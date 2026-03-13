Objectif top 6-8 pour Alpine F1 : Briatore fixe la feuille de route et met la pression

Le conseiller exécutif d’Alpine F1, Flavio Briatore, n’a pas caché sa déception après la première manche de la saison 2026 de Formule 1, disputée sur le circuit de l’Albert Park.

L’écurie française espérait entamer un nouveau cycle cette année après avoir sacrifié une grande partie du développement de sa monoplace en 2025 afin de se concentrer sur les nouvelles réglementations techniques entrées en vigueur cette saison. Dans ce contexte, l’équipe avait également abandonné son programme moteur interne pour adopter des unités de puissance de Mercedes.

Mais à Melbourne, le bilan sportif s’est révélé bien en deçà des attentes : aucun des deux pilotes Alpine n’est parvenu à atteindre la Q3 en qualifications. Un résultat qui a laissé Briatore particulièrement frustré.

"Nous ne sommes pas du tout satisfaits. Notre performance a été très faible et c’est la combinaison de plusieurs facteurs. Nous savons quel est le principal problème que nous avons sur la voiture. Nous essayons de le résoudre le plus vite possible."

A noter que Briatore s’exprimait lors de la conférence de presse tenue ce matin entre les Libres et les Qualifications Sprint, avant la 7e place très prometteuse obtenue par Pierre Gasly en SQ3.

L’Italien rappelle que la saison ne fait que commencer.

"Pour le reste, c’était la première course et cela faisait longtemps que nous n’avions pas marqué de point en course en Formule 1. Au moins, nous avons eu un point avec Pierre. C’est arrivé, c’est déjà passé, il est impossible de changer le résultat."

Un objectif clair : battre Audi et se rapprocher des meilleurs

Interrogé sur les ambitions de l’équipe pour cette saison, Briatore a esquissé des objectifs relativement modestes mais réalistes pour Alpine dans la hiérarchie actuelle.

"Finir devant Audi, si c’est possible ! Être proche de Red Bull Racing, si c’est possible ! C’est ce que nous cherchons. Nous visons la septième, la huitième ou la sixième place, dans cette zone de la compétition."

Selon lui, la structure actuelle de la grille rend la tâche particulièrement complexe.

"Nous avons les quatre top teams, y compris Red Bull malgré leurs difficultés, qui sont très, très forts, et ensuite il y a tout le reste. L’objectif est donc de se battre pour être devant tout le reste."

Briatore connaît bien l’usine d’Enstone qui est chargée de réussir cet objectif : lors de son premier passage à la tête de l’équipe, à l’époque sous les noms de Benetton puis Renault F1, la structure avait remporté des courses et des titres mondiaux. Mais il reconnaît que le chemin sera long avant qu’Alpine F1 puisse espérer retrouver ce niveau.

"C’est une question très difficile. Je ne sais pas. Nous essayons de faire de notre mieux et de progresser année après année. Mais maintenant nous avons tout pour être compétitifs. Nous sommes très heureux du moteur que nous avons. Nous sommes assez satisfaits de toute l’équipe."

"Bien sûr, nous avons fait beaucoup de changements dans l’équipe et nous devons préparer la base, la pierre angulaire, pour construire l’équipe. Cela prend quelques années, comme pour tout le monde."

Malgré les difficultés, l’ambition reste intacte.

"Nous voulons gagner et nous verrons bien. Nous travaillons simplement dur et nous verrons ce qui se passe. Mais nous sommes très engagés, Renault est engagé et l’équipe est engagée. Nous faisons de notre mieux comme tout le monde."

Mercedes désormais référence du plateau

Briatore a également été interrogé sur l’écart qui semble déjà se dessiner avec Mercedes F1, qui est aussi son motoriste, non seulement lors de ce début de saison mais aussi dans une perspective plus large. Il rappelle que ce type de domination n’est pas inédit en Formule 1.

"C’est la même chose : pendant de nombreuses années nous avons vu Red Bull dans la même situation. Pendant longtemps c’était Red Bull premier, deuxième, premier, deuxième."

"Nous devons apprendre, apprendre et essayer de faire mieux. Et félicitations, honnêtement, ils ont fait un meilleur travail. C’est la réalité."

"Cela s’est déjà produit avec Red Bull pendant de nombreuses années et maintenant cela arrive à nouveau avec Mercedes. J’espère que nous serons assez forts, d’ici la fin de la saison, pour nous rapprocher de Mercedes. C’est notre motivation et nous devons apprendre de ces gens-là, ils ont fait un super travail et nous sommes heureux d’avoir fait le bon choix pour notre moteur."