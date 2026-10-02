GP de Bahreïn, EL1 : Verstappen en tête devant Russell pour le retour à Sepang

C’est parti pour un week-end de Grand Prix de Bahreïn unique, puisqu’il se dispute en Malaisie, à Sepang, pour remplacer la manche qui aurait dû avoir lieu à Sakhir en début de saison. La Formule 1 fait son retour sur le circuit proche de Kuala Lumpur, et c’est donc un week-end plein d’inconnues qui débute, les équipes n’ayant aucune donnée depuis neuf ans sur ce tracé. C’est donc une journée très studieuse et cruciale qui débute ce vendredi.

Comme prévu, Mercedes F1 arrive en Malaisie avec une énorme évolution de sa W17. Le plancher est intégralement revu, sur toutes ses parties, tout comme la suspension arrière, les ailettes autour des roues arrière, et toute la partie postérieure en matière de carrosserie, avec notamment des pontons très différents, qui vont dans la direction inverse de ceux de McLaren, avec une réduction de leur volume et du downwashing.

McLaren apporte juste un capot moteur spécifique en matière de refroidissement pour sa MCL40, tandis que Red Bull apporte un plancher à la géométrie revue pour s’adapter au tracé. Ferrari modifie l’ensemble aéro autour de son diffuseur pour améliorer la charge aéro à l’arrière.

Racing Bulls a une nouvelle ailette sur l’aileron avant et un nouvel aileron arrière, aux supports revus. Haas a revu la géométrie de la partie arrière de sa structure d’impact pour adapter sa VF-26 au circuit, et Alpine a modifié ses freins pour les adapter au refroidissement nécessaire.

Williams, Audi, Cadillac et Aston Martin n’ont quant à elles amené aucune modification sur ce circuit. Concernant Cadillac, les essais de freins effectués à Bakou vont sûrement servir, avec un ensemble modifié qui permet un refroidissement meilleur sur ce qui est un des points faibles de l’équipe en matière de fiabilité.

6h00 : Sepang a quitté le calendrier en 2017, au moment du rachat de la F1 par Liberty Media, et n’a donc jamais vu le boom de la discipline. Le circuit a eu deux mois de préparation et a vendu près de 100 000 tickets pour la course, ce qui a surpris le PDG du circuit, Azhan Shafriman Hanif : "C’est un chiffre que l’on n’avait jamais eu auparavant en termes de ventes de billets. On a vécu des montagnes russes. Tout ce temps, on était homologué en tant que Grade 1, mais pour élever le circuit au niveau d’un événement de F1, il faut des efforts de tous les côtés. Le circuit est totalement prêt."

6h04 : Une des informations importantes cette semaine a été celle de la fin de collaboration entre Haas et Esteban Ocon à la fin de la saison, et Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, a donné les raisons de cette séparation.

6h09 : Oliver Bearman a expliqué avoir les mêmes problèmes qu’Ocon cette année sur la VF-26, ce qui dédouane évidemment le Français pour une partie des critiques formulées à son égard, même si le jeune Britannique est plus souvent devant lui que l’inverse.

6h15 : Isack Hadjar écopera d’une pénalité de 5 places sur la grille ce week-end, c’est le Français lui-même qui l’a confirmé, la faute à un besoin de nouvelles pièces moteur hors du quota donné sur la saison. A noter que Franco Colapinto aura 5 places de pénalité à la suite de son erreur de Bakou, tandis qu’Arvid Lindblad sera renvoyé en fond de grille pour des changements de pièces de moteur.

6h18 : Pierre Gasly, qui a fait ses débuts en Formule 1 sur ce circuit en 2017, pense que les conditions météorologiques peuvent être un atout pour une équipe comme Alpine, et il espère profiter de la pluie pour saisir sa chance.

6h22 : Lando Norris a lui aussi prédit un week-end chaotique à Sepang, expliquant que la pluie et le déploiement de l’énergie allaient être des difficultés ce week-end.

6h26 : En attendant, la pluie n’est pas présente à Sepang en ce début de week-end, alors que c’est plutôt sur les deuxièmes parties de journée qu’elle est attendue de manière plus sûre. Le tracé était épargné par la pluie et baigné par un ciel majoritairement bleu quand les pilotes sont arrivés dans le paddock.

6h30 : C’est parti pour les EL1 !

6h32 : Les pilotes ne tardent pas à sortir pour tester le tracé de Sepang, qui est une exception sur ce triplé de courses avec ses longues courbes et son relief, entre deux tracés urbains.

6h34 : Lewis Hamilton est immédiatement dans un tour chrono, pour établir rapidement des chronos de référence en début de week-end. En effet, cela permettra à Ferrari, via toutes ses simulations, de pouvoir établir un objectif de chrono pour la pole position dès ces EL1.

6h35 : En pneus mediums, Hamilton en termine en 1’40"265, tandis qu’Andrea Kimi Antonelli le bat, immédiatement devancé par Max Verstappen en 1’39"400 avec des pneus tendres.

6h37 : Le record du circuit en course appartient à Sebastian Vettel, qui avait réalisé en 2017 un tour en 1’34"080. Mais le meilleur temps absolu sur ce tracé est l’oeuvre de Lewis Hamilton la même année en qualifs, en 1’30"076.

6h38 : George Russell, dont le casque a légèrement changé de couleur pour s’accommoder de la livrée spéciale de Mercedes aux couleurs Petronas, se place deuxième provisoirement.

6h39 : Charles Leclerc prend le troisième temps avec une erreur dans son dernier virage.

6h40 : Hadjar se rate également au même endroit alors qu’il était en avance, lui aussi en gommes tendres, et il se place finalement quatrième.

6h42 : Verstappen a amélioré en 1’38"883.

6h44 : Russell, qui fait partie des pilotes découvrant le circuit de Sepang, se montre très heureux : "Cette piste est cool". Il signe le deuxième temps à 0"049 de Verstappen, et Antonelli remonte au troisième rang.

6h46 : Avec une piste à 52 degrés et un tracé très exigeant, la dégradation des pneus semble déjà très élevée.

6h47 : Hadjar améliore et prend le quatrième chrono, mais il ne réussit pas encore un bon dernier secteur.

6h48 : Liam Lawson se rate dans le dernier virage et passe à droite du cône pour rentrer dans les stands, mais le contourne. La direction de course va sûrement expliciter la règle et le droit, ou non, de reprendre la piste après être passé par cet endroit.

6h50 : Le dernier virage piège de nombreux pilotes pour le moment. Avec l’avant-dernière courbe, qui est un virage en appui, c’est le point le plus délicat du circuit jusqu’ici.

6h52 : Le directeur de course a montré le drapeau noir et blanc à Lawson, qui n’a pas suivi les consignes à l’entrée des stands. Il aurait dû continuer un peu plus loin dans la voie des stands et prendre une voie d’accès qui ramène sur la piste. Nul doute que les pilotes vont en rediscuter avec Rui Marques au briefing en fin de journée.

6h54 : En pneus tendres, Lindblad prend le troisième chrono à trois dixièmes de Verstappen.

6h58 : Les pilotes commencent à tester la dégradation des gommes sur des relais un peu plus longs, et Gabriel Bortoleto admet qu’il n’a jamais connu de telles températures.

07h00 : Les pénalités sont confirmées pour ce week-end. Hadjar et Lindblad auront bien les sanctions attendues, alors que Colapinto aura dix places de plus que prévu et sera presque condamné au fond de grille avec 15 places en tout.

07h01 : Hadjar s’empare de la tête à mi-séance en 1’38"303, une demi-seconde devant tout le monde. Il se plaint pourtant de ne pas avoir de grip sur le train avant.

07h02 : Hamilton revient à deux dixièmes, et Leclerc fait encore mieux avec un temps à 0"064 du Français.

07h03 : Russell a fait mieux en 1’37"903, alors que Lawson remonte au sixième rang.

07h04 : McLaren travaille sur la voiture de Norris, tandis que Piastri remonte au huitième rang, à 1"3 de Hadjar. L’équipe est pour l’instant loin du compte avec ses évolutions de Bakou.

07h05 : Verstappen signe un meilleur temps à nouveau en 1’37"520.

07h08 : Antonelli se rate dans le dernier secteur et ne fait pas mieux que cinquième provisoirement.

07h09 : Gasly ne fait pas mieux que septième malgré un meilleur premier secteur absolu, tandis que Norris se place 11e à 1"7. McLaren fait des tests pour savoir si son H-Wing sera utilisé pour la suite du week-end.

07h13 : Oliver Bearman se plaint d’un baquet très chaud en bas de son dos, mais il va finir la séance comme cela.

07h17 : Les chronos progressent dans toutes les équipes, les pilotes Haas font leur premier run en pneus tendres.

07h18 : Ocon se place 15e et Bearman 16e, à 2"6 et 2"7 de Verstappen respectivement.

07h22 : La durabilité des pneus tendres et mediums est étudiée par les équipes, car rien ne dit que les séances suivantes se disputeront dans les mêmes conditions, alors qu’il y a entre 40 et 60 % de risques de pluie en EL2. Il ne faut donc pas rater la possibilité de tester la dégradation sur une piste qui dépasse amplement les 50 degrés.

07h26 : Hadjar se plaint du trafic de manière sarcastique : "Y a-t-il un endroit avec de l’air propre, quelque part sur cet énorme circuit ?" Son ingénieur rentre dans son jeu et lui dit qu’il est au meilleur endroit possible actuellement.

07h28 : Russell s’inquiète que la dégradation élevée de ses pneus soit une anomalie dans le peloton, mais son ingénieur, Marcus Dudley, le rassure et explique qu’elle semble similaire chez tout le monde.

07h29 : Valtteri Bottas est lui aussi averti par un drapeau noir et blanc pour non-respect des consignes liées au cône dans le dernier virage.

07h30 : C’est la fin de ces EL1 !

Verstappen termine donc la séance en tête devant Russell puis Hadjar. Leclerc est quatrième à près d’une seconde, et Antonelli suit au-delà de cette marque. Hamilton est sixième devant Gasly, Lawson et Lindblad, tandis que Nico Hülkenberg est dans le top 10.

Il devance les McLaren de Piastri et Norris, qui ont fait de nombreux tests lors de cette séance. Bortoleto suit devant Fernando Alonso, puis Ocon et Bearman. Alex Albon, Lance Stroll, Franco Colapinto et Carlos Sainz devancent les Cadillac, dernières de la hiérarchie.

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