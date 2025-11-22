Grand Prix de Las Vegas de F1 : la qualification en direct

Trois séances ont eu lieu sur le circuit du Strip dans le cadre du Grand Prix de Las Vegas ce week-end, et pourtant, rien ne permet à l’heure actuelle de déterminer la hiérarchie sur la piste. En effet, trois équipes ont signé les meilleurs temps des trois séances libres.

Ferrari a dominé la première séance avec Charles Leclerc, Lando Norris a placé sa McLaren en tête en EL2, tandis que George Russell était à la pointe du classement en EL3. Et Red Bull, qui n’a pas dominé une seule séance, donnait toutefois l’impression d’être la plus rapide ce samedi en début de journée.

Le tout avec une météo qui a perturbé le début des EL2 et la quasi totalité des EL3, ce qui a limité le roulage des équipes pour préparer les qualifications et la course, n’établissant aucun hiérarchie claire avant le verdict des qualifs.

Dans le peloton, Racing Bulls semble être l’équipe en mesure de s’approcher des équipes de pointe, mais elle devra aussi se méfier des Sauber et de l’Alpine de Pierre Gasly, qui se montre à son avantage depuis le début du week-end.

4h30 : A un peu plus d’une demi-heure de la séance qualificative, il tombait une forte pluie sur Las Vegas ! Cette séance s’annonce décidément folle !

4h44 : Il pleut toujours sur le circuit, la température de l’air est de 12 degrés, et celle de la piste de 13 degrés ! Même si la pluie s’arrête, sécher l’asphalte sera très difficile.

4h48 : La FIA vient de donner le risque officiel de pluie pour la qualification, et il est... de 100 % ! Le radar laisse penser qu’elle tombera sans discontinuer jusqu’à 5h15, heure française. La Q1 et la Q2 se feront donc dans des conditions très difficiles.

4h57 : A 3 minutes du début de la séance, c’est un déluge qui s’abat sur la ville du Nevada ! L’asphalte est détrempé et l’averse ne faiblit pas.

5h00 : C’est parti pour la séance qualificative du Grand Prix de Las Vegas !

Q1 - 18 minutes

5h00 : Les pilotes Aston Martin s’élancent en pneus pluie ! Le reste des pilotes a opté pour les intermédiaires, mais la piste est détrempée !

5h01 : Lando Norris dit à son ingénieur de surveiller les performances des Aston Martin, car "le pneu pluei pourrait bien fonctionner, surtout au début". Piastri n’est pas en piste.

5h02 : Le radar annonce la fin de la pluie à 5h15, heure française, et donc à 20h15 à Las Vegas.

5h03 : Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg et Oscar Piastri sont également en pneus pluie, et Pierre Gasly rentre également les chausser.

5h04 : Un premier drapeau jaune a été agité, et Norris va rentrer chausser des pneus pluie. Le Britannique a tiré tout droit à l’endroit où une Racing Bulls était aussi en travers.

5h05 : Alonso signe un temps de 2’03"249, et Stroll signe un chrono à plus d’une seconde.

5h06 : Verstappen a lui aussi fait une erreur, ne voyant pas où il allait. Le chrono de Stroll est annulé.

5h07 : Bortoleto et Hülkenberg signent aussi des chronos en 2’03 et 2’05, la piste est 30 secondes plus lente que sur le sec ! Stroll signe un 2’00"067. Alonso se rapproche à six dixièmes.

5h08 : Oliver Bearman s’intercale entre les Sauber, et Gasly prend le troisième temps. Esteban Ocon s’empare du cinquième chrono.

5h09 : Liam Lawson se place troisième, mais à 2"3 de Stroll. Les pilotes Aston Martin ont signé de très bons chronos. Norris prend le cinquième temps, et Russell le troisième à 0"701 de Stroll.

5h10 : Oliver Bearman prend le meilleur chrono en 1’59"015, battu par Gasly en 1’58"889. Leclerc rate un virage alors qu’il était rapide.

5h11 : Alex Albon prend le quatrième temps. Alonso reprend la tête en 1’57"669. Andrea Kimi Antonelli se place quatrième, et Russell améliore en deuxième place.

5h12 : Verstappen abandonne son effort et n’a toujours pas fait de tour rapide, tandis que Leclerc voit son seul chrono effacé. Les deux hommes, ainsi que Piastri, sont dans la zone éliminatoire, comme Carlos Sainz dont le chrono est annulé.

5h13 : Ocon s’est emparé de la tête de la séance en 1’57"124. Leclerc est au ralenti, a-t-il tapé le mur ? Norris pren le deuxième temps. Leclerc semble avoir repris un rythme normal.

5h14 : Stroll en termine avec le meilleur temps en 1’56"585. Sainz fait mieux en 1’55"659, et Piastri s’intercale au deuxième rang. Verstappen signe son premier chrono et remonte cinquième. Bearman prend le troisième temps. Franco Colapinto signe un joli sixième temps, devant Verstappen.

5h15 : Albon prend le deuxième temps derrière Sainz. Norris s’intercale entre les deux Williams, et Alonso lui prend immédiatement la deuxième place. Antonelli remonte en cinquième position. Russell remonte deuxième, les chronos ne cessent de progresser ! Sainz est sous enquête pour un retour en piste cavalier.

5h16 : Verstappen en termine avec un nouveau tour et il prend le meilleur chrono en 1’55"064. Ocon prend le cinquième temps, et Gasly remonte troisième ! Norris est en amélioration, tout comme Isack Hadjar.