L’accrochage avec Verstappen n’est pas ’le pire’ moment pour Antonelli

Andrea Kimi Antonelli a commis sa première grosse erreur en carrière dimanche dernier, en percutant Max Verstappen au premier tour. Le pilote Mercedes F1 révèle toutefois que ce n’est pas le moment où il s’est senti le plus mal, et qu’il avait été plus gêné en Italie l’an dernier, en sortant de piste dès le premier tour rapide de ses premiers EL1.

"Monza a été le pire de tous les temps" a déclaré Antonelli. "Mais je pense qu’une fois que vous avez traversé des moments difficiles, ils vous aident à les surmonter d’une meilleure manière si vous les affrontez à nouveau."

"Les trois journées difficiles ont été une très bonne expérience et cela m’a aussi aidé à faire face à la baisse de régime en Autriche et à revenir plus fort pour ce week-end."

"Ce sont des épisodes que l’on ne souhaite pas voir se produire, car d’une certaine manière, ils vous blessent. Mais ils vous rendent aussi plus fort et lorsque vous vous retrouvez à nouveau dans un moment difficile, vous êtes capable de réagir d’une bien meilleure manière."

L’Italien s’inquiétait de revenir au garage mais révèle que les discussions ont été positives avec Toto Wolff : "Ce n’était pas facile de rentrer au garage, car je me sentais vraiment désolé pour l’équipe. Terminer la course au premier tour n’est jamais bon."

"Et, bien sûr, aussi pour les mécaniciens qui ont dû réparer la voiture par la suite. J’ai donc pris un peu de temps pour me calmer, puis je suis entré dans le garage et je me suis excusé auprès de tous les membres de l’équipe, puis j’ai parlé avec Toto."

"Sur le moment, je n’ai pas trop parlé parce qu’il était évidemment concentré sur la course et je ne voulais pas trop les déranger. Mais plus tard, nous avons eu une conversation plus appropriée, j’ai expliqué, j’ai dit que j’étais vraiment désolé, que c’était mon erreur.

"C’était très compréhensif, il n’était pas en colère ou quoi que ce soit d’autre. Il est évident que je ne peux pas refaire la même erreur, alors je vais m’assurer d’en tirer les leçons pour aller de l’avant. Mais il a été très ouvert et nous avons eu une conversation agréable."