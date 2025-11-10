Norris : rien n’est fait pour le titre, Verstappen reste une menace

Il reste désormais trois Grands Prix avant la fin de saison (et un sprint), alors que Lando Norris, après Interlagos, compte désormais 24 points d’avance sur Oscar Piastri, et même 49 sur Max Verstappen.

Tout peut encore arriver, et une casse mécanique, comme celle qui a touché Lando Norris à Zandvoort, peut toujours frapper le leader du championnat...

Mais tout de même : si Lando Norris remporte le titre, ce sera en bonne partie grâce à ce week-end parfait au Brésil (deux victoires, en sprint et en GP).

Alors, ce Grand Prix à Interlagos, le pilote McLaren F1 considère-t-il que c’est celui du titre ? Est-ce LE tournant qui décidera de sa première couronne mondiale ? Forcément, le principal intéressé restait humble dimanche soir !

« Non. C’est juste un autre week-end où je suis venu pour essayer de gagner, d’obtenir le plus de points possible, et je l’ai fait. Je l’ai fait aussi lors de la course précédente. »

« Ce ne sont pas des tournants. Ce sont juste de solides résultats, ce qui est exactement ce dont j’ai besoin, exactement ce pour quoi je me bats. Je suis donc très satisfait, mais la route est encore longue. Il ne sert à rien d’être trop heureux ou excité pour l’instant. »

Le Britannique sait aussi qu’à Las Vegas, McLaren F1 a été historiquement peu performant. Mercedes, Ferrari et Red Bull pourront-ils gêner les papaye dans le Nevada ?

« Gêner, c’est sûr. Ce fut notre pire course là-bas l’an dernier… Donc, je n’ai pas vraiment hâte d’y être. Nous avons essayé de travailler assez dur pour nous améliorer. Nous savons que Mercedes y était incroyablement forte, tout comme Red Bull et Ferrari. Nous étions les derniers de ces quatre. »

« Nous avons amélioré beaucoup de choses, donc je ne vais pas être trop négatif à ce sujet. Il y a beaucoup de choses à attendre avec impatience. Nous savons qu’Abu Dhabi et le Qatar sont des courses que nous attendons. Las Vegas, juste un peu moins, car ce fut l’une de nos courses les plus faibles. Attendons de voir. »

Max, encore une menace pour le titre ?

Max Verstappen avait un rythme redoutable et sans sa qualification manquée, il aurait sans doute joué la victoire contre Lando Norris à Interlagos.

Avec un tel rythme, il y a de quoi être méfiant du côté de McLaren F1… mais Lando Norris compte aussi 49 points d’avance aujourd’hui sur Max Verstappen. Il n’en reste plus que 83 au maximum à marquer. Alors, le Néerlandais reste-t-il une menace pour le titre malgré tout selon Norris ?

« Je suis sûr qu’il sera une menace en termes de courses, et on ne sait jamais avec le championnat. Ça ne sert donc à rien d’essayer de deviner. Mais vu sa rapidité, oui, il aurait probablement gagné s’il était parti de plus haut. Mais c’est la course. »

« Tout le monde n’arrive pas à tout mettre bout à bout, et il est facile de faire des erreurs. Encore une fois, nous avons maximisé notre week-end, et c’est tout ce que nous avons à faire. Il sera une menace – il l’est toujours. Il est toujours là, il se bat toujours, et je suis sûr qu’il se battra jusqu’à la fin. J’ai hâte. »

Lando Norris doit-il être priorisé sur Oscar Piastri ?

McLaren F1 l’a annoncé : l’équipe préférera perdre un titre pilotes plutôt que favoriser Lando Norris (ou Oscar Piastri).

Mais au vu de l’avance de Norris au championnat et de la crise de résultats que traverse actuellement l’Australien (sans podiums depuis 5 courses), le Britannique aimerait-il que son équipe change d’avis ? Le pilote McLaren F1 va-t-il hausser le ton face à sa team ou sera-t-il muselé dans sa communication ?

Il préfère éviter la question…

« Non, je peux dire ce que je veux. Je peux penser ce que je veux. Je dirais que j’essaie toujours d’être aussi honnête que possible. Si je ne pense pas que nous allons être rapides, je ne le pense pas. Et je ne dis pas que je vais finir 10e. Je dis juste que ce sera difficile de gagner. »

« Il y a eu beaucoup de courses où nous n’avons pas été assez rapides. Ce n’est pas comme si nous avions gagné toutes les courses et que vous vous attendiez à ce que je dise ces choses. Je donne juste mon avis sur la facilité de la chose. »

« J’ai gagné la course précédente par 30 secondes – genre, très, très facilement. J’ai gagné celle-ci en attaquant beaucoup plus, seulement 10 secondes, et Max était probablement le plus rapide en piste. »

« Est-ce que je pense que sur une piste où nous n’avons jamais été bons – nous étions très bons ici il y a deux ans, nous avons presque défié Max pour la victoire – nous n’avons jamais été bons à Vegas. Alors pourquoi devrais-je penser : "Ouais, ça va aller à Las Vegas" ? »

« Je donne mon opinion honnête sur ce que je pense de notre performance. Nous n’avons jamais été bons là-bas, donc je ne suis pas le plus confiant avant cette course. Peut-être que je gagnerai – alors nous verrons. Mais je ne vais pas mentir et dire : "Oui, je suis très confiant, et ce sera un week-end facile", parce que ce ne sera pas le cas. »

« Donc non – vous avez tout à fait le droit d’avoir votre propre opinion sur ce que je devrais dire ou ne pas dire, peu importe, mais je ferai ce que je veux. »