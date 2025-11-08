Grand Prix du Brésil de F1 : la qualification en direct à Interlagos

Le Grand Prix du Brésil continue à Interlagos ce samedi, dans des conditions bien meilleures qu’espéré initialement, et c’est maintenant l’heure de la séance de qualifications. Les pilotes débutent la deuxième phase du week-end après un Sprint totalement fou remporté par Lando Norris.

McLaren avait dominé la séance qualificative malgré la résistance de Mercedes et d’Andrea Kimi Antonelli, qui s’était intercalé entre les deux MCL39 sur la grille, et le Sprint a vu un rebondissement avec le crash d’Oscar Piastri, qui était troisième avant de perdre le contrôle de sa voiture.

En fin de course, c’est Gabriel Bortoleto qui a eu un énorme accident, et sa voiture ne devrait pas être réparée avant la qualification. Bonne nouvelle, essentielle même : le Brésilien va bien après un passage au centre médical.

18h30 : La qualification devrait être sèche, dans des conditions aussi bonnes qu’hier. Le déluge craint à Interlagos n’est pas passé !

18h34 : Oliver Bearman a été pénalisé pour avoir défendu dangereusement face à Liam Lawson lors du Sprint. Il perd un point de plus sur son permis et après en avoir regagné deux, il revient donc à 10 points. Lawson a aussi été pénalisé pour avoir harponné la Haas et pris un point aussi.

18h38 : Alors que Sauber a confirmé il y a moins de dix minutes être en train de travailler sur la monoplace de Gabriel Bortoleto, Jonathan Wheatley, son directeur, a salué la sécurité des monoplaces modernes après un accident effrayant.

18h50 : La séance est retardée à cause de réparations sur les barrières aux virages 10 et 11. Nous vous tiendrons informés en temps réel de l’évolution de la situation. Ces minutes supplémentaires vont-elles aider Sauber ?

18h52 : Wheatley a confirmé que la réparation de la voiture de Bortoleto était proche d’être terminée, et ce délai pourrait aider le Brésilien à prendre part à la qualification !

18h58 : Le temps est nuageux mais les températures sont similaires à hier, avec 26 degrés dans l’air et 45 degrés sur la piste.

19h00 : Le départ de la séance aura lieu à 19h05, heure française !

19h03 : Ferrari a drastiquement changé ses réglages, notamment sur l’aileron arrière, en espérant une meilleure performance qu’hier et lors du Sprint. Yuki Tsunoda a adopté la configuration d’aileron de Max Verstappen, tandis que McLaren et Mercedes ne changent pas avoir beaucoup changé de choses.

19h05 : La séance est lancée !

Q1 - 18 minutes

19h06 : Les William sont sorties pour un tour et rentrées directement.

19h08 : Nico Hülkenberg était en mesure de faire le premier chrono mais il rentre aussi.

19h09 : Bearman signe le premier temps de référence en 1’10"6, battu par Lawson. Pierre Gasly tente un chrono en mediums, tandis qu’Oscar Piastri rate son premier tour en bloquant les roues.

19h10 : Norris prend la tête en 1’10"404. Fernando Alonso et Charles Leclerc sont aussi sortis en mediums, comme Lance Stroll,mais se placent en milieu de classement.

19h11 : Verstappen se place quatrième derrière Lawson et Bearman. Lewis Hamilton prend la tête en 1’10"233.

19h12 : Nico Hülkenberg a pris la troisième place. Alex Albon et Esteban Ocon dépassent Leclerc au classement, mais les pneus mediums du Monégasque ne sont pas ceux pour faire une grosse performance.

19h14 : George Russell se place deuxième et Andrea Kimi Antonelli prend le meilleur tour en 1’10"192, battu immédiatement par Bearman en 1’09"891 ! Isack Hadjar prend la quatrième place.

19h15 : Lance Stroll prend le troisième temps, et Alonso le quatrième, à 5 millièmes de seconde de son équipier. Norris améliore mais reste sixième. Et Gasly prend la deuxième place ! Rapidement battu par Piastri, qui s’intercale derrière Bearman.

19h16 : Albon se place troisième, et Hülkenberg sera 11e.

19h18 : Verstappen ne fait pas mieux que sa 16e place, à 0"790 de Bearman.

19h19 : Le Néerlandais n’est pas à l’aise : "Mon dieu, la maniabilité est un peu meilleure mais j’ai énormément de glisse au virage 1". Et la RB21 du Néerlandais était en glisse tout le long du deuxième secteur.

19h20 : Gianpiero Lambiase demande à Verstappen si des outils peuvent l’aider, et pour une rare occasion, le pilote Red Bull n’a pas d’idée : "Je ne sais pas vraiment quoi te dire".

19h22 : Norris prend la tête en 1’09"656, et Russell se place quatrième. Stroll prend la cinquième place, et Hadjar la sixième. Leclerc remonte au quatrième rang.

19h23 : Tsunoda ne fait pas mieux que 18e,et Sainz est 12e. Gasly prend le deuxième temps ! Colapinto ne fait pas mieux que 17e, et Hamilton est septième.

19h24 : Et Verstappen ne fait pas mieux que 16e ! Le Néerlandais est éliminé en Q1 pour la première fois depuis le Grand Prix de Russie 2021 ! Ce jour-là, il n’avait pas fait de chrono car il était sous le coup d’une pénalité moteur. Avant cela ? Il faut remonter au GP de Chine 2017 !

Les éliminés sont Verstappen, Ocon, Colapinto et Bortoleto.

19h25 : "Je n’ai aucun grip, zéro !", tempête le Néerlandais.

Q2 - 15 minutes

19h32 : Les pilotes Williams sont seuls en piste.

19h33 : Albon signe un temps de 1’10"351, et Sainz rentre avant de terminer son tour.

19h36 : Piastri signe un temps de 1’09"835, Hamilton se place à deux dixièmes et Bearman prend le meilleur temps en 1’09"755 ! Hadjar se place troisième.

19h37 : Lawson se place juste derrière Hadjar, et Alonso juste derrière le Français. Gasly est septième devant Stroll. Leclerc ne fait pas mieux que neuvième. Norris prend le troisième.

19h38 : Antonelli se place deuxième entre Bearman et Piastri.

19h39 : Russell déclare à son tour ne pas avoir de grip sur la piste, malgré son quatrième temps.

19h43 : Alonso fait un nouveau temps mais reste huitième, et Leclerc ne parvient pas à améliorer.

19h44 : Leclerc remonte au troisième rang, et Gasly est cinquième, seulement à 0"102 du meilleur temps !

19h45 : Norris prend le meilleur temps en 1’09"616. Et Hamilton ne fait pas mieux que 13e !

19h46 : Bearman termine deuxième de cette Q2 et passe en Q3, tout comme Gasly qui revient en Q3 pour la première fois depuis l’Espagne. Hülkenberg signe sa première Q3 de l’année, et les deux Racing Bulls passent également !

Les éliminés sont Alonso, Albon, Hamilton, Stroll et Sainz.

Q3 - 12 minutes

19h56 : Bearman signe le premier temps en 1’09"977, c’est son moins bon temps de la séance qualificative pour le moment. Hülkenberg se place deuxième.

19h57 : Gasly se positionne à moins de deux dixièmes de Bearman, et Leclerc prend le meilleur chrono en 1’09"899. Norris ne fait pas mieux que cinquième après une erreur dans le premier secteur.

19h58 : Lawson et Hadjar se placent quatrième et cinquième, et Piastri prend le meilleur temps en 1’09"897, avec seulement deux millièmes de mieux que Leclerc ! Russell se place quatrième et est battu par Antonelli.

19h59 : Les pilotes peinent à améliorer leur meilleur temps de Q3, notamment parce qu’ils sont plusieurs à avoir fait des erreurs.

20h00 : Russell ne comprend pas ses pneus : "Je n’ai rien pu en tirer, je ne sais pas ce qu’il se passe".

20h04 : Bearman peine à améliorer, Hülkenberg prend la cinquième place provisoire, et Bearman reste troisième. Leclerc reprend la pole provisoire en 1’09"805.

20h05 : Norris fait mieux en 1’09"511 ! Russell tente le tout pour le tout en pneus mediums !

20h06 : Piastri reste troisième. Hadjar améliore et remonte en quatrième place !

Chronos après Q2 :