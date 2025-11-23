Grand Prix de Las Vegas de F1 : la course en direct

C’est l’heure du verdict final de cette 22e manche de la saison 2025 de F1, avec la course du Grand Prix de Las Vegas ! Une course qui nécessite de se lever tôt à l’heure française mais qui, compte tenu de la qualification vécue hier, promet d’être passionnante.

Lando Norris a signé la pole position devant Max Verstappen, et la lutte entre les deux hommes pour le titre mondial va encore vivre une nouvelle étape ce dimanche. Derrière eux, on trouve le surprenant Carlos Sainz, redoutable sous la pluie au volant de sa Williams ce samedi.

George Russell l’accompagne en deuxième ligne, tandis que l’on retrouve sur la troisième ligne le dernier candidat au titre mondial, Oscar Piastri. Liam Lawson est un sixième inattendu, au volant d’une Racing Bulls très solide.

Fernando Alonso a lui aussi profité de la pluie pour sauver une très belle qualification alors qu’il s’attendait à un week-end difficile, il s’élance septième. Isack Hadjar est huitième devant Charles Leclerc, très frustré ce samedi matin après la qualification, et Pierre Gasly, qui garde son taux de 100 % de Q3 à Las Vegas en trois éditions.

Nico Hülkenberg et Lance Stroll se partagent la sixième ligne de la grille devant les deux Haas d’Esteban Ocon et Oliver Bearman. Franco Colapinto est 15e devant Alex Albon, qui a tapé le mur en Q1.

Andrea Kimi Antonelli suit devant Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda et Lewis Hamilton, qui a connu sa première dernière place en qualifications au rythme pur dans sa carrière, mais aussi la première dernière place d’une Ferrari en qualifications depuis le dernier Grand Prix de la saison 2009, à l’époque avec Giancarlo Fisichella.

4h30 : McLaren peut sécuriser le titre pilotes dès aujourd’hui si Norris reprend neuf points ou plus à Verstappen, ce qui éliminerait alors le Néerlandais de la course au titre.

4h33 : Yuki Tsunoda s’élance des stands avec un moteur neuf, ce qui devrait surement faire réagir une nouvelle fois McLaren, qui se pose la question du budget et de l’intégration de ces changements. La RB21 du Japonais devrait recevoir des réglages différents avec moins d’appui, qui lui permettront d’être plus rapide en ligne droite. Tsunoda pourrait aussi permettre à Red Bull de tester les pneus durs, qui n’ont pas été roulés sur de longues distances à cause des drapeaux rouges en EL2, et d’évaluer le graining avec ce composé, qui devrait toutefois être le moins sujet à ce phénomène.

4h37 : A noter toutefois que la stratégie la plus mise en avant par Pirelli est une tactique à un arrêt avec un relais en mediums, suivi d’un relais en durs. Deux arrêts pourraient être effectués avec des stratégies mediums-durs-mediums ou mediums-durs-durs, et une stratégie à deux arrêts avec tendres-mediums-tendres pourrait aussi être appliquée. D’autres stratégies pourraient s’appliquer selon l’apparition de voitures de sécurité et de drapeaux rouges.

4h40 : En F1 Academy, c’est la Française Doriane Pin qui a remporté le titre au terme de la deuxième course du week-end, disputée cette nuit. La jeune pilote de l’académie Mercedes a signé huit podiums dont quatre victoires, sur les 14 courses que comptait cette saison, terminée à Las Vegas.

4h43 : La FIA annonçait un risque d’averses de 10 à 20 %, mais il pourrait être plus important que cela. Mais il n’y a pas de risque immédiat de pluie pour l’instant.

4h47 : Norris veut prendre le meilleur départ possible, mais le pilote McLaren ne pensera pas au championnat quand il parcourra les premiers mètres de la course : "Pour moi, cela n’a pas d’importance, j’essaie simplement de faire de mon mieux. Au départ, si une opportunité se présente, vous la saisissez naturellement, puis vous vous concentrez toujours sur votre course pour faire de votre mieux. Donc, pour moi, il ne s’agit même pas de trop penser au classement du championnat ou quoi que ce soit d’autre". Il devra au moins faire attention à Verstappen qui, en 2023, avait envoyé Leclerc hors piste pour prendre la tête au départ. Mais le Britannique voit plus loin que le premier virage : "C’est une course importante, avec beaucoup d’incertitudes. Mais je suis prêt et impatient. Cela ne va pas être facile, notamment parce qu’il pourrait y avoir beaucoup de graining. De nombreux facteurs pourraient me compliquer la tâche aujourd’hui. Je pense que nous sommes prêts, mais cela rendra le défi encore plus difficile". Quant à savoir si son coéquipier et principal rival pour le titre, Piastri, qui part en cinquième position, pourrait essayer une stratégie pneumatique différente, Norris est clair sur le fait que c’est possible : "Nous avons toujours été assez libres de faire ce que nous voulons, donc je suis sûr qu’il va tout donner. Avec Max, George, les Mercedes seront rapides, je pense, il y a tellement de défis derrière moi. Mais j’ai la voie libre, donc tant que je reste concentré et que je fais ce que j’ai à faire, tout devrait bien se passer."

4h51 : Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, explique qu’il ne sait pas exactement quel est l’état d’esprit de Verstappen avant cette course, mais il sait qu’il va falloir être le plus ouvert possible à des stratégies : "Je ne sais pas, c’est difficile à dire. Mais une chose est sûre, on débute la course en ne sachant pas grand chose, personne n’a fait de longs relais ce week-end, donc on devra rester flexibles". Et le Français de confirmer que Red Bull ne s’inquiète pas trop des enjeux de la course : "On dit toujours qu’on prend les courses les unes après les autres, et c’est encore le cas ici. Surtout en voyant où est Lando ici, on va tenter de tirer le maximum de la voiture et de gagner la course". Mekies a aussi expliqué le changement de moteur de Tsunoda sur la grille : "C’est aussi une opportunité de changer les réglages de la voiture donc ça a été ce sur quoi on s’est concentrés. Mais c’est aussi une opportunité de remonter et d’aller chercher des points depuis cette position de départ."

4h57 : Antonelli est le seul pilote à s’élancer en pneus tendres ! Hülkenberg, Colapinto, Albon, Bortoleto et Hamilton ont chaussé des pneus durs, et le reste de la grille a des mediums, soit l’intégralité des pilotes du top 10, Stroll, Ocon, Bearman et Tsunoda.

4h59 : La température de l’air est de 17 degrés, et celle de l’asphalte culmine à 24 degrés, ce qui est quasiment le double de ce que l’on a vu le reste du week-end.

Départ : Très bon départ de Verstappen aux côtés de Norris qui le tasse dans la ligne droite mais se rate au premier virage !

Tour 1 : Russell en profite pour attaquer la McLaren et passe ! Sainz a perdu une place alors que Hadjar est cinquième.

Tour 2 : Stroll est à l’arrêt en piste et les drapeaux jaunes sont déployés, alors que Tsunoda repasse de nouveau au stand. Verstappen a 1"3 d’avance sur Russell, et des commissaires sont en piste au premier virage alors qu’il n’y a pas de voiture de sécurité virtuelle, encore une grossière erreur de la FIA. La voiture de sécurité virtuelle est déployée. Lawson est au ralenti avec l’aileron avant cassé et il va devoir retourner au stand prudemment alors qu’il occupait la sixième place.

Tour 3 : Verstappen mène devant Russell et Norris, puis Sainz, Hadjar et Piastri. Bearman suit devant Leclerc, Alonso et Hülkenberg. Ocon est 11e devant Hamilton qui a gagné sept places ! Albon suit devant Colapinto, Antonelli, Tsunoda, puis Gasly, Lawson et Bortoleto qui sont tous les trois repassés au stand. Le replay du départ montre que Lawson est venu percuter Piastri, et que Bortoleto s’est écrasé dans Stroll !

Tour 4 : La course est relancée, et Bortoleto est revenu au stand, possiblement pour abandonner. Verstappen mène avec 1"2 d’avance sur Russell, et Norris est à 1"7. Sainz est à une seconde et retient Hadjar derrière lui. Piastri est sixième à plus d’une seconde, devant Bearman qui est menacé par Leclerc. Alonso et Hülkenberg complètent toujours le top 10.

Tour 5 : Verstappen ne parvient pas à décrocher Russell derrière lui, qui est à unes econde. Alonso a signé le meilleur tour en course, battu par Antonelli puis Tsunoda en 1’38"299. Albon a des problèmes de radio et n’entend plus son stand. Leclerc attaque Bearman et passe.

Tour 6 : Russell signe le meilleur tour en 1’36"909 et revient à une demi-seconde de Verstappen ! Ce dernier répond avec deux premiers meilleurs secteurs absolus. Bortoleto a abandonné.

Tour 7 : Verstappen signe le meilleur temps en 1’36"594, immédiatement battu par Russell en 1’36"463, et le Britannique est toujours à un peu plus d’une demi-seconde. Norris est à 2"5 et il possède plus de 2 secondes d’avance sur Sainz. Hadjar est toujours dans la seconde derrière l’Espagnol et il a encore 1"5 d’avance sur Piastri. Leclerc est à environ 2 secondes et a repoussé Bearman à près de 2 secondes. Ce dernier est sous la menace d’Alonso.

Tour 8 : Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’36"383, et il repousse Russell à près d’une seconde. Norris perd un peu de temps mais continue d’en gagner face à Sainz pour le moment. Les commissaires classent sans suite l’accrochage entre Lawson et Piastri au départ. Bortoleto sera quant à lui convoqué après la course pour avoir tapé Stroll. Ne cherchons pas à comprendre.

Tour 9 : Verstappen a repoussé Russell à un peu plus d’une seconde, et les écarts sont stables derrière. Les pilotes qui roulent en pneus durs à l’arrière du peloton semblent pour le moment tenir le rythme. A noter qu’Antonelli, Tsunoda, Gasly et Lawson se sont arrêtés une fois pour chausser des composés durs.

Tour 10 : Verstappen signe le meilleur tour en 1’36"319, et l’écart est de 1"6. Norris est à 2"6 et il a creusé l’écart sur Sainz, qui est à 3"2 et voit toujours Hadjar le menacer. Leclerc est revenu sur Piastri. Antonelli est sous enquête pour un départ volé. Albon est aussi sous enquête pour une infraction à la procédure de départ, avec possiblement un mauvais positionnement sur la grille.

Tour 11 : Verstappen a 1"7 d’avance sur Russell, et Norris est à 2"3. Sainz décroche et il est à 4 secondes, mais l’Espagnol a repoussé Hadjar hors de la zone de DRS. Piastri est revenu sur le Français et a ramené Leclerc avec lui. Bearman est à 5"8 et il a Alonso et Hülkenberg dans ses rétroviseurs. Antonelli a dépassé Colapinto.

Tour 12 : Leclerc confirme qu’il donne tout, après être revenu sur les trois pilotes devant lui : "J’attaque comme un animal !" Hadjar demande à son équipe d’être "agressive" pour la stratégie, et son ingénieur Pierre Hamelin lui dit qu’il doit creuser l’écart sur un groupe de voitures lentes en fond de peloton. Leclerc se défait de Piastri ! Le Monégasque est dans le sillage de Hadjar.

Tour 13 : Norris signe le meilleur tour en course en 1’36"264, et il est à 2"1 de Russell, qui s’est légèrement rapproché de Verstappen, à 1"6.

Tour 14 : Verstappen réplique avec le meilleur tour en 1’36"101, et Russell lui concède moins d’un dixième. Albon attaque Hamilton mais le Britannique réplique, le pilote Williams a cassé son aileron. Antonelli signe le meilleur tour en 1’35"868 avec ses pneus durs, alors qu’Albon rentre au stand. Et Leclerc dépasse Hadjar ! Russell se plaint de problèmes de direction assistée, après avoir souffert de ce problème en Q3.

Tour 15 : Verstappen a deux secondes d’avance sur Russell, et Norris est à 1"8. Le trio est largement en tête puisque Sainz est à 7"1 de la McLaren, et il a 2 secondes d’avance sur Leclerc. Hadjar est à 1"8 et a Piastri derrière lui mais la McLaren ne parvient pas à passer. Antonelli reçoit une pénalité de 5 secondes pour avoir bougé avant le départ sur la grille.

Tour 16 : Verstappen a 2"4 d’avance sur Russell, qui a 1"5 de marge sur Norris, et la voiture de sécurité virtuelle est déployée pour aller retirer le débris de l’aileron d’Albon, qui est dans une zone de freinage. Albon est sous enquête pour avoir percuté Hamilton, et il est repassé une deuxième fois au stand. La course est relancée ! Piastri dépasse Hadjar pour la sixième place.

Tour 17 : Verstappen a 2"2 d’avance sur Russell, et Norris est à 1"2 de la Mercedes. Sainz est à 8"4 et Leclerc est à 2"5, avec des pneus certainement fatigués par son attaque du début de course. Alonso s’est arrêté au moment où la voiture de sécurité virtuelle s’est terminée, et il repart 15e en pneus durs.

Tour 18 : Russell rentre au stand et Norris signe le meilleur tour en 1’35"706, ce qui lui permet de revenir à 2"9 de Verstappen. Sainz est à 9"2 de la McLaren, et Russell ressort septième en pneus durs. Bearman s’est aussi arrêté et il repart également en pneus durs, en 15e place.

Tour 19 : Norris accélère encore en 1’35"591 mais Verstappen a accéléré aussi et l’écart reste de 2"9. Sainz est à 10 secondes de la McLaren. Norris explique qu’il se sent mieux en termes de rythme grâce à l’air propre devant lui, maintenant que Russell s’est arrêté.

Tour 20 : L’écart est de 2"8 entre les deux leaders. Sainz voit Leclerc revenir à 1"9 et Piastri est à 1"6. Hadjar est à 3"2 de la McLaren et Russell lui revient dessus à raison de plus d’une seconde au tour. Le Britannique est à 1"2 de la Racing Bulls. Albon reçoit une pénalité de 5 secondes pour avoir percuté Hamilton.

Tour 21 : Verstappen a 2"8 de marge sur Norris. Russell a dépassé Hadjar, qui rentre au stand. Hamilton se défait d’Ocon pour la huitième place, et Antonelli revient dans le top 10. Hadjar ressort 11e devant le groupe de voitures lentes, comme le voulait son ingénieur.

Tour 22 : Verstappen signe son meilleur tour en course en 1’35"574 au moment où Norris fait son pire tour depuis longtemps, et l’écart se creuse à 3"6 entre les deux hommes. Russell roule quasiment dans le rythme de Verstappen. Piastri s’arrête et repart en pneus tendres en dixième place, devant Hadjar.

Tour 23 : La température de la piste est de 17 degrés, elle a perdu sept degrés depuis le départ ! Norris perd beaucoup de temps sur cette 23e boucle et il rentre au stand alors que Verstappen reste seul en tête. Norris ressort quatrième en pneus durs, et Sainz s’arrête pour ressortir neuvième avec les gommes dures également, juste devant Piastri, mais le pilote McLaren le dépasse peu après. Dans le peloton, Alonso a dépassé Colapinto et Tsunoda et remonte 12e.

Tour 24 : Verstappen a 20 secondes d’avance sur Leclerc, qui ne s’est pas arrêté non plus. Russell est à 1"7 de Leclerc et lui reprend une seconde au tour. Norris est à 2"9 de Russell et Hülkenberg est cinquième à 3"2 du Britannique, avec un rythme proche de celui de Verstappen. Hamilton est sixième devant Ocon, qui voit Antonelli revenir. Piastri est à 6 secondes des deux hommes.