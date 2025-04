‘Chaque jour compte’ pour Sauber avant sa transformation en Audi F1

Saison de transition : ces trois mots souvent usités prennent cependant tout leur sens pour Sauber. L’équipe verte deviendra, à partir de l’an prochain, pleinement ‘Audi F1’ à l’occasion de l’entrée en vigueur de la révolution réglementaire de 2026.

Pour le moment donc, l’équipe d’Hinwil se renforce tous azimuts : elle a même ouvert une base au Royaume-Uni pour attirer de nouveaux ingénieurs (voir notre article).

« De nombreuses nouvelles personnes sont arrivées récemment, [notamment] du côté de l’ingénierie, et nous recrutons encore massivement » a encore confirmé Nico Hülkenberg, le pilote leader de l’équipe, pour la FOM.

« Je pense que tous ces nouveaux apports créent une ambiance très positive, un bon environnement et une atmosphère motivante. »

Mattia Binotto est chargé, en Suisse, de superviser la montée en puissance et la construction de la nouvelle équipe Audi.

De sa position, Nico Hülkenberg a pu voir travailler son grand patron – qui, même s’il ne se rend pas sur les circuits le plus souvent, reste très actif à l’usine.

« C’est très positif – très encourageant et productif, » déclare Hülkenberg à propos de sa relation grandissante avec Binotto.

« Il semble vraiment très impliqué. Il prend régulièrement des nouvelles – et inversement – concernant les aspects structurels de l’équipe, la manière dont les choses évoluent. J’ai beaucoup de communication avec lui, et jusqu’à présent, j’apprécie beaucoup cela. »

C’est plutôt Jonathan Wheatley, l’ancien de Red Bull, qui supervise l’équipe en week-end de Grand Prix.

« Jonathan arrive avec une immense expérience, une grande connaissance et du succès à son actif » commente Nico Hülkenberg à son sujet. « Il vient de l’une des équipes les plus performantes de l’histoire récente de la F1, donc je suis sûr qu’il peut apporter beaucoup de choses positives et d’idées à implémenter ici, pour aider l’équipe et améliorer la performance. »

La grande échéance approche pour Audi F1

Dans moins d’un an, Sauber aura un nouveau moteur, celui d’Audi, et donc un nouveau nom, celui de son motoriste de propriétaire.

Mais l’équipe sera-t-elle prête pour 2026 ? Au vu du manque de performance actuelle de Sauber, 2026 n’arrive-t-elle pas trop tôt selon Nico Hülkenberg ? Ne faut-il pas déjà sacrifier le développement de 2025 pour tout miser sur l’an prochain ?

« C’est utile d’avoir cette année comme une année de construction, pour apprendre à connaître tout le monde, vraiment s’intégrer, se connecter avec l’équipe et le projet, plutôt que de débarquer à froid l’an prochain. »

« Mais cela dit, cette année reste évidemment une saison de championnat, et nous voulons faire du bon travail et progresser. Nous devons progresser, notamment en pensant à l’année prochaine, où la pression va naturellement augmenter avec l’arrivée officielle d’Audi en tant qu’équipe d’usine. »

« Nous sommes en train de poser les fondations et de construire les bases pour les années à venir, donc honnêtement, chaque jour et chaque étape comptent déjà énormément. »

« Je sais que le milieu de grille est extrêmement serré et compétitif – les marges sont minimes, et chaque détail compte. J’espère que nous pourrons nous immiscer dans cette bataille du milieu de peloton et embêter quelques équipes de temps en temps, ce serait très appréciable. Ce sera un défi d’y parvenir, mais c’est bien pour cela que nous sommes ici. »

Et comment se sent Nico Hülkenberg, alors qu’il est désormais le pilote numéro 1 d’une équipe d’usine, pour la première fois de sa carrière ?

« Pour ma part, je me contente de profiter de mon temps ici, et j’apprécie faire partie de ce projet. J’aime contribuer, aider là où je peux. En plus des courses et de l’adrénaline, c’est un autre aspect formidable du métier qui me procure beaucoup de satisfaction : pouvoir aider l’équipe grâce à toute mon expérience. »

« Je pense que nous voulons simplement nous donner à fond, ensemble, et faire en sorte que ce soit une belle aventure, une réussite. Plus ce sera réussi, mieux ce sera, évidemment. Je suis là pour le travail, pour le plaisir – les bons jours comme les moins bons – donc nous verrons ce que l’avenir nous réserve. »