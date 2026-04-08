Red Bull encense Hadjar, un pilote ’totalement engagé’ et ’en pleine ascension’

Auteur de débuts prometteurs en Formule 1 en 2025 chez Racing Bulls, Isack Hadjar continue de convaincre au sein de Red Bull Racing cette saison, malgré une RB22 encore délicate à exploiter. Après seulement trois Grands Prix disputés aux côtés de Max Verstappen, le Français affiche déjà des signes très encourageants.

Le fait marquant reste sans doute sa troisième place en qualifications dès ses débuts à Melbourne, une performance qui a immédiatement attiré l’attention dans le paddock.

Hadjar a ensuite confirmé en inscrivant ses premiers points en Chine, avant de signer une autre performance notable à Suzuka en devançant Verstappen en qualifications, un exploit que Yuki Tsunoda n’était jamais parvenu à réaliser face au quadruple champion du monde.

Directeur de l’équipe, Laurent Mekies n’a pas caché son enthousiasme face à l’implication du jeune pilote.

"Isack est dans une très bonne dynamique en ce moment," explique-t-il.

"Il a fait, je pense, tout ce qu’il pouvait faire pour maximiser son intégration dans l’équipe."

Un investissement qui dépasse largement le cadre des week-ends de course : "Il s’est installé à Londres dès le début du mois de janvier. Il est à l’usine un jour sur deux. Il passe autant de temps que possible au simulateur pour comprendre tous les aspects techniques de la voiture. Il a été aussi impliqué qu’on peut l’être."

Mekies insiste sur le fait que cet engagement n’est pas forcé, mais relève d’une véritable passion.

"Je pense qu’il est même rentré entre les deux essais de Bahreïn juste pour tester davantage de choses au simulateur, avant de repartir. Donc il faut saluer son niveau d’implication."

"Mais en réalité, ce n’est pas un effort pour lui, c’est ce qu’il aime faire. Il rêve de ce moment depuis longtemps, c’est son rêve."

Des résultats déjà visibles selon Mekies, qui souligne que cet investissement commence déjà à porter ses fruits : "Les premières courses montrent que cela donne déjà les bons résultats. Il a été capable de montrer sa vitesse immédiatement."

"Je suis sûr qu’il se souviendra de ses premières qualifications avec nous avec cette troisième place à Melbourne. La saison est longue, avec des hauts et des bas à attendre."

"Nous pensons que les pilotes progressent avec la RB22, et nous attendons encore d’autres progrès d’Isack cette année. Il n’en est qu’à sa 2e année en F1. Nous pensons qu’il a tout le talent et la bonne approche pour franchir ces étapes."