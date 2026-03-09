Lindblad a impressionné Racing Bulls avec ’un week-end quasi parfait’

Racing Bulls avait donné l’impression de ne pas avoir un rythme très élevé durant les essais hivernaux, mais l’équipe a su progresser au moment où il le fallait, en signant une double entrée en Q3 et en marquant quatre points au Grand Prix d’Australie.

C’est le débutant Arvid Lindblad qui y est parvenu, réussissant à occuper la troisième place dans le premier tour et faisant une course très solide. Une performance saluée par son directeur, Alan Permane.

"Tout d’abord, un grand bravo à Arvid ! Il a réalisé une course formidable et un week-end quasi parfait, ce qui lui a permis de marquer des points bien mérités pour ses débuts" a salué Permane.

"Nous n’étions pas assez rapides pour contenir Bearman, mais la voiture a extrêmement bien fonctionné. Il nous faut simplement analyser notre rythme entre les qualifications et la course pour voir si nous aurions pu faire mieux le jour J."

La course a été décevante pour Liam Lawson, mais Permane salue la résilience de son pilote : "Liam a malheureusement rencontré un problème de puissance au départ, mais il a fait de son mieux pour gérer la situation."

"Un excellent résultat pour toute l’équipe, fruit d’un travail acharné cet hiver. Nous avons été récompensés ce dimanche. Nous avons hâte de continuer à apprendre chaque week-end afin de progresser dans tous les domaines et de continuer à nous battre pour les points."

Les deux VCARB 03 étant à l’arrivée, le directeur a aussi eu un mot pour le nouveau département moteur : "Enfin un merci tout particulier à Red Bull Ford Powertrains pour ce premier week-end de course fantastique."