’agit pas d’excuses, mais de lucidité. Lowdon évoque des ambitions "sans limites", tout en reconnaissant que leur concrétisation prendra des années. Un programme moteur interne est déjà lancé, et Towriss a récemment indiqué qu’il était en avance sur le calendrier, avec pour objectif de remplacer le moteur Ferrari client dès 2029.

L’échéance dépendra toutefois d’éventuels changements réglementaires de la FIA, mais la priorité est claire : aligner un moteur Cadillac sur la grille dès que possible.

Si Cadillac en est là aujourd’hui, c’est grâce à un engagement financier audacieux, même lorsque sa place sur la grille restait incertaine. Le processus de candidature a débuté début 2023, sous la bannière Andretti, avec une validation de la FIA en octobre. Mais en janvier 2024, la F1 elle-même a rejeté l’entrée – l’accord du promoteur étant indispensable.

Ce n’est qu’en mars 2025 que Cadillac a finalement été admise. Si l’équipe avait attendu ce feu vert pour se structurer, elle ne serait tout simplement pas présente cette saison. La confiance dans une issue favorable existait, y compris par des voies juridiques, mais le pari restait immense, tant pour les investisseurs que pour les employés ayant rejoint l’aventure avant validation officielle.

Une crédibilité qui interroge le passé

Avec le recul, la dureté du communiqué de rejet initial de la F1 apparaît presque ironique. Il serait toutefois naïf de le disséquer trop sérieusement : il s’agissait surtout de justifier une décision à forte dimension financière. Celle-ci a été réglée par l’entrée de Cadillac en 2026 sous le nouvel Accord Concorde, moyennant une taxe antidilution portée à 450 millions de dollars, répartie entre les équipes existantes.

La transformation du projet Andretti en une structure co-détenue par General Motors a également pesé dans la balance. Il convient donc de se méfier du récit selon lequel les obstacles seraient liés à une défiance envers les capacités américaines. Les interrogations logistiques liées à un écosystème technique largement européen sont légitimes, mais elles sont différentes d’un doute sur la compétence pure.

À quoi s’attendre maintenant en 2026 ? Revoir brutalement les attentes à la hausse serait une erreur. Marquer un point à la régulière, sans profiter des malheurs d’autrui, relèverait du miracle. Il est probable que Cadillac termine dernière du championnat, sans inscrire de point. Mais le faire sans être décroché serait déjà un succès.

Chaque rival battu constituera une victoire. Contrairement à Haas en 2016, qui s’appuyait massivement sur la technologie Ferrari, Cadillac suit une voie plus autonome : moteur et composants internes de boîte fournis par Ferrari, mais carter et suspension conçus en interne. Une approche plus exigeante à court terme, mais avec un plafond bien plus élevé à long terme.

Cette saison sera rude, avec en parallèle la conception de la voiture 2027 et le développement de la monoplace 2026. L’objectif immédiat est clair : améliorer constamment la voiture, avec un plan de développement agressif et des évolutions prévues dès Melbourne.

Cadillac ne se fixe pas de date pour atteindre le sommet. Elle avance étape par étape. Elle est déjà là, crédible. Désormais commence le long et difficile chemin vers l’avant de la grille.