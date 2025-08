Grand Prix de Hongrie de F1 : les Essais Libres 3 en direct au Hungaroring

C’est l’heure de la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Hongrie, après les deux de vendredi qui ont vu Lando Norris et McLaren F1 dominer. Comme souvent, l’équipe de Woking est très performante dès les premiers tours de roue.

La question est de savoir quelle équipe aura la marge de progression suffisante pour se rapprocher du Britannique et d’Oscar Piastri, alors que seul Charles Leclerc semblait en mesure de lutter hier.

Pour Mercedes comme pour Red Bull, il faudra voir si les changements effectués à la suite de la première journée ont apporté la performance nécessaire pour retrouver des opportunités de top 5, qui semblaient hors de portée ce vendredi.

En revanche, Aston Martin et Racing Bulls devront confirmer leurs bonnes performances, ayant signé des top 5 dans les deux séances, tandis que Williams et Alex Albon devront se rassurer, alors que le Thaïlandais était sûr qu’il avait le potentiel pour un top 5 malgré sa 18e place en EL2.

12h10 : Quelques chiffres en vrac pour ce GP de Hongrie : Max Verstappen dispute ce week-end son 200e week-end avec Red Bull, tandis que McLaren pourrait signer sa 200e victoire en championnat du monde de Formule 1. A noter que McLaren a déjà signé dix victoires cette année, se rapprochant de son record de 15 victoires en 1988.

12h14 : Laurent Mekies s’est félicité de la confirmation apportée par Max Verstappen jeudi à Budapest, disant qu’il allait continuer l’année prochaine avec Red Bull : "Bien sûr que oui. Tout le monde à l’usine déploie d’énormes efforts sur plusieurs fronts pour améliorer la voiture 2025, les projets 2026 et le groupe motopropulseur 2026. L’entreprise tourne à plein régime. Nos collaborateurs travaillent d’arrache-pied depuis des mois pour trouver le bon compromis. Évidemment, nous avons également eu la nouvelle choquante il y a quelques semaines, et le fait d’avoir renouvelé notre engagement est un signe positif qui incitera tout le monde à se donner encore plus demain."

12h16 : Les risques de pluie sont désormais quasi nuls aujourd’hui pour les qualifications, et ils sont réduits à 20 % pour la course, ce qui va clairement rendre la qualification cruciale cet après-midi à 16h.

12h21 : Ferrari a expliqué par la voix de son PDG John Elkann les raisons de la prolongation pluriannuelle de Frédéric Vasseur à la tête de la Scuderia en F1. Le mot d’ordre est clair : stabilité !

12h24 : Malgré la décision de Verstappen d’entériner son avenir, le marché des transferts bat son plein. Valtteri Bottas semble toujours plus proche de Cadillac, tandis que Sergio Pérez pourrait aller du côté d’Alpine. Une mauvaise nouvelle pour Pierre Gasly ?

12h27 : A noter que la qualification pourrait être de nouveau très serrée. En 2023, alors même que le peloton était bien plus éclaté en matière de performance, le top 10 en Q3 avait été le plus serré de l’histoire avec 0"577, égalant l’écart entre les dix premiers de la grille au GP du Brésil 2003.

12h30 : C’est parti pour les EL3 du GP de Hongrie !

12h36 : Comme souvent lors des EL3, les pilotes font quelques tours d’installation - c’est notamment le cas des Aston Martin - mais tout le monde s’observe, car il y a rarement plus de 15 à 20 tours par pilote, et il n’y a pas besoin de sortir trop tôt.

12h40 : Sur une piste très poussiéreuse, Franco Colapinto signe le premier chrono de la séance en 1’18"006, en pneus tendres.

12h43 : A noter que chez Ferrari, les deux configurations sont très différentes, Lewis Hamilton embarquant bien plus d’appui que Leclerc.

12h44 : Pierre Gasly ne fait pas mieux que son équipier, à 0"098, et Nico Hülkenberg s’intercale, à 0"088 de Colapinto.

12h45 : Contrairement aux trois autres pilotes, Lance Stroll est sorti en pneus mediums avec son Aston Martin, et il signe le meilleur chrono en 1’17"540.

12h47 : Yuki Tsunoda sort en pneus mediums et fait encore mieux en 1’17"022.

12h50 : Stroll reprend la main en 1’16"817, toujours avec ses mediums.

12h51 : En pneus tendres, Verstappen fait mieux en 1’16"547. Et Hamilton se glisse en deuxième place, tandis que Hülkenberg remonte quatrième. Gasly améliore aussi en sixième position.

12h52 : Leclerc signe un 1’16"406 et il se place en tête avec les pneus tendres.

12h53 : George Russell fait mieux en 1’16"312 ! De nouveau, cela confirme que la hiérarchie va être très serrée.

12h54 : Oscar Piastri signe le meilleur chrono en 1’16"240, et Lando Norris se positionne en cinquième position à quatre dixièmes de son équipier. Quatre équipes se tiennent en une demi-seconde, et l’on pourrait possiblement en rajouter une avec Aston Martin !

12h57 : La bataille fait déjà rage ! Verstappen riposte et reprend la tête en 1’16"202.

12h58 : C’est maintenant Leclerc qui se retrouve en haut du classement en 1’16"137, malgré une erreur dans le dernier secteur à cause d’un pilote au ralenti.

13h00 : Gabriel Bortoleto est un étonnant cinquième à un dixième de Leclerc, alors que l’on atteint la mi-séance. Du côté de Haas, les choses sont plus compliquées avec des blocages de roues arrière pour Oliver Bearman et un tour gâché par Tsunoda du côté d’Ocon.

13h01 : Piastri réplique à Leclerc et s’empare du meilleur temps en 1’15"871, tandis que Norris est remonté troisième à trois dixièmes.

13h03 : Pour l’instant, les pilotes Racing Bulls restent à l’écart du top 10, mais ils n’ont pas encore chaussé les gommes tendres, comme les pilotes Aston Martin, les pilotes Haas, les pilotes Williams et Tsunoda.

13h07 : Hamilton et Norris se sont intercalés respectivement deuxième et troisième. Gasly fait son arrivée dans le top 10, neuvième à neuf dixièmes.

13h09 : Alonso se place neuvième à six dixièmes avec les pneus mediums.

13h10 : Isack Hadjar continue de râler comme hier contre le trafic, et il déplore que "Norris ne sache pas comment laisser passer quelqu’un".

13h14 : Piastri a chaussé un nouveau train de pneus tendres et le résultat est immédiat : il améliore son meilleur temps de près d’une seconde en 1’14"916 !

13h15 : Hamilton améliore et revient à 0"768.

13h16 : Norris progresse à son tour et se place à 0"032 de son équipier ! Le duel est de nouveau lancé.

13h17 : Stroll signe son premier chrono en tendres et prend la quatrième place à neuf dixièmes, tandis que Hülkenberg s’installe cinquième à 1"109.

13h18 : Verstappen n’arrive pas à faire mieux que septième à 1"2. Tsunoda se plaint des réglages et son ingénieur lui dit de changer son set-up. Le Japonais se fâche à la radio : "Est-ce qu’on peut vérifier ça avant ? Reveillez-vous !"

13h19 : Hadjar a fait un tête-à-queue après avoir mordu dans l’herbe dans l’avant-dernier virage, heureusement sans conséquence.

13h20 : Leclerc est remonté troisième à 0"399, Andrea Kimi Antonelli est cinquième et Alonso a pris la sixième place.

13h21 : Actuellement 12e, Verstappen déplore des réglages impossibles à améliorer sur sa RB21 : "On essaie de corriger l’arrière et on récupère du sous-virage."