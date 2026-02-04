Ferrari prolonge son partenariat historique avec Brembo

Ferrari a officialisé le renouvellement et l’extension de sa collaboration historique avec Brembo, référence mondiale dans le développement de systèmes de freinage haute performance. Un partenariat de plus de cinquante ans qui entrera dans une nouvelle phase à partir de 2026, avec un renforcement du rôle de Brembo en tant que Partenaire Technique dans les grandes compétitions internationales.

Le nouvel accord ne se limite pas à la Scuderia Ferrari engagée en Formule 1. Il englobe également le programme Ferrari Hypercar en Championnat du monde d’Endurance FIA (WEC). Brembo continuera ainsi d’accompagner le parcours sportif de la Ferrari 499P, prototype Hypercar ayant fait ses débuts en compétition en 2023 et qui pourrait permettre à la marque de Maranello de reconquérir un titre Constructeurs en Endurance dès 2025, 53 ans après le dernier sacre.

À partir de la saison 2026, le partenariat se renforce : Brembo fournira l’intégralité des pièces composant les systèmes de freinage des monoplaces de Formule 1 et des Hypercars Ferrari. Cela inclut aussi bien les composants hydrauliques que les éléments de friction, avec des solutions spécifiquement conçues pour répondre aux exigences extrêmes du sport automobile moderne, tant en matière de performance que de fiabilité.

Ce renouvellement confirme la vision commune de Ferrari et de Brembo, fondée sur la recherche permanente de l’innovation, de la qualité et de l’excellence technologique. Des valeurs partagées qui ont jalonné l’histoire sportive et industrielle des deux marques et qui continueront de guider leur développement conjoint au plus haut niveau de la compétition.