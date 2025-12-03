Ferrari remplacera Hamilton… par un autre Leclerc en EL1

Ferrari va entamer sa dernière course de la saison en n’ayant plus de chances de finir sur le podium du championnat des constructeurs, et avec peu d’espoir de terminer la saison avec une victoire. Charles Leclerc a signé quelques podiums mais aucun succès, et Lewis Hamilton a gagné un Sprint mais n’est pas monté sur le podium de la saison.

Difficile de voir du positif dans cette situation, avec une voiture qui était récemment en grande détresse face à ses concurrentes. Frédéric Vasseur reconnait qu’il sera difficile de garder un bon souvenir, même si une fin de saison sur une bonne note aiderait.

A noter que comme ses rivales, la Scuderia alignera mardi deux voitures pour les tests de fin de saison, dont l’une spécialement adaptée pour tester les pneus 2026. Leclerc et Hamilton se relayeront au volant de ce mulet, tandis que la SF-25 sera confiée à Dino Beganovic dans le cadre des essais pour jeunes pilotes.

"Abu Dhabi marque la fin d’une saison longue et difficile, tant pour les pilotes que pour tous les membres de l’équipe. À Yas Marina, nous allons tout donner jusqu’à la fin, avec l’ensemble de l’équipe, afin de terminer le championnat sur une note positive" a déclaré Vasseur, le directeur de Ferrari.

A noter que Hamilton ne sera pas présent en EL1, puisque comme l’an dernier, c’est Arthur Leclerc qui roulera aux côtés de son frère Charles, pour que la Scuderia complète les tests offerts aux pilotes débutants.

"Charles et moi sommes très heureux de piloter à nouveau ensemble lors des EL1. C’est très excitant d’être dans une voiture de l’autre côté du garage par rapport à lui" a déclaré Arthur Leclerc.

"D’un point de vue technique, piloter la voiture sur la piste est toujours utile pour nous, pilotes, qui soutenons principalement l’équipe grâce à notre travail sur simulateur à Maranello. Cela nous aide à donner un meilleur retour d’information aux ingénieurs."

Celui qui a roulé à Abu Dhabi en Formule 2 puis en Essais Libres 1 l’année dernière avec Ferrari peut décrire son endroit préféré du circuit, et ce qu’il apprécie dans le défi que constitue Yas Marina.

"Sans aucun doute, ma partie préférée est le premier secteur. C’est là que l’on se rend le mieux compte de la quantité d’appui aérodynamique générée par ces voitures. On prend les virages 2 et 3 à fond et ils sont très rapides. C’est l’une de ces sections où l’on se rend vraiment compte de la vitesse d’une voiture de Formule 1 et j’aime toujours les aborder."

Et d’expliquer ce qu’il a fait pour se préparer à ce défi, après une année durant laquelle il n’a pas couru en monoplace. Le Monégasque a ainsi eu l’obligation de se remettre en forme.

"En termes de préparation physique, j’ai principalement travaillé mon cou, qui est la partie du corps où l’on ressent le plus les forces G, et j’ai également fait beaucoup de cardio. Sur le plan technique, j’ai évidemment beaucoup travaillé sur le simulateur afin d’être le mieux préparé possible."

"Mon travail consistera à fournir des commentaires utiles sur ce que nous testons et à recueillir autant de données que possible afin d’améliorer la corrélation entre les performances sur piste et les résultats que nous observons dans le simulateur de Maranello."