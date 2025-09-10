Ferrari était ’déçue’ à Monza mais l’écart avec McLaren F1 était ’le plus faible de la saison’

Ferrari aurait peut-être dû demander à Charles Leclerc de ne pas rester proche d’Oscar Piastri en début de course, car la surchauffe sur ses pneus a coûté cher au Monégasque. Le directeur de la Scuderia précise pourquoi cela a eu des conséquences sur le reste de la course.

"Il est très difficile d’imaginer ce qu’aurait été la course sans cela" a déclaré Vasseur. "C’est vrai que dans le combat du début de course, nous n’étions pas, étrangement, car il a pu dépasser une ou deux fois Piastri, dans une bonne position."

"Nous avons fait surchauffer massivement les pneus, et ensuite, nous en avons payé le prix pendant cinq ou six tours, quand Russell a pu suivre et que les autres prenaient le large. Mais bon, c’est comme ça. Je pense qu’il faut réfléchir à tout ça. Les choses auraient pu être différentes au premier tour."

Malgré cette phase difficile, Leclerc a réussi à revenir pour franchir la ligne d’arrivée avec un peu plus de quatre secondes de retard sur Piastri. Un résultat dont Vasseur a tenté de tirer du positif, malgré la domination de McLaren en 2025.

"Globalement, je pense que, d’abord, c’est dommage et je suis déçu de ne pas pouvoir offrir un podium aux Tifosi, car quand on voit la pitlane et la ligne de départ et d’arrivée lors d’un podium, ça aurait été magique, et ils le méritent. Mais je pense que nous étions proches de McLaren. C’est probablement l’écart le plus faible de la saison."

"Comme je l’ai dit juste après la course, je pense que Max a été exceptionnel. Du premier au dernier tour, il était là, il volait, et il était beaucoup plus rapide que nous. Mais dans l’ensemble, je pense que, par rapport à Mercedes et McLaren, nous avons fait notre travail. Ce n’est pas suffisant, mais nous avons fait notre travail."

Vasseur n’était pas sûr de voir Ferrari sur le podium, mais il est rassuré des progrès effectués : "Je pense que nous étions à un dixième de la première ligne samedi. Même si vous jouez différemment avec les modes moteur, la quantité de carburant, etc., on parle de 3 à 4 kilos de carburant. Et ça, on ne le sait jamais vraiment."

"Mais c’est vrai aussi que même pendant la course, c’est le plus petit écart avec McLaren. C’était aussi le plus petit écart en EL3, le plus petit écart en qualifs, en EL1. Et je pense que nous étions en meilleure forme ce week-end. Pas assez, parce qu’ils sont devant nous. Mais je pense qu’au moins, nous avons réduit l’écart."