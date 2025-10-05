Une ’fin de course pénible’ pour Hadjar et aucun point pour Racing Bulls

Racing Bulls n’a inscrit aucun point à Singapour, après qu’Isack Hadjar a terminé aux portes du top 10 ce dimanche sur le circuit de Marina Bay. La faute à un problème moteur qui lui faisait perdre de la puissance, malgré un bon début de course et une belle bataille avec Fernando Alonso.

"Honnêtement, je ne prends pas un super départ, je reprends la place à Fernando au stand, il me dépasse ensuite, ça partait bien, on s’amusait bien, c’était une bonne course et on avait du rythme. Après, on a commencé à avoir le problème avant de s’arrêter, j’ai subi l’undercut de Bearman et la fin de course était pénible" déplore Hadjar.

Le problème sur le moteur Honda agace le pilote, qui ne comprend pas pourquoi il subit cela régulièrement, alors que la puissance lui faisait défaut "partout ! C’est un peu partout et ce n’est pas la première fois, donc il va falloir trouver pourquoi ça continue."

Au départ, il a accroché Oliver Bearman, heureusement sans gravité : "Il fallait être dur sur les freins, j’étais à côté de Lewis [Hamilton] au moment de freiner, je me fais serrer. Mais au final ça s’est bien passé donc on a eu de la chance."

Liam Lawson a terminé 15e et il espérait faire mieux en décalant sa stratégie. Il s’étonne d’avoir perdu du temps par rapport à Carlos Sainz, qui avait fait la même tentative que lui. Il note aussi que ses deux sorties de piste du week-end ne l’ont pas aidé.

"On a fait un premier relais très long avec les mediums. Je dois comprendre ce qui s’est passé car Carlos était derrière moi et il termine dixième, donc je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé. Je suis sorti derrière le train et lui devant, donc je dois comprendre. C’est frustrant mais les dégâts étaient faits hier pour moi, il y a beaucoup à revoir" regrette Lawson.

Les points étaient jouables si le week-end s’était mieux passé : "Je pense qu’on aurait pu, mais on a eu des difficultés dans le dernier relais, plus que Carlos qui a pu garder du rythme et était derrière moi. Le rythme était correct mais pas assez bon. Il était quand même assez bon pour les points si on s’était élancés plus haut."