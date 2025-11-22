Ella Hakkinen reçoit le soutien de l’ancien mécène de Bottas

Le milliardaire qui a contribué à lancer la carrière de Valtteri Bottas a confirmé qu’il finançait également Ella Hakkinen, renforçant ainsi le fait que la jeune pilote junior de McLaren, âgée de 14 ans, bénéficie d’un soutien important pour son ascension.

Antti Aarnio-Wihuri, 85 ans, a déclaré qu’il avait accepté plus tôt cette année de soutenir la fille du double champion du monde Mika Hakkinen.

"Mika m’a récemment rendu visite pour me demander si je pouvais l’aider," a révélé Aarnio-Wihuri. "Nous avons décidé que nous devions également soutenir les pilotes féminines. Mika m’a déjà aidé par le passé, c’est donc une sorte de retour de service pour lui."

Aarnio-Wihuri est propriétaire du groupe Wihuri, l’un des plus grands conglomérats familiaux de Finlande, une marque bien connue dans le paddock de la F1 car Aarnio-Wihuri a été un véritable mécène pour Bottas.

Il a déclaré que le financement initial était "assez modeste", étant donné que Hakkinen est encore au début de sa carrière, mais a précisé qu’il ne soutenait qu’un très petit nombre de pilotes.

Le magnat finlandais a déclaré qu’il recevait chaque année plus de 50 demandes de financement de la part de "futurs champions du monde", mais qu’il n’en sélectionnait que quelques-unes.

Ella Hakkinen a couru en karting sous licence tchèque et monégasque, reflétant ainsi ses racines familiales, bien qu’Aarnio-Wihuri précise qu’elle parle également finnois et affiche le drapeau finlandais sur ses réseaux sociaux.

Ses récentes campagnes se sont déroulées dans le cadre de la série Champions Karting Academy avec une licence tchèque.