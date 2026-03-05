Hamilton : Ferrari est ’affûtée et préparée’ pour la saison 2026

Lewis Hamilton aborde sa deuxième année chez Ferrari avec un sentiment bien différent de celui qui l’accompagnait douze mois plus tôt. Après une première saison marquée par l’adaptation et des résultats irréguliers, le Britannique affirme se sentir désormais pleinement intégré à la Scuderia et prêt à viser les sommets.

Présent en conférence de presse à Melbourne avant l’ouverture du championnat, le septuple champion du monde de Formule 1 a longuement évoqué l’état d’esprit dans lequel il arrive, les défis posés par la nouvelle réglementation et le travail effectué pour retrouver un équilibre personnel et sportif.

Interrogé sur la confiance de Ferrari après une pré-saison jugée solide, Hamilton a d’abord salué le travail accompli durant l’hiver, tout en rappelant que l’arrivée d’un nouveau règlement rend la hiérarchie particulièrement incertaine.

"Eh bien, bon après-midi. C’est bon de voir tout le monde. C’est génial d’être ici. Je viens ici depuis 20 ans… c’est long ? Et cette salle est toujours la même !"

"Je dirais que ce n’est pas une question de confiance. Nous avons parcouru un très bon kilométrage pendant les essais hivernaux. Une quantité incroyable de travail a été réalisée par l’équipe à l’usine, mais aussi pendant ces essais, et nous avons beaucoup appris de l’année dernière. Nous laissons derrière nous le mauvais et nous avançons avec le bon."

"Nous sommes affûtés, préparés, et nous savons ce que nous devons faire. Nous savons aussi qu’il y a d’énormes défis pour nous tous avec les nouvelles règles et réglementations."

Une deuxième saison très différente chez Ferrari

Après une première année d’adaptation, Hamilton explique que sa relation avec l’équipe est désormais bien plus naturelle.

"C’est énormément différent de la première année et c’est une sensation beaucoup plus agréable. Après avoir passé un an dans l’équipe, comprendre la culture, comprendre les méthodes, trouver des façons de travailler ensemble… Je pense que nous sommes maintenant dans une bonne position ensemble en tant qu’équipe et je me sens aujourd’hui vraiment en phase avec l’équipe. Donc oui, beaucoup plus heureux."

Même si la saison n’a pas encore commencé, Hamilton ne cache pas ses ambitions.

"L’objectif est de gagner. C’est ce vers quoi nous travaillons. Chaque équipe le fait, mais c’est notre objectif : maximiser chaque opportunité, être, espérons-le, en lutte dans le groupe de tête, idéalement dès les premières courses."

Il admet cependant que la hiérarchie reste difficile à lire après les essais.

"Nous ne savons pas vraiment. Mercedes semblait particulièrement rapide, et je ne suis pas vraiment sûr que nous ayons encore vu toute la puissance de Red Bull. Donc c’est vraiment très excitant."

"Mais quoi qu’il en soit, j’ai le sentiment d’avoir un excellent groupe de personnes derrière moi, concentré sur la performance et sur le fait de maximiser chaque week-end."

Le défi majeur des nouvelles voitures : la gestion de l’énergie

Hamilton a également détaillé les difficultés techniques liées aux nouvelles monoplaces, notamment la gestion du déploiement de l’énergie.

"Le déploiement est la plus grande partie du défi. Le reste est assez similaire et familier, mais le déploiement est tellement difficile et il est différent d’un circuit à l’autre."

Il explique que certaines situations ne pourront être pleinement comprises qu’en course.

"Nous ne le saurons probablement pas avant d’être jetés dans le grand bain pendant la course, pour comprendre, lorsque nous dépassons quelqu’un, comment cela va nous affecter à la sortie du virage. Et gérer cela va être difficile."

Les stratégies énergétiques pourraient également varier énormément d’un circuit à l’autre.

"Sur certains circuits, vous n’avez pas besoin de faire de lift and coast pendant un seul tour, et dans d’autres endroits vous devez en faire beaucoup même sur un tour de qualification. Il peut y avoir une grande différence de déploiement, d’une seconde."

"Si vous ne levez pas le pied dans un virage, par exemple au virage 6, au virage 5 ici… Si vous le prenez à fond ou si vous levez le pied, cela a un énorme effet cumulatif sur le reste du tour. Vous pouvez faire un bon tour mais être une seconde plus lent parce que le déploiement n’est pas bon."

"Ce sera le plus grand défi, non seulement pour les pilotes qui doivent l’optimiser, mais aussi pour l’équipe qui doit le maîtriser et le délivrer correctement."

Une saison qui pourrait être la plus complexe de l’histoire

Pour Hamilton, la nouvelle réglementation rend la saison 2026 particulièrement difficile à anticiper.

"Ce sera le plus grand défi, et je pense que ce sera le plus grand défi que ce sport ait jamais connu, c’est sûr. C’est toujours difficile quand il y a des changements de règlement, mais celui-ci est bien plus important que les cinq auxquels j’ai été confronté. Nous allons apprendre sur le vif."

"Nous avons beaucoup appris pendant les essais, mais nous allons continuer à apprendre - chaque week-end sera aussi un peu un test. Vous allez apprendre davantage et vous allez être confrontés à différents défis selon les caractéristiques des circuits."

Hamilton espère également que ces enjeux techniques seront mieux expliqués au public.

"J’espère simplement que la Formule 1 sera capable de le transmettre aux fans pour qu’ils comprennent ce qui se passe. Parce que de l’intérieur, c’est beaucoup de choses à comprendre complètement. J’espère que les commentateurs viendront parler aux équipes, peut-être comprendre un peu mieux, pour ne pas simplement lancer des idées sur ce que nous essayons de faire ou sur les défis auxquels nous sommes confrontés."

"Parce que ce n’est pas une blague. C’est vraiment, vraiment difficile."

Un hiver pour se reconstruire mentalement

Hamilton a également expliqué pourquoi il est apparu particulièrement positif ces derniers mois sur les réseaux sociaux.

"Une combinaison de choses. La pause a été vraiment positive. C’étaient mon environnement, les personnes avec qui j’étais. Ce n’est pas mon premier rodéo, donc il s’agit de comprendre comment retourner la situation. Ce n’est pas si facile à faire à chaque fois, mais je parle toujours de cultiver une attitude mentale positive et c’est ce sur quoi je me concentre pendant l’hiver."

"Une grande partie est venue de l’entraînement. Je me suis entraîné dur depuis le jour de Noël. Et aussi le fait de savoir que je crois en moi, que j’ai travaillé plus que quiconque autour de moi, et que je crois en moi."

Hamilton évoque aussi une redécouverte personnelle.

"Me redécouvrir a aussi été une grande partie de cela. Comme je l’ai dit dans l’un de mes messages, j’ai un peu perdu de vue qui j’étais pendant un moment, et cette personne-là a disparu, donc vous ne reverrez plus cette personne."

"Je pense que c’est simplement quelque chose qui s’est accumulé sur une période de temps. C’est normal. Beaucoup de gens vivent cela à un moment dans leur vie. Et il est important de se relever, d’évaluer où l’on a été et, comme je l’ai dit, de revenir avec cet état d’esprit positif."

Aujourd’hui, Hamilton se dit dans de meilleures dispositions.

"Je me sens très bien en arrivant ici. L’entraînement a été fantastique. Le travail avec l’équipe a été incroyable. Les changements dans mon espace personnel, et dans la façon dont j’interagis avec l’équipe, la façon dont l’équipe travaille, tout est beaucoup plus fluide que l’an dernier."

Le Britannique a également détaillé le processus qui lui a permis de se sentir pleinement intégré à la Scuderia.

"C’est la culture, la différence de culture, la différence dans la façon dont l’équipe fonctionne par rapport à ce que j’ai connu avec des équipes britanniques, par exemple. Il s’agit vraiment d’apprendre à se connaître. Beaucoup de réunions, beaucoup de discussions, beaucoup de communication - améliorer la communication. Passer du temps à l’usine, ce que j’ai beaucoup fait l’an dernier mais que je continue à faire pour vraiment être présent."

Hamilton insiste aussi sur l’importance d’impliquer tout le monde dans les évolutions de l’équipe.

"Trouver des façons de demander des changements est une chose, mais trouver des façons de créer des alliances et de montrer pourquoi le changement est meilleur pour nous tous… Et faire ce chemin ensemble pour découvrir cela et apporter ces améliorations."

"Je pense que nous avons commencé à le faire vers la fin de l’année dernière et particulièrement en arrivant dans cette saison. Encore une fois, l’année dernière a été une courbe d’apprentissage très raide et nous apprenions en avançant. Mais nous sommes beaucoup mieux préparés cette année, ce qui me rend vraiment très enthousiaste."

Hamilton conclut en affirmant que sa confiance dans le projet Ferrari n’a jamais été aussi forte.

"Cela revient à la confiance, à la raison pour laquelle j’ai rejoint l’équipe, à la croyance que j’ai en rejoignant cette équipe et à ce que je pense pouvoir faire avec elle. C’est encore plus fort qu’avant."