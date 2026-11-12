Hamilton interpelle Israël après son déplacement près de Gaza

Lewis Hamilton a profité de la pause suivant le Grand Prix du Brésil pour se rendre en Égypte, à proximité de la frontière avec la bande de Gaza, où il a rencontré des travailleurs humanitaires mobilisés pour acheminer de l’aide à la population palestinienne. Le septuple champion du monde de Formule 1 a partagé sur ses réseaux sociaux un témoignage particulièrement engagé, dénonçant ce qu’il qualifie de "génocide" et appelant Israël à respecter ses obligations dans le cadre du cessez-le-feu. Une nouvelle prise de position publique du pilote Ferrari, qui multiplie les interventions sur les crises humanitaires internationales.

Lewis Hamilton a effectué une visite au poste-frontière de Rafah, du côté égyptien, après le Grand Prix du Brésil. Le Britannique s’est notamment rendu dans les installations du Croissant-Rouge égyptien, où il a rencontré des travailleurs humanitaires chargés d’organiser l’acheminement de fournitures essentielles vers la bande de Gaza.

À l’issue de ce déplacement, le pilote Ferrari a publié un long message sur Instagram pour dénoncer la situation humanitaire et les obstacles rencontrés par les organisations qui tentent d’apporter une assistance à la population.

Hamilton a notamment employé le terme de "génocide" pour qualifier les opérations israéliennes à Gaza, une accusation qu’il a formulée sans détour.

"Les trois dernières années de génocide commis par Israël à Gaza sont effroyables", a écrit le septuple champion du monde.

"C’est une injustice que des personnes soient privées de leur liberté, de leur sécurité et de leur dignité. Aucun être humain ne devrait être traité comme si sa vie avait moins de valeur."

Ces déclarations s’inscrivent dans la continuité des prises de position du Britannique sur le conflit israélo-palestinien, mais son déplacement à Rafah lui a permis de constater directement certaines des difficultés rencontrées par les organisations humanitaires.

Hamilton dénonce les blocages de l’aide humanitaire

Au cours de sa visite, Hamilton a notamment observé des camions chargés de fournitures humanitaires qui attendaient de pouvoir franchir la frontière.

Le Britannique a évoqué le cas d’un chauffeur immobilisé depuis plus de douze heures, illustrant selon lui les difficultés auxquelles sont confrontées les opérations d’acheminement de l’aide.

Il s’est également rendu dans un centre logistique situé à proximité, où il a pu rencontrer les équipes responsables de la préparation et de la distribution des fournitures.

Hamilton affirme avoir été frappé par la nature de certains équipements dont l’entrée à Gaza était refusée.

"Au centre logistique voisin, j’ai vu le travail acharné des travailleurs humanitaires, mais j’ai également vu ce qui était refusé pour des raisons absurdes. Des sacs de couchage, des trousses de premiers secours, du matériel médical, des fauteuils roulants, et même des ballons de football pour les enfants."

Le pilote Ferrari a ensuite directement interpellé Israël, demandant que davantage de camions humanitaires puissent accéder à Gaza.

"Israël doit respecter ses obligations dans le cadre du cessez-le-feu et laisser entrer les camions d’aide humanitaire. Aucune excuse."

Hamilton a également insisté sur la nécessité de ne pas banaliser la souffrance des populations civiles touchées par le conflit.

"Je ne veux pas que nous nous habituions à leur souffrance. Je ne veux pas que nous détournions le regard."

Un engagement public de plus en plus affirmé

Cette visite en Égypte constitue une nouvelle étape dans l’engagement public de Lewis Hamilton sur les questions humanitaires et les conflits internationaux.

Le pilote Ferrari avait déjà évoqué plusieurs crises lors de la conférence de presse officielle de la FIA organisée à Austin, en marge du Grand Prix des États-Unis.

Il avait alors appelé à une mobilisation en faveur de plusieurs populations touchées par des conflits.

"Je pense que nous devons nous assurer de continuer à nous mobiliser pour libérer le Congo, libérer le Soudan, libérer la Syrie et libérer la Palestine."

Hamilton, qui s’exprime régulièrement sur des sujets dépassant le cadre du sport automobile, semble ainsi déterminé à continuer d’utiliser sa visibilité internationale pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur.

Cette volonté de prendre publiquement position se retrouve également, dans un contexte très différent, dans sa manière d’aborder les difficultés qu’il rencontre chez Ferrari.

Le Britannique a récemment assuré qu’il ne se laisserait pas réduire au silence, déclarant qu’il "ne se tairait pas" face à ses frustrations croissantes au sein de la Scuderia, notamment concernant ses différends avec son équipier Charles Leclerc.

Si ces questions sportives sont distinctes de son engagement humanitaire, elles témoignent de sa volonté affichée de ne pas dissimuler ses désaccords.

La situation au Moyen-Orient reste surveillée par la F1

Le déplacement de Hamilton intervient également dans un contexte où la situation au Moyen-Orient continue de susciter des préoccupations au sein de la Formule 1.

Malgré la crise régionale persistante, le championnat a confirmé que les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi se dérouleraient comme prévu, mettant fin aux incertitudes concernant les deux dernières manches de la saison 2026.

Cette décision a notamment entraîné l’abandon des préparatifs engagés à Imola, qui s’était tenu prêt à accueillir une éventuelle finale de remplacement.

Derek Chang, directeur général de Liberty Media, se serait personnellement rendu au Qatar le week-end dernier à l’occasion d’une manche du championnat du monde MotoGP. Sa présence aurait eu pour objectif d’évaluer les conditions sur place avant que la Formule 1 ne prenne sa décision définitive concernant le maintien de son calendrier.

Le championnat a finalement choisi de conserver les deux rendez-vous prévus au Moyen-Orient.