Verstappen croit encore au titre mais ’l’écart est grand’ malgré sa victoire à Las Vegas

Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Las Vegas au terme d’une course qu’il a dominée depuis le premier tour, après avoir pris la tête au premier virage. Le pilote Red Bull a imprimé son rythme dans le premier relais, avant de montrer qu’il était le plus rapide en piste tout au long du deuxième relais.

C’est la 69e victoire en carrière du Néerlandais, qui n’a pas été inquiété par un Lando Norris rapide, mais pas suffisamment, et inquiété en fin de course par une consommation importante de carburant. Le Néerlandais reconnait qu’il était en proie à des doutes en début de course.

"C’était bien, on ne savait pas ce que les pneus allaient faire, on ne savait pas comment attaquer, surtout sur le premier relais avec les pneus les plus fragiles. Normalement, la course est difficile pour nous, mais on avait plus le contrôle aujourd’hui" a déclaré Verstappen.

"J’ai pu attaquer, j’avais davantage de rythme et j’ai pu rester en piste un peu plus longtemps. Ca m’a beaucoup aidé, la voiture fonctionnait bien, elle me convenait mieux et j’ai pu creuser un bon écart. Je me sentais à l’aise à tous les tours sans trop user les pneus."

Verstappen garde un espoir de titre avec 42 points de retard sur Norris, pour 58 à distribuer au Qatar et à Abu Dhabi. S’il y croit encore, il reconnait que ce sera difficile et il préfère prendre les courses telles qu’elles viennent, sans penser à une cinquième couronne.

"Je pense que c’est la meilleure approche, l’écart est encore grand. On essaie de maximiser tout ce qu’on peut et c’était le cas ce week-end. On essaiera de gagner la course lors des prochains week-ends et on verra où l’on termine après Abu Dhabi."

Le quadruple champion du monde se félicite de la saison accomplie par son équipe, et du retour en forme effectué en fin de saison : "Je suis fier de tout le monde, on a eu des hauts et des bas, des moments difficiles et de bons moments."

"On a beaucoup appris et ce sera utile pour l’année prochaine. On devra encore s’améliorer, revenir plus forts et tenter de se battre dès le début de la saison. Mais en attendant, on va essayer de se battre dès la prochaine course."