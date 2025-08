Hamilton : J’ai fait comprendre à Antonelli ’qu’il n’était pas seul’

Lewis Hamilton a confié à Kimi Antonelli qu’il pouvait « toujours compter » sur lui lors d’une conversation destinée à l’encourager à le soutenir lors du Grand Prix de Belgique le week-end dernier.

Antonelli a révélé que Hamilton, septuple champion du monde, lui avait rendu visite à l’hospitalité Mercedes F1 alors qu’il vivait un week-end cauchemardesque à Spa-Francorchamps.

La série de mauvaises performances du pilote Mercedes s’est poursuivie en Belgique, où il a été éliminé dès la première partie des qualifications pour la course sprint et le Grand Prix, avant de terminer 17e et 16e des deux épreuves.

Hamilton a donc été interrogé sur ce soutien et les conseils qu’il avait prodigués au jeune pilote qui l’a remplacé chez Mercedes après son transfert chez Ferrari.

"Je lui fais toujours savoir que je suis là. Ce n’était pas qu’à Spa."

"Je pense qu’il est toujours important de faire savoir aux gens qu’ils ne sont pas seuls, alors je le leur fais savoir. J’essaie de ne pas les gêner, de ne pas les perturber, mais de leur faire savoir qu’ils peuvent toujours compter sur moi en cas de besoin."

"Il est déjà entouré d’un groupe formidable, et il a 18 ans. Je n’étais pas prêt à 18 ans. Lui, il l’est clairement, car il a fait un excellent travail cette année, surtout au début de l’année. J’ai vu sa façon de s’impliquer, et je l’ai soutenu plusieurs fois, il a clairement les capacités. Au final c’est juste une question d’expérience."

"C’est très difficile de vouloir réussir, et avec toute la pression, c’est parfois difficile à gérer, mais je pense qu’il s’en sort vraiment très bien, et c’est un garçon vraiment formidable."

La pression sur Antonelli demeure cependant. Après avoir vu l’adolescent en larmes lors de son week-end à Spa, Martin Brundle, consultant de Sky F1, a déclaré qu’il "aurait déjà été viré s’il avait été chez Red Bull".

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a répondu à cette affirmation avec un sourire.

"Il ne faut pas exagérer. La différence est structurelle. Nos juniors pilotent d’abord pour Racing Bulls et ne sont pas immédiatement exposés à la pression maximale de la F1. Nous ne créons pas non plus d’engouement autour d’un jeune pilote avant qu’il ne soit au volant d’une F1."

Après ce tacle direct pour Mercedes F1, interrogé sur son évaluation d’Antonelli, Marko ajoute : "Très rapide, mais encore très jeune. À Spa, il m’a dit qu’il n’avait pas confiance en la voiture et que dès qu’il attaque, il perd le contrôle. C’est surtout une question de mental. Il faut juste laisser à Kimi le temps de récupérer. Mais heureusement, Mercedes n’a pas le luxe d’avoir une deuxième équipe."