Grand Prix d’Espagne de F1 : la course en direct à Barcelone

C’est l’heure du verdict de la neuvième course de la saison 2025 de F1, le Grand Prix d’Espagne. Au terme des 307 kilomètres qui attendent les pilotes, on aura de nouveau un vainqueur, et on en aura terminé de ce triplé de courses.

Depuis 2016, personne d’autre que Max Verstappen ou Lewis Hamilton n’a remporté cette manche du calendrier. Le Néerlandais y avait remporté sa première course pour Red Bull en 2016, avant que le Britannique remporte cinq éditions consécutives entre 2017 et 2021. Depuis 2022, c’est le pilote Red Bull qui est invaincu.

Mais cela pourrait changer ce jour, puisque les deux pilotes McLaren F1 ont verrouillé la première ligne, Oscar Piastri ayant signé la pole devant Lando Norris. Verstappen s’élance troisième aux côtés de George Russell. Hamilton est cinquième devant Andrea Kimi Antonelli, puis Charles Leclerc et Pierre Gasly.

Isack Hadjar continue ses belles performances avec une neuvième place, aux côtés du premier héros local, Fernando Alonso. Alex Albon et Gabriel Bortoleto auront des chances de points en s’élançant près du top 10, devant Liam Lawson et Oliver Bearman. Nico Hülkenberg et Esteban Ocon seront en huitième ligne, devant Carlos Sainz et Franco Colapinto.

14h25 : Yuki Tsunoda s’élancera de la voie des stands, après que Red Bull a changé plusieurs pièces, dont son aileron arrière qui n’est pas de la même spécification que celui utilisé au début du week-end.

14h29 : Il n’y aura que 19 pilotes au départ de cette course, puisque Lance Stroll a déclaré forfait et doit se faire opérer du poignet, avec un besoin de repos qui pourrait le tenir éloigné des circuits pendant plusieurs semaines.

14h33 : Aston Martin F1 a expliqué un peu plus d’une heure avant le départ de la course pourquoi Stroll avait roulé lors des qualifications, empêchant ainsi un remplacement dans le 2e baquet de l’équipe.

14h37 : Interrogé sur les performances de McLaren à Barcelone, Rob Marshall, qui est le concepteur en chef de la MCL39, n’est pas inquiet : "Quel changement de performance ? Nous sommes venus en quelque sorte avec le même aileron. Il y a eu beaucoup de bruit autour de ça, mais il n’y a pas eu de perte de performance."

14h41 : Max Verstappen semble partagé entre le fait que la course sera longue, et le fait qu’il doit se défaire des McLaren au premier virage : "Je pense qu’il est temps de briller dans le virage 1. On sera trois de front pour les photos. Pourquoi pas ? Je n’en sais rien. Honnêtement, je pense qu’en regardant le rythme, ce sera difficile. Mais il n’y a pas que le départ et le virage 1 qui comptent. Il faut être bon avec les pneus. C’est une longue course. Il peut se passer beaucoup de choses. Je vais donc essayer de maximiser ce que j’ai."

14h46 : Stroll a reçu un avertissement pour avoir raté la pesée hier en qualifs et il ne sera pas pénalisé quand il reviendra. Aston Martin a reçu un avertissement formel pour avoir caché la condition médicale délicate de Stroll à la FIA.

14h49 : La température de l’air est de 30 degrés, l’asphalte culmine à 50 degrés, et il y a 10 % de risques de pluie.

14h53 : Pirelli prédit deux arrêts, quels que soient les pneus utilisés. Des choix tendres-mediums-tendres, tendres-mediums-durs, tendres-mediums-mediums et mediums-durs-tendres sont proposés par le manufacturier italien comme étant les choix les plus pertinents.

14h58 : Tous les pilotes s’élancent en pneus tendres, à l’exception de Tsunoda qui part des stands !

Départ : Très bon départ de Piastri, moins de Norris, et Verstappen jaillit à côté de Norris, tandis que Russell et d’autres pilotes passent par la chicane, ce qui permet à Hamilton de passer quatrième.

Tour 1 : Leclerc dépasse Russell, qui devance Antonelli, Gasly et Hadjar. Alonso est dixième devant Hülkenberg et Bortoleto.

Tour 2 : Norris est déjà à 1"5 de Verstappen, qui se montre pressant sur Piastri. Hülkenberg dépasse Alonso pour la dixième place.

Tour 3 : Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’20"083 et se montre pressant derrière Piastri, tandis que Norris se fait décoller à deux secondes. Russell se montre très pressant derrière Leclerc, tout comme Hülkenberg derrière Hadjar.

Tour 4 : Piastri prend le meilleur tour en 1’19"866 et il se crée 1"4 d’avance sur Verstappen. Norris reste à un écart stable. Russell se plaint des Ferrari qui se décalent au freinage, mais son ingénieur lui dit de se concentrer.

Tour 5 : Piastri accélère et même s’il ne bat pas le record, il creuse un écart de 2 secondes. Norris est à 1"6 de Verstappen et les Ferrari suivent à une seconde de la voiture qui les précède. Gasly est suivi de près par un groupe composé de tous les pilotes jusqu’à Tsunoda. La mauvaise opération de ce début de course est pour les Williams, qui sont 14e et 17e.

Tour 6 : L’écart continue de se creuser et Piastri a maintenant 2"9 d’avance. Norris est à 1"2 de Verstappen, Hamilton est à 1"9 et voit Leclerc revenir dans ses échappements. Les Mercedes sont distancées. Le replay montre que l’aileron d’Albon est cassé après un départ mouvementé.

Tour 7 : Le pilote Williams rentre justement au stand, il ressort dernier et de nouveau en pneus tendres. Norris reçoit la consigne d’attaquer car ses pneus sont à la bonne température pour attaquer Verstappen.

Tour 8 : Piastri a maintenant trois secondes d’avance, et Norris est toujours à 1"2 de Verstappen. Hamilton se fait distancer par le tiercé de tête et bloque toujours Leclerc. Russell revient sur les Ferrari.

Tour 9 : Leclerc se porte à hauteur de Hamilton mais ne passe pas, tandis que Bearman et Tsunoda s’arrêtent. C’est étonnant de la part du Japonais, qui ressort dernier en pneus tendres en n’ayant fait que neuf tours avec les mediums qui sont censés tenir plus de 20 tours sans problème.

Tour 10 : Piastri a 3"6 d’avance, Norris est revenu dans la seconde derrière Verstappen, et Ferrari demande à ses pilotes d’inverser leurs positions, alors qu’ils ont perdu près de 2 secondes sur Norris en un tour. Hülkenberg s’arrête et ressort 15e en gommes mediums. Sainz s’arrête aussi mais il y a un problème sur la roue avant gauche et il ressort dernier à 9 secondes d’Albon, pour l’instant avant dernier.

Tour 11 : Norris est à 6 dixièmes de Verstappen, tandis que Piastri a pris de la marge. Gasly est le suivant à s’arrêter et chausse des tendres, pendant que Tsunoda est tout simplement le pilote le plus rapide en piste avec ses pneus tendres neufs.

Tour 12 : Norris est proche de Verstappen mais n’attaque pas encore, alors que le pilote Red Bull se plaint de n’avoir "aucun grip par rapport aux McLaren". Piastri annonce qu’il a des difficultés avec ses pneus arrière.

Tour 13 : Norris se défait de Verstappen et il est maintenant à 4"3 de Piastri, tandis que le Néerlandais reste dans son sillage. Alonso fait une erreur et passe par le gravier, ce qui permet à Bortoleto de le dépasser.

Tour 14 : Norris reprend une demi-seconde à Piastri mais surtout, il repousse déjà Verstappen à 1"5. Le Néerlandais s’arrête à la fin du tour, laissant les Ferrari et les Mercedes derrière les McLaren. Il ressort huitième en pneus tendres.

Tour 15 : Les pilotes McLaren ne réagissent pas à l’arrêt de Verstappen et cherchent à faire durer plus longtemps leur train de gommes tendres. Bien évidemment, Verstappen va déjà plus vite, mais les stratégies se décalent. Colapinto passe à son tour au stand.

Tour 16 : Piastri et Norris tournent toujours en 1’20"8 et 1’20"9, et Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’19"630. Il a déjà dépassé Hadjar, tandis qu’Alonso s’arrête. Il ressort dernier en pneus mediums.

Tour 17 : Les McLaren tournent en 1’20"6 et Verstappen améliore le meilleur tour en 1’19"450. Hamilton s’arrête et ressort neuvième en pneus mediums. L’ingénieur de Leclerc lui dit "attaque à fond", et il répond "c’est déjà ce que je fais". Verstappen dépasse Antonelli.

Tour 18 : Leclerc s’arrête également et ressort septième en pneus mediums. Les McLaren ont tourné en 1’20"8 et Verstappen en 1’20"0, il est à 22 secondes du leader.

Tour 19 : Hamilton demande pourquoi il a été appelé au stand si tôt, et son ingénieur lui explique que c’est pour le protéger d’un undercut des Mercedes. Des Mercedes qui subissent la loi de Verstappen, qui se défait de Russell pour prendre la troisième place.

Tour 20 : Il y a 5 secondes d’écart entre les McLaren. Hadjar et Bortoleto s’arrêtent et ressortent respectivement 11e en mediums et dernier en mediums.

Tour 21 : On demande à Piastri s’il peut aller jusqu’au 25e tour, et l’Australien dit que c’est difficile mais possible. Russell s’arrête et ressort derrière les Ferrari.

Tour 22 : Norris s’arrête et il ressort troisième à 10 secondes de Verstappen, avec des pneus mediums. Le but chez McLaren est d’assurer deux arrêts, là où Verstappen pourrait en faire 3, ou de terminer la course avec des pneus plus tendres que le Néerlandais. Antonelli s’est arrêté et ressort huitième.

Tour 23 : Piastri rentre à son tour car ses chronos chutaient. Il ressort deuxième en pneus mediums. Russell signe le meilleur tour en course en 1’19"163 et il revient à raison d’une seconde au tour sur Hamilton.

Tour 24 : Verstappen a 5"8 d’avance sur Piastri et 10"1 sur Norris, qui commence à rouler plus vite que le pilote Red Bull, dont les mediums vont inévitablement fatiguer.

Tour 25 : Les trois hommes de tête tournent dans les mêmes chronos, et c’est maintenant Leclerc qui est le plus rapide en piste. Tsunoda s’arrête déjà une deuxième fois et il ressort en pneus tendres ! Ce sera donc trois arrêts pour le Japonais.