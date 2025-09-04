Schumacher a refusé Cadillac F1 et négocie avec McLaren

Des rumeurs laissaient penser que Mick Schumacher pourrait rejoindre Cadillac F1 Team en tant que troisième pilote, avec une place en WEC en plus chez Jota Sport pour conduire les prototypes Hypercar LMDh du constructeur américain.

Mais avec la signature de Colton Herta à ce poste, il est maintenant certain que Schumacher ne sera pas dans l’équipe l’année prochaine, lui qui est pour le moment pilote Alpine en WEC, et n’a plus de liens avec la Formule 1.

Selon plusieurs sources, Mick Schumacher n’aurait pas été satisfait de l’offre de Cadillac, préférant les conditions dont il bénéficiait chez Alpine, comme des jeux de pneus supplémentaires et des relais de qualification garantis, puisqu’il les a tous faits cette année.

À l’inverse, le programme géré par Jota pour Cadillac impose une égalité stricte entre pilotes, même pour des anciens champions comme Jenson Button. Le nom Schumacher n’aurait pas plus de privilèges qu’un champion du monde.

De plus, Alpine serait intéressé par Antonio Felix da Costa pour remplacer l’Allemand l’année prochaine. Sur le front de la F1, les perspectives sont tout aussi limitées : Flavio Briatore a d’ores et déjà exclu Mick comme candidat pour un baquet Alpine en 2026 aux côtés de Pierre Gasly.

La meilleure option pour Schumacher pourrait désormais être le projet WEC de McLaren, dont l’arrivée en compétition est prévue pour 2027 après une année de développement en 2026, ce qui impliquerait une saison blanche.

Pour le meilleur ou pour le pire, l’avenir de Mick Schumacher semble désormais s’écrire dans les courses d’endurance. D’après The Race, des discussions positives seraient en cours entre le champion 2020 de F2 et McLaren, qui ambitionne d’arriver en WEC avec des moyens importants.

Nul doute qu’en plus d’un avenir en endurance, l’Allemand voudrait profiter de ce contrat pour revenir dans le paddock de la Formule 1. Le troisième pilote de McLaren est Pato O’Ward, mais son indisponibilité en période de saison IndyCar pousse l’équipe à avoir un accord avec McLaren si jamais un autre pilote est nécessaire.