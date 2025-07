’Il sait à quel point il est bon’ : les pilotes de F1 sont heureux pour Hülkenberg

Le premier podium en carrière de Nico Hülkenberg est arrivé après 239 départs en catégorie reine. C’est ce qui en a fait un événement, quand les observateurs et acteurs du paddock ont vu le pilote Sauber F1 monter sur la troisième marche.

On a vu Max Verstappen le saluer dès le tour d’honneur, mais aussi dans le Parc Fermé, alors que l’Allemand venait tout juste de descendre de sa voiture. Le quadruple champion du monde est heureux pour Hülkenberg.

"C’est fantastique, je suis vraiment heureux pour lui" a déclaré Verstappen. "Oui, c’était très agréable à voir parce que quand vous êtes en F1 depuis si longtemps et que vous n’êtes pas monté sur le podium, et que vous avez été si proche plusieurs fois, je pense que c’est assez spécial pour lui."

"Je pense que Nico est assez détendu dans ce sens. Il sait ce qu’il peut faire. Il l’a montré par le passé, avant la Formule 1 et en Formule 1, mais pour une raison ou une autre, cela n’a pas fonctionné jusqu’à présent."

"Il le prendra et sera très heureux, mais je pense qu’il sait à quel point il est bon. Le podium ne signifie pas soudainement que vous êtes bien meilleur. C’est juste très agréable pour lui d’être au moins sur un podium en F1."

Hülkenberg a apprécié les attentions du Néerlandais : "C’était le premier à me féliciter. J’aurais aimé le faire dès le début, comme Max, mais ma carrière et mon parcours ont été légèrement différents. Je devais juste continuer à y croire."

"Nous nous connaissons de l’époque du karting. Nous avons beaucoup de respect l’un pour l’autre, j’ai beaucoup de respect pour ce qu’il fait et ce qu’il représente. Et c’est une personne formidable."

Carlos Sainz, qui fut l’équipier de Hülkenberg fin 2017 et en 2018, a salué la performance de l’Allemand, et n’est pas surpris qu’il ait enfin un top 3 en carrière : "Félicitations, il a dû faire une course très solide pour se retrouver en troisième place."

"Honnêtement, pour moi, le fait que les gens n’arrêtent pas de le maudire, le fait qu’il n’ait pas de podium, pour moi, c’est complètement hors de propos. Pour moi, il a toujours été l’un des cinq premiers pilotes sur la grille à chaque fois qu’il a été en F1 - son niveau de talent et d’exécution de la course est incroyable."

"J’étais son coéquipier à l’époque et le fait qu’il n’ait pas eu de podium n’était que circonstanciel. Je suis donc heureux qu’il ait son podium maintenant pour faire taire tous ceux qui doutaient de lui. Pour ma part, je n’ai jamais douté de lui et je savais qu’il monterait un jour sur le podium."

Le podium de Hülkenberg a aussi attiré la sympathie de Fernando Alonso, non sans que ce dernier n’exprime sa frustration : "Je suis parti septième, j’ai fini neuvième. Nico est parti 19e et a terminé troisième. Donc je pense que si vous le faites correctement, nous savons dans ces conditions mixtes à quel point le résultat peut être bon."

"C’est son premier podium, donc je suis très heureux pour lui. C’est l’un des meilleurs pilotes de la grille qui n’a jamais eu l’opportunité d’avoir une vraie voiture en dessous. Je suis très, très heureux pour lui, et j’espère qu’il appréciera cette journée."