Colapinto doit ’rebondir’ et être à la hauteur des ’attentes très élevées’

Johnny Herbert s’inquiète pour Franco Colapinto, qui a remplacé Jack Doohan chez Alpine F1 après que ce dernier a disputé six Grands Prix. Selon l’ancien pilote, la patience de Flavio Briatore pourrait être rapidement mise à l’épreuve, et l’Australien pourrait subir le même sort que son prédécesseur.

"C’est toujours difficile. Quand on vous donne une opportunité, vous devez la saisir et impressionner les gens" a déclaré Herbert.

"Jack Doohan ne l’a pas fait et les attentes envers Franco Colapinto ont été très élevées."

"Flavio Briatore a fait confiance à Colapinto et l’a lancé en compétition avec Alpine. On pouvait s’attendre à ce que les performances de Colapinto soient meilleures, compte tenu du niveau qu’il a atteint la saison dernière."

Dans une équipe à la gestion de pilotes fonctionnelle, faire une entrée en matière de trois courses décevantes ne serait pas un risque, mais chez Alpine, il est possible que le sort de Colapinto soit déjà menacé.

"Il a montré qu’il pouvait être aussi rapide, voire plus rapide que Pierre Gasly, mais il n’a pas été constant dans sa vitesse. Nous n’avons jamais vu Doohan capable de rebondir, Colapinto a besoin de rebondir rapidement, ou il deviendra un nom qui a été hautement considéré et rien de plus."