Briatore écarte Schumacher, la course au baquet Alpine F1 se resserre

Flavio Briatore a confirmé que Mick Schumacher n’était pas en lice pour le dernier baquet ouvert chez Alpine sur la grille de la Formule 1 pour la saison 2026.

La situation chez Red Bull et Racing Bulls semble désormais réglée : Yuki Tsunoda est presque certainement sur le point de partir, Isack Hadjar devrait être promu aux côtés de Max Verstappen et le jeune Arvid Lindblad rejoindrait Liam Lawson au sein de l’écurie junior.

Alpine F1 reste donc le seul point d’interrogation majeur.

Ralf Schumacher a déclaré que les chances de son neveu Mick étaient quasiment anéanties et que la carrière de Tsunoda en F1 était peut-être également terminée.

"Il a de la chance que l’équipe ait déjà annoncé vouloir terminer la saison avec lui," a déclaré Ralf à propos de Tsunoda. "Il faudrait qu’un changement fondamental se produise lors des prochaines courses pour qu’il reste, mais je crains que Tsunoda continue de piloter comme il l’a fait jusqu’à présent – ​​et qu’il n’ait même pas de volant en Formule 1 l’année prochaine."

Tsunoda avait été pressenti pour Alpine, mais Briatore a maintenant clairement indiqué que les options étaient ailleurs.

"Je suis toujours ouvert quant au second cockpit. Peut-être devrais-je recruter un pilote de Formule E ? Sérieusement, nous sommes toujours ouverts."

"Les deux pilotes expérimentés (Valtteri Bottas et Sergio Perez) vont chez Cadillac. Voyons comment nos jeunes pilotes se comporteront d’ici la fin de la saison. Nous avons Franco Colapinto, nous avons Paul Aron, et nous ferons également de nouveaux essais avec Jack Doohan."

Briatore a admis que Colapinto, bien qu’inconstant, est actuellement favori. "Doohan a eu trop d’accidents. Colapinto a également été décevant au début. Nous pensions qu’il serait plus performant."

"Maintenant, il prend progressivement son rythme. Il connaît mieux la voiture et se sent plus à l’aise."

"Avec le recul, nous avons sous-estimé la pression à laquelle ces jeunes pilotes sont exposés. Alpine est une équipe d’usine. La pression est encore plus forte. Elle se multiplie lors d’une saison difficile. Les débutants ont plus de facilité à évoluer dans une petite équipe. Regardez Isack Hadjar et Gabriel Bortoleto."

Quant à Sergio Perez, Briatore a révélé qu’il était effectivement une option avant l’arrivée de Cadillac.

"Perez m’a appelé. Il m’a demandé quels étaient nos projets, mais en même temps, il m’a dit qu’il était proche de trouver un accord avec Cadillac. Je ne pouvais rien lui proposer à l’époque."

Interrogé sur Mick Schumacher, Briatore a été direct : "Il n’est pas sur notre liste."

Ralf Schumacher admet que le verdict est sévère.

"Il n’est plus en Formule 1 depuis quelques années maintenant, et on peut dire qu’il est à court de temps."

"Et n’oublions pas qu’il y a déjà plusieurs jeunes pilotes issus de la Formule 2, comme Alex Dunne et Arvid Lindblad, qui ont tous deux de bonnes chances d’accéder à la Formule 1 prochainement."

"Ce ne sera pas plus facile pour Mick, c’est certain."