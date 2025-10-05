Cinquième, Antonelli déplore un ’départ difficile’ qui a ’défini’ sa course

Andrea Kimi Antonelli a terminé cinquième du Grand Prix de Singapour en venant à bout des Ferrari en course. Mais le pilote Mercedes F1 déplore un départ raté depuis la quatrième place qui lui a coûté cher, dépassé par Lando Norris et Charles Leclerc.

C’est derrière ce dernier qu’il a passé le premier relais, mais il est finalement venu à bout de la SF-25 du Monégasque avant de résister à la remontée de l’autre monoplace de la Scuderia, celle de Lewis Hamilton, avant son problème de freins.

"Le départ était difficile, le côté gauche de la piste était pire que la droite, plus sale, et c’était plus difficile de prendre un bon départ. C’est dommage car je pense que ça a défini notre course, la position en piste est très importante" a déclaré Antonelli.

"J’ai perdu des places au départ, je me suis retrouvé coincé derrière Leclerc, le rythme était vraiment bon, je me sentais bien dans la voiture. C’est un peu décevant car le potentiel était plus haut. Avec une meilleure Q3, l’histoire aurait été différente, mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois."

Après son deuxième top 5 consécutif, l’Italien admet qu’il se sent plus à l’aise : "La confiance est de plus en plus forte, je suis capable de mettre la voiture où je le veux, de jouer avec la voiture. C’est très positif, et j’ai hâte de voir les prochaines courses."

Antonelli a également distribué les félicitations de rigueur à l’arrivée : "Bravo à George pour avoir gagné la course et maximisé le résultat. Bravo à McLaren pour le titre constructeurs et bravo à notre département moteur HPP à Brixworth car c’est aussi leur titre mondial, ils ont fait un travail incroyable."