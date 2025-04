Confiance, progrès : Piastri peut-il s’imposer pour le titre dès cette année ?

S’il y a bien un pilote de F1 dont la cote est montée ces derniers jours, c’est bien Oscar Piastri.

Mark Webber, le manager de Piastri, estime que le pilote McLaren a élevé son niveau de jeu cette saison et cela s’est confirmé par sa victoire confortable au Grand Prix de Bahreïn, un week-end où il a dominé Lando Norris.

Est-ce que cela va devenir la norme cette année ? Est-ce que Piastri va profiter des doutes que Norris exprime ouvertement sur lui-même ou sur sa capacité à bien piloter une MCL39 parfois piégeuse ?

C’est bien évidemment ce qu’espère l’ancien pilote Red Bull alors que la lutte pour le titre pourrait se résumer à un affrontement entre les deux pilotes McLaren. Mais l’Australien reste prudent dans ses propos.

"Quatre victoires, 13 podiums, si tôt dans sa carrière, c’est évidemment un atout majeur," répond Webber à F1 Nation lorsqu’on lui demande si la confiance de son pilote est au plus haut.

"Comme on le sait, on peut avoir la machine, mais il est souvent difficile de concrétiser ces opportunités."

"Il a immédiatement enchaîné les deux pole positions, donc je pense que ce que nous voyons assez tôt dans sa carrière est du bon travail jusqu’à présent."

"Toutes ses victoires, quand on a la chance d’en remporter quelques-unes comme il l’a déjà fait, peuvent être un peu différentes, et celle-ci à Bahreïn était probablement la plus confortable qu’il ait jamais remportée, mais il y en aura d’autres plus stressantes à l’avenir."

"Ce week-end s’est très bien passé pour lui. C’est un circuit qui, encore une fois, demandait de faire du bon travail de réglages, comme à Shanghai, et il a gagné ces deux courses, ce qui est un autre point positif."

Interrogé sur les progrès de Piastri sur l’exercice des qualifications (pole position en Chine et à Bahreïn), Webber a ajouté : "Oui, je pense que c’est, en tant que pilote de Formule 1, un élément essentiel de votre métier. Il le sait bien : au fil de votre parcours, face à Max, Charles [Leclerc], Lando, Lewis [Hamilton], comme ces pilotes les premières années, il y a du sérieux face à lui sur un tour."

"Et pour résumer, nous savons à quel point il est délicat de gérer ces voitures et ces pneus le samedi. Grâce à son intelligence et à sa compréhension de ses besoins d’amélioration, il a progressé. Mais comme je le lui dis, c’est au jour de la retraite qu’on a plus d’expérience, alors il faut continuer à apprendre."