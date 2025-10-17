Grand Prix des États-Unis de F1 : les Essais Libres en direct à Austin

C’est l’heure de débuter ensemble le week-end du Grand Prix des États-Unis de F1, qui se déroule ce week-end sur le Circuit of the Americas (COTA) d’Austin. Il s’agit de la 19e manche de cette saison 2025, qui en compte un total de 24.

C’est également le quatrième Sprint sur les six qui sont prévus, sachant que les deux prochains se tiendront au Brésil puis au Qatar. En attendant, c’est donc sur le circuit texan que ce format particulièrement intense va s’appliquer.

Les pilotes n’ont en effet qu’une seule séance libre avant de vivre, ce soir à 23h30 (heure française), la Qualification Sprint, aussi appelée Sprint Shootout. Demain, le Sprint et la qualification pour la course de dimanche auront lieu.

L’heure d’essais est donc cruciale pour préparer la suite du week-end, et tout pilote qui manquera de roulage pour quelque raison que ce soit partira avec un désavantage colossal sur le reste du plateau.

19h15 : Deux équipes amènent des évolutions ce week-end. Mercedes F1 apporte des demi-trains arrière revus, avec une modification aérodynamique. Du côté de Haas, c’est un package important qui est présenté à domicile, avec un tout nouveau plancher complet, des ailettes arrière revues près des roues, et des supports de rétroviseurs modifiés.

19h19 : Six équipes arborent une livrée spéciale ce week-end : McLaren embarque la couleur irisée de l’IA de Google, Gemini. Williams rend hommage à la monoplace de 2002 (année de création de son sponsor titre Atlassian) avec du blanc et du bleu métallisé, Racing Bulls étonne avec un motif écaille de tortue, tandis que Haas étrenne une décoration américaine. Enfin, Alpine a ajouté du jaune pour Mercado Libre, le sponsor de Franco Colapinto, et cette décoration restera en vigueur au Mexique et au Brésil.

19h22 : La nouvelle de ce début de week-end c’est que Lando Norris a été reconnu "coupable" par son équipe d’un excès d’agressivité à Singapour. Le Britannique a mentionné des répercussions pour lui jusqu’à la fin de l’année. Une sorte de carton jaune ? Andrea Stella, son directeur, en a dit un peu plus.

19h25 : Les conditions météo du week-end s’annoncent éprouvantes, avec le protocole pour les fortes températures déclenché.

19h30 : C’est parti pour ces EL1 !

19h31 : Comme attendu, les pilotes sont nombreux à prendre la piste.

19h35 : Tous les pilotes sont en pneus durs pour le moment, et CarloS Sainz signe le meilleur temps, battu par Liam Lawson. Les chronos vont évidemment tomber.

19h37 : Lewis Hamilton prend la main en 1’36"666. Tous les pilotes sont sur le circuit.

19h38 : Max Verstappen remonte en tête en 1’36"192, et Yuki Tsunoda se place deuxième à trois dixièmes.

19h39 : Sainz reprend la tête de la séance en 1’36"130.

19h40 : La bataille fait déjà rage en tête, Lando Norris s’empare du meilleur temps en 1’36"126. Pierre Hamelin parle de Valtteri Bottas à Isack Hadjar qui rappelle l’essentiel à son ingénieur : "Arrête de me parler de Bottas, il n’y a pas de Bottas en piste, c’est perturbant". Ce à quoi l’ingénieur répond : "En effet, je m’excuse."

19h43 : Verstappen reprend la tête en 1’35"426, et Tsunoda se glisse en deuxième place.