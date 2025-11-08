Grand Prix du Brésil de F1 : le Sprint en direct à Interlagos

C’est l’heure du Sprint du Grand Prix du Brésil, et la première course du week-end pourrait donner lieu à un duel entre McLaren F1 et Mercedes. En effet, les deux équipes occupent les deux premières lignes de la grille de départ, et semblaient proches en performance pendant la Qualif Sprint.

Reste à voir si sur des longs relais, les pneus tiendront bien, alors que la Mercedes semblait un peu en retrait hier à ce sujet. Car oui, la météo pourrait finalement être clémente pour ce Sprint, et les conditions proches de celles vues hier en essais malgré les deux alertes météos pour conditions cycloniques.

Lando Norris a signé la pole du Sprint avec un peu moins d’un dixième d’avance sur Andrea Kimi Antonelli, qui sera en première ligne d’un Sprint pour la deuxième fois de sa jeune carrière, après sa pole au Shootout de Miami au mois de mai.

Oscar Piastri semble plus à l’aise et il s’est rapproché de Norris, en troisième place devant George Russell dans l’autre Mercedes. Fernando Alonso s’est qualifié cinquième devant un Max Verstappen qui déplorait des réglages ratés sur sa RB21 hier.

Lance Stroll est un solide septième sur la grille devant Charles Leclerc, dont la Ferrari a déçu pendant les premières qualifications du week-end. Isack Hadjar et Nico Hülkenberg sont en cinquième ligne après avoir atteint la SQ3.

Lewis Hamilton est 11e devant Alex Albon, puis Pierre Gasly et le local de l’étape, Gabriel Bortoleto. Oliver Bearman est 15e devant Franco Colapinto qui, venant d’Argentine, bénéficie également d’un fort soutien populaire de la part du public. Liam Lawson et Yuki Tsunoda seront en neuvième ligne devant Esteban Ocon.

14h13 : Carlos Sainz partira des stands car Williams veut changer les réglages de sa FW47 après son 20e et dernier temps lors du Sprint Shootout hier.

14h16 : La météo semble donc bien moins catastrophique que ce qui était prévu, puisque le cyclone est passé plus tôt et plus loin que prévu d’Interlagos. La pluie est même partie pour le moment de la région de Sao Paulo. Les chances de pluie sont inférieures à 30 % pour le Sprint, et encore plus faibles pour la qualification qui se tiendra en soirée à l’heure française. Pour le Sprint, l’état de la piste sera à surveiller, mais il semble qu’il n’y ait presque aucun risque de pluie désormais.

14h21 : En attendant le départ du Sprint, le paddock continue d’évaluer l’idée d’imposer deux arrêts l’an prochain lors des Grands Prix. Bonne ou mauvaise idée, c’est loin d’être tranché selon les directeurs d’équipe et Pirelli !

14h24 : La FIA ​anticipe ces conditions pour le départ du Sprint à 15h : une température de l’air à 23 degrés, celle de la piste entre 28 et 32 degrés, une vitesse du vent jusqu’à 60 km/h, un taux d’humidité à 75%.

14h28 : On apprend que Yuki Tsunoda partira également depuis la voie des stands après que l’équipe Red Bull a modifié son aileron arrière et ses réglages de suspension dans les conditions du parc fermé. Le pilote japonais, qui a été victime d’un accident lors de la séance d’essais libres vendredi, s’était qualifié en 18e position pour la course sprint.

14h36 : La piste est toujours humide et il semble que les températures fraiches ne soient pas suffisantes pour avoir une piste adaptée aux pneus slicks à l’heure du départ. Dès lors, la possibilité de voir les voitures chausser des pneus intermédiaires au départ et passer aux slicks pendant la course pourrait pimenter ce Sprint.

14h39 : Notons toutefois que les pilotes McLaren ont effectué leur tour de mise en grille en pneus mediums, et que la piste semblait praticable.

14h42 : Ocon confirme après son tour de mise en grille que les pneus slicks sont adaptés presque partout sur le circuit, sauf dans le dernier virage en montée, mais il s’attend à ce que ce soit "bon après le deuxième tour".

14h45 : A noter que si Interlagos et Sao Paulo ont été épargnés par le cyclone, tout le monde n’a pas été aussi chanceux dans le pays, avec une issue tragique dans le sud du pays. Une tornade s’est abattue sur Rio Bonito de Iguaçu, et les vents allant jusqu’à 250 km/h ont causé la mort de 5 personnes.

14h49 : Hülkenberg, Bortoleto et Colapinto sont sous enquête pour avoir roulé trop lentement durant leurs tours de reconnaissance et de mise en grille, et les commissaires enquêteront à leur sujet... après la course. Compte tenu de l’état de la piste, il ne devrait pas y avoir de sanction contre les trois pilotes.

14h51 : Piastri confirme les dires d’Ocon, expliquant que le circuit est humide entre les deux derniers virages avant la montée vers la ligne d’arrivée, mais que ça sera praticable en pneus slicks.

14h57 : Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc, Hadjar et Albon sont en pneus tendres, le reste de la grille est en mediums.

14h59 : Ce sont les pilotes du côté sale de la piste qui sont en tendres sur les quatre premières lignes, certainement pour limiter la casse au départ. Ils seront surement plus performants en début de course sur une piste encore humide, mais la tenue des gommes pourrait être difficile.

Départ : Bon départ de Norris qui garde la tête, et Antonelli doit se défendre face à Piastri, et il y parvient ! Verstappen dépasse Alonso, et Hamilton gagne 3 places !

Tour 1 : Bon départ de Gasly qui est remonté 11e, et pour l’instant, les pilotes se tiennent en file indienne. Lawson a envoyé Bearman en tête-à-queue.

Tour 2 : Antonelli est proche de Norris, tandis que Piastri est à plus d’une seconde.

Tour 3 : Meilleur tour en course de Norris en 1’13"791, et il a repoussé Antonelli à plus d’une seconde. Verstappen et Alonso ont pris un peu de retard derrière le quatuor de tête, tandis que les Ferrari sont très proches de l’Espagnol.

Tour 4 : Norris accélère en 1’12"993 et porte son avance à 1"4, tandis que Piastri est revenu dans la seconde d’Antonelli. La piste est toujours un peu humide, mais le DRS est bien activé depuis le début du 3e tour, mais les écarts sont déjà légèrement creusés dans le top 6. Leclerc et Hamilton sont en revanche très pressants sur Alonso.

Tour 5 : C’est encore un meilleur tour pour Norris en 1’12"852. Hamilton est très pressant derrière Leclerc, et le Monégasque est lui-même proche d’Alonso, sans réussir à le dépasser.

Tour 6 : L’écart entre les deux premiers est de 1"6, et Piastri va dans le mur au virage 3 ! La McLaren est détruite de l’arrière, tandis que derrière, Hülkenberg et Colapinto sont sortis au même endroit ! La Sauber repart, tandis que Piastri et Colapinto sont arrêtés et la voiture de sécurité est de sortie.

Tour 7 : Le drapeau rouge est déployé !

15h13 : Antonelli dit que Norris a pris le vibreur et a envoyé de l’eau sur la trajectoire, mais Piastri a bel et bien perdu le contrôle sur le vibreur.

15h16 : Les trois voitures qui ont fait un tête-à-queue ont roulé sur le vibreur de manière nette, et c’était clairement un risque à ne pas prendre.