Haas F1 : Ocon regrette une qualif Sprint ’pas parfaite’ à Miami

Esteban Ocon n’était pas totalement satisfait après avoir signé le 12e temps de la qualification Sprint du Grand Prix de Miami. Néanmoins, le pilote Haas F1 constate des progrès et s’en félicite, après avoir souffert à Djeddah il y a deux semaines.

"Ce n’était pas une séance parfaite. On est à trois dixièmes de la SQ3, j’étais un peu large dans le dernier virage, on n’aurait pas gagné trois dixièmes mais ça aurait été plus proches pour entrer en Q3" a déclaré Ocon après le Sprint Shootout.

"La voiture est plus performante qu’à Djeddah, ce qui est positif. On a encore de la marge pour progresser, il faudra qu’on essaie de faire ça demain pour avoir plus de performance. C’est mieux qu’à Djeddah, mais ce n’est pas encore ça."

Le Français va maintenant profiter du Sprint pour préparer la course : "C’est le but, on va essayer de comprendre la dégradation, comment elle est avec les pneus plus tendres, et on va essayer de voir si la voiture a un meilleur rythme de course que de qualif."

Oliver Bearman était frustré d’avoir été envoyé trop tard en piste en fin de SQ1 et de ne pas avoir pu faire de deuxième tour : "C’était difficile mais je n’ai fait qu’un tour. On a manqué le drapeau, malheureusement, et on doit analyser ça. Je dois voir ce qui s’est passé, c’est malheureux. Je ne sais pas [comment se comporte la VF-25], je n’ai fait qu’un tour."