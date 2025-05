Elections FIA : Ben Sulayem est candidat et veut laisser Sainz se présenter

Ce n’est pas une surprise, mais c’est désormais officiel : Mohammed Ben Sulayem sera bien candidat à sa réélection à la Présidence de la FIA, lors de l’élection de cette fin d’année.

S’exprimant à Reuters lors du Grand Prix de Monaco, l’Émirati a déclaré avoir pris cette décision, après avoir consulté (assure-t-il) les membres de la Fédération Internationale de l’Automobile.

« J’ai le sentiment que trois ans dans une fédération complexe comme la FIA ne suffisent pas », a expliqué l’ancien pilote de rallye âgé de 63 ans.

« Ai-je besoin de plus de temps ? Oui. Est-ce que ça a été facile ? Jamais. Est-ce que ça a été agréable ? Parfois. »

« Donc, je vais me présenter. J’ai consulté la plupart des membres. Je leur parle. »

Quelle sera la priorité de Mohammed Ben Sulayem pour un deuxième mandat ?

« Continuer à développer le sport automobile. Rendre la FIA de plus en plus forte. C’est mon ambition et c’est ce que je ferai. »

Mohammed Ben Sulayem entend apparemment demander plus de revenus à la FOM, que Liberty Media soit prévenue…

« Des accords défavorables ont été conclus pour la FIA. Cela n’a aucun sens pour moi qu’un pilote de Formule 1 et un directeur d’équipe gagnent plus d’argent que toute la FIA, alors que la FIA possède le championnat. Est-ce juste ? », a-t-il dit.

Mohammed Ben Sulayem a obtenu un premier bon bilan néanmoins du côté des finances : la FIA a annoncé la semaine dernière un bénéfice de 4,7 millions d’euros (5,34 millions de dollars) après avoir déclaré une perte de 24 millions d’euros en 2021.

Purges et élection verrouillée : Mohammed Ben Sulayem répond aux critiques

Mohammed Ben Sulayem a été ensuite été interrogé sur la vague de démissions ayant affecté la FIA ces derniers mois.

L’Émirati assume avec un vocabulaire assez violent !

« J’ai nettoyé la maison FIA. »

« Les gens honnêtes sont là. Je n’ai plus de couteaux dans le dos. »

« Toute cette négativité ; ’Oh, il est imprévisible, il est très controversé’. Je suis le dernier à me soucier de ce qu’ils (les critiques et les médias) font, de ce qu’ils disent. Pour moi, ce sont toujours les membres (de la FIA) qui comptent. »

« Mais je suis plus qu’heureux. Peut-être que je fais quelque chose qui les irrite. »

À lire également Ciao la démocratie ? Ben Sulayem voudrait verrouiller sa réélection à la FIA

Mohammed Ben Sulayem a été aussi accusé par des proches anonymes de vouloir verrouiller l’élection à venir, en changeant les règles de désignation (et pour s’offrir le sclap des candidats extérieurs) en sa faveur. Les nouvelles règles liées aux conflits d’intérêt pourraient ainsi écarter la validité de la candidature de Carlos Sainz Senior, qui songe à se présenter.

Mais Mohammed Ben Sulayem joue les candides et assure qu’il accueillerait volontiers une telle candidature concurrente !

« Laissez-le se présenter. C’est la démocratie », a-t-il dit.

Cependant... cette déclaration ressemble à une manœuvre de Mohammed Ben Sulayem, qui pourrait compter sur son comité d’éthique à sa botte pour écarter la candidature de Carlos Sainz… il garderait ainsi les mains propres.