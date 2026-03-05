Et si la F1 disputait deux courses de suite à Suzuka ?

L’intensification des tensions au Moyen-Orient commence à avoir des répercussions directes sur le calendrier du sport automobile et mécanique mondial. Alors que le MotoGP doute désormais de pouvoir disputer son Grand Prix du Qatar, la Formule 1 étudie également plusieurs scénarios alternatifs si la situation venait à empêcher la tenue des épreuves prévues dans la région.

La situation sécuritaire au Moyen-Orient met déjà en péril certaines épreuves prévues dans les semaines à venir. En MotoGP, le patron du championnat, Carmelo Ezpeleta, reconnaît que la course programmée au Qatar pourrait ne pas avoir lieu.

Le Grand Prix doit se tenir en avril sur le circuit de Losail, mais l’évolution de la situation rend l’organisation de l’événement très incertaine.

"C’est très difficile," a déclaré Ezpeleta. "Nous devons attendre. Je ne peux pas dire maintenant que nous n’irons pas, mais il est peu probable que nous allions au Qatar le 12 avril."

Cette course est prévue le même week-end que le Grand Prix de Bahreïn de Formule 1. Les deux circuits sont séparés d’à peine 120 kilomètres, ce qui signifie que toute perturbation dans la région pourrait rapidement concerner les deux championnats.

MotoGP et Formule 1 sont désormais tous deux détenus par Liberty Media. Dans ce contexte, une évolution de la situation impactant une discipline pourrait logiquement avoir des conséquences sur l’autre.

Si les courses prévues dans le Golfe ne pouvaient finalement pas se tenir, plusieurs solutions alternatives sont déjà à l’étude pour le calendrier de la Formule 1.

Et une nouvelle vient d’émerger dans le paddock de Melbourne. La F1 pourrait envisager une solution inhabituelle : organiser deux courses consécutives sur le circuit de Suzuka, au Japon. La 2e course remplacerait à la fois Bahreïn et l’Arabie saoudite, ce qui réduirait le calendrier à 23 courses au lieu de 24.

La troisième manche de la saison y est déjà programmée le 29 mars. Disputer une seconde épreuve la semaine suivante permettrait d’éviter un défi logistique majeur : rapatrier rapidement l’ensemble du matériel vers l’Europe.

Des circuits européens restent également envisagés pour remplacer d’éventuelles épreuves annulées, mais la situation est loin d’être simple à organiser.

L’ancien pilote de Formule 1 Ralf Schumacher estime que certaines pistes seraient plus réalistes que d’autres.

"Nous sommes encore tôt dans l’année," a-t-il expliqué. "Le Nürburgring est hors de question parce qu’il pourrait encore neiger. Peut-être Hockenheim, mais le Portugal et la France sont probablement plus adaptés."

Parmi les options évoquées figurent notamment les circuits de Portimão et du Paul Ricard.

Du côté d’Hockenheim, les responsables du circuit indiquent être toujours techniquement capables d’accueillir la Formule 1, tout en rappelant qu’un tel événement nécessite une préparation importante.

Ils ont ainsi prévenu qu’organiser un Grand Prix "nécessite un délai de préparation considérable".

La crise actuelle a déjà entraîné certaines adaptations opérationnelles en Formule 1.

En raison de perturbations dans les transports aériens et les routes de fret avant le Grand Prix d’Australie, les équipes ont temporairement été exemptées des restrictions de couvre-feu qui limitent habituellement le travail nocturne dans le paddock.

La notification officielle évoquait des circonstances de force majeure liées aux perturbations des vols et du transport de marchandises.

Les pilotes eux-mêmes observent attentivement l’évolution de la situation et doivent se réunir pour en parler.

Une décision concernant les courses prévues dans le Golfe devrait intervenir prochainement.

Les équipements des championnats de Formule 2 et de Formule 3 doivent en effet rester à Bahreïn plus tard ce mois-ci pour des essais précédant les courses.

Les organisateurs ne peuvent donc pas retarder indéfiniment les décisions concernant le calendrier.