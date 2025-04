Hong Kong, candidat idéal à un Grand Prix de F1 ?

Après les Amériques et l’Afrique, la F1 entend bien renforcer sa position dans la zone économique la plus dynamique au monde, à savoir l’Asie du Sud-Est.

La Thaïlande devrait justement débarquer dans le calendrier à compter de 2028, à Bangkok. Mais une deuxième course dans la zone pourrait-elle voir le jour ?

Alors que la FIA cherche notamment à renforcer sa position en Chine, une destination faisant penser à Singapour pourrait devenir une candidate idéale : Hong Kong.

Le territoire a été rétrocédé officiellement à la République Populaire de Chine par le Royaume-Uni au tournant du siècle ; et suite à une reprise en main jugée, par les autorités européennes, musclée, autoritaire et en violation des libertés spécifiques de Hong Kong, le territoire est devenu quasiment comme une région chinoise parmi d’autres. Jadis jouissant de libertés (notamment d’expression) spécifiques, la RAS (Région administrative spéciale) a subi en effet une répression policière féroce qui a réduit presque à néant les voix des opposants.

« Ce serait un lieu parfait pour la Formule 1 » a même confié une personnalité ayant participé aux négociations pour l’arrivée de la F1 de Bangkok, Frank Yu Siu-fung, Hongkongais de naissance.

Hong Kong pourrait ainsi tirer parti de la popularité croissante de la F1 en Chine pour devenir, selon ses partisans, « un acteur sérieux du sport international ».

D’après des données publiées récemment, la Formule 1 a gagné près de 90 millions de nouveaux fans l’an dernier, avec une augmentation de 39 % enregistrée en Chine continentale au cours des 12 derniers mois. Les tribunes du Grand Prix à Shanghai, en début d’année, étaient à guichets fermés, et ce même si Guanyu Zhou n’est plus titulaire en F1 (3e pilote Ferrari).

Et alors que Las Vegas a déclaré un impact économique de 934 millions de dollars US lors de la semaine du Grand Prix en 2024 – les visiteurs y ayant dépensé en moyenne 2 400 dollars US pour des dépenses hors-course –, Frank Yu Siu-fung, Hongkongais impliqué dans le projet thaïlandais, a qualifié une telle candidature de « choix évident ».

« Hong Kong mérite d’accueillir un grand événement international », a affirmé Yu, nommé pour diriger l’équipe technique chargée de collaborer avec la F1 et le gouvernement thaïlandais dans le cadre de sa candidature réussie.

« Le Tournoi des Sevens, c’est super, nous avons eu la Formule E, mais à part les Coupes du monde, il n’y a rien de comparable à la Formule 1. Et la visibilité que cela offre est incroyable. »

La FIA soutient un 2e GP en Chine

Alors que la FIA souhaite un deuxième Grand Prix en Chine, la destination de Hong Kong pourrait apparaître comme une belle opportunité. De toute évidence, le tracé devrait donc rappeler Singapour : un circuit urbain au milieu des gratte-ciel.

« C’est mon rêve depuis deux ans que les grands pays soient présents en Formule 1. Les Etats-Unis le seront avec General Motors. La prochaine étape est d’accueillir un constructeur chinois. Nous avons déjà un pilote » rappelait ainsi récemment Ben Sulayem, le président de la FIA, oubliant que Zhou était 3e pilote Ferrari.

Mais pour l’heure, aucune négociation officielle n’a été engagée avec la F1 et aucune candidature n’a été déclarée : tout reste à l’état de spéculation, mais l’idée est lancée.