Des ’planètes alignées’, dernière chance de Hamilton pour un 8e titre ?

Ancien pilote de Formule 1, Johnny Herbert estime que Lewis Hamilton possède toujours les qualités nécessaires pour décrocher un huitième titre mondial, un record absolu qui lui permettrait de dépasser Michael Schumacher. Mais selon le Britannique, une telle performance ne pourra se concrétiser qu’à une condition : que "toutes les planètes soient alignées".

Hamilton n’est plus qu’à un sacre d’effacer la référence historique des sept titres de Schumacher, un total qu’il a rejoint en 2020. Le pilote Ferrari était d’ailleurs passé à un souffle d’un huitième championnat inédit en 2021, titre qu’il aurait remporté si le directeur de course de l’époque, Michael Masi, avait appliqué le règlement tel qu’il était écrit lors du controversé Grand Prix d’Abu Dhabi.

Depuis cet épisode, la dynamique s’est inversée. L’avènement de l’ère à effet de sol a coïncidé avec une période bien plus délicate pour le septuple champion du monde. La saison dernière, pour sa première année chez Ferrari, Hamilton a connu un exercice particulièrement compliqué : aucun podium, une première dans sa carrière, et un retard final de 86 points sur son coéquipier Charles Leclerc.

À l’approche de la mise en application d’une nouvelle révolution réglementaire, la question se pose ouvertement dans le paddock : Hamilton a-t-il encore ce qu’il faut pour être champion du monde ?

Pour Johnny Herbert, la réponse est oui... mais sans la moindre garantie.

Interrogé par RacingNews365, l’ancien vainqueur de Grands Prix estime que tout dépendra avant tout du ressenti du pilote dans sa voiture.

"Oui, je pense que c’est possible, mais il faut que tout ce qui se passe sous vos mains fonctionne et vous mette à l’aise. Tout se résume vraiment à ça : est-ce qu’il se sent à l’aise dans la voiture ?"

"On ne perd jamais son sens de la course : les dépassements, la constance, la capacité à préserver les pneus… tout ça ne s’en va pas."

En revanche, le Britannique reconnaît que le temps peut laisser son empreinte ailleurs.

"La vitesse pure est souvent la première chose qui décline. Les erreurs commencent aussi à apparaître avec l’âge. Malheureusement, d’après mon expérience, c’est comme ça. Mais c’est parfaitement normal."

"Donc oui, si tout se met en place, si les planètes sont alignées, alors oui, ça peut clairement arriver de nouveau."