Grand Prix des États-Unis de F1 : la qualification en direct à Austin

C’est l’heure de la qualification principale du Grand Prix des Etats-Unis, qui va déterminer la grille de départ pour la course demain. Une course qui aura de multiples enjeux, à commencer par celui de voir McLaren arrêter l’hémorragie de points face à Max Verstappen.

Après un fiasco à Bakou et quelques points concédés à Singapour, l’équipe a fait un zéro pointé lors du Sprint à cause d’un accrochage qui a impliqué Oscar Piastri et a entraîné dans sa chute Lando Norris. La victoire du pilote Red Bull lui a permis de reprendre huit points sur les deux pilotes.

Mercedes et Williams se sont montrés très performantes tout le week-end, terminant sur le podium du Sprint, tandis que Ferrari doit se résoudre à être plutôt la cinquième force du plateau, légèrement en retrait de l’équipe de Grove.

Il faudra surveiller les performances de Nico Hülkenberg et Fernando Alonso, qualifiés quatrième et sixième au Sprint, qui ont tous les deux été impliqués dans l’accrochage du départ et seront donc revanchards à l’idée de marquer des points.

22h40 : A noter que Stroll a écopé de 5 places de pénalité pour avoir harponné la Haas d’Esteban Ocon en fin de course Sprint. Une pénalité applicable durant cette séance.

22h42 : Stroll a 7 points sur son permis, et Oliver Bearman n’en a pas pris deux de plus malgré sa pénalité pour gain de temps hors de la piste. Il reste donc à 10 unités.

22h48 : Malgré la colère de Zak Brown après le Sprint, dédouanant au passage son duo de pilotes, la situation est très claire pour McLaren : Verstappen est en train de devenir une menace claire et tangible pour le championnat pilotes. La communication de crise n’est pas encore déclenchée à Woking, mais des décisions devront être prises si la tendance ne s’inverse pas rapidement.

22h51 : Ferrari a renouvelé sa confiance en Frédéric Vasseur malgré les rumeurs qui entourent son poste et l’arrivée possible de Christian Horner. C’est le PDG John Elkann qui a mis un terme net à tous les bruits de paddock.