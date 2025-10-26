Grand Prix du Mexique de F1 : la course en direct à Mexico

Les qualifications du Grand Prix du Mexique ont amené leur lot de surprises après des séances libres qui n’avaient pas permis d’établir une hiérarchie nette. Et c’est Lando Norris qui a mis tout le monde d’accord en signant la pole position avec près de trois dixièmes d’avance.

Charles Leclerc l’accompagne en première ligne, et Lewis Hamilton sera en embuscade derrière les deux hommes, confirmant la bonne forme de Ferrari sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. George Russell sera aux côtés de son ancien équipier au départ.

Max Verstappen n’a pas réussi à signer les performances qu’il espérait réaliser, et il ne sera que cinquième sur la grille après avoir accusé près d’une demi-seconde de retard. Il est rejoint sur la troisième ligne par Andrea Kimi Antonelli.

Oscar Piastri est septième devant Isack Hadjar en quatrième ligne, tandis qu’Oliver Bearman et Yuki Tsunoda sont en cinquième ligne. Esteban Ocon est 11e au départ devant Carlos Sainz, qui s’était qualifié septième mais a reculé de cinq places après avoir écopé d’une pénalité consécutive à son accrochage avec Antonelli aux USA.

Nico Hülkenberg et Fernando Alonso sont en septième ligne devant Liam Lawson et Gabriel Bortoleto. Alex Albon devance Pierre Gasly, tandis que Lance Stroll et Franco Colapinto seront en fond de grille à l’extinction des feux.

20h15 : Alors qu’Isack Hadjar prédisait hier "un carnage" au premier virage, Hamilton assure qu’il va tout tenter. Le septuple champion du monde dit qu’il n’a "rien à perdre" face à Norris et Leclerc devant lui.

20h18 : Hadjar qui devrait d’ailleurs bien être promu l’an prochain chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Helmut Marko aurait pris sa décision, et il aurait aussi choisi le successeur du Français chez Racing Bulls.

20h22 : Lando Norris a par ailleurs expliqué comment il a réussi à se concentrer pleinement sur son tour en Q3, sans être perturbé par des facteurs extérieurs.

20h24 : Les températures sont très élevées : 26°C dans l’air mais surtout 53°C en piste. Cela pourrait faire basculer définitivement les stratégies vers deux arrêts.

20h27 : Lors de son tour de mise en grille, Isack Hadjar s’est plaint d’une entrée d’air trop importante via son casque hommage à Alain Prost. Le Français demande un changement de casque.

20h30 : Max Verstappen s’est lui plaint d’une fuite de son système de boissons dans le cockpit. Il devait la boucher en serrant la mâchoire. Les mécaniciens Red Bull vont devoir faire une réparation de fortune sur la grille.

20h45 : L’hymne national est joué sur la grille, toujours sous un soleil de plomb.

20h48 : Le scotch près de Norris est présent sur la grille, mais personne ne semble vouloir l’enlever cette fois...

20h57 : Colapinto s’élance en pneus durs, Verstappen, Hadjar, Tsunoda, Sainz, Bortoleto et Gasly sont en mediums, et le reste de la grille est en gommes tendres.

Tour de formation : Hülkenberg dit ne pas avoir toute la puissance de sa voiture ainsi que des vibrations.

Départ : Très bon départ de Norris qui prend la tête devant les Ferrari, mais Leclerc et Hamilton sont dans l’aspiration !

Tour 1 : Verstappen attaque à l’extérieur au premier virage et il ressort troisième en ayant coupé la piste. Il laisse passer Hamilton, tandis que Stroll fait un tête-à-queue. Piastri est neuvième, Bearman a grimpé au sixième rang !

Tour 2 : Russell se plaint que Verstappen a coupé le virage et l’a passé hors piste. En tête, Norris prend plus d’une seconde d’avance.

Tour 3 : Leclerc signe le meilleur tour en 1’23"141 et revient à 1"4, ramenant le groupe derrière avec lui. Lawson est passé au stand, surement à cause de dégâts.

Tour 4 : Norris accélère en 1’22"588 et porte son avance à 1"8. Derrière, les écarts sont serrés et aucun pilote n’est à plus d’une seconde jusqu’à la 12e place. Piastri est dans le sillage de Tsunoda mais ne parvient pas à le passer. Russell se plaint encore du fait d’avoir été dépassé par Verstappen alors qu’il était hors piste.

Tour 5 : Norris accélère encore en 1’22"450, et Leclerc a repoussé Hamilton à plus d’une seconde.

Tour 6 : Norris accélère encore en 1’22"404. Et Verstappen coupe encore le premier virage ! Il est à la lutte avec Hamilton et les deux hommes passent hors piste. Hamilton reprend la troisième place, devant Bearman qui dépasse Verstappen ! Antonelli suit devant Russell et Tsunoda.

Tour 7 : Norris a 2"2 d’avance sur Leclerc, qui a 4"7 de marge sur Hamilton. Bearman est à 2 secondes et a Verstappen dans son sillage, lui-même menacé par les Mercedes.

Tour 8 : Verstappen n’arrive pas à dépasser Bearman et voit Antonelli le menacer. Piastri ne parvient pas à passer Tsunoda mais le Japonais n’a plus de DRS devant.