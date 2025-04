Antonelli : Valentino Rossi m’a beaucoup soutenu dès le début

Avant de se rendre au Japon, Kimi Antonelli a passé une journée avec la légende du MotoGP et son compatriote italien Valentino Rossi.

Le nouveau pilote Mercedes F1, âgé de 18 ans, a rejoint Rossi pour participer à une journée de karting au sein de l’académie VR46 du nonuple champion du monde.

"Nous sommes allés nous entraîner en kart ensemble, c’était vraiment sympa," a déclaré Antonelli aux journalistes à Suzuka, confirmant aussi les informations selon lesquelles l’événement avait eu lieu sur le circuit de karting de Migliaro, en Italie.

"Vale est vraiment quelqu’un de bien. On a bien rigolé et il m’a raconté des anecdotes de l’époque où il courait en MotoGP, des anecdotes drôles aussi, mais je ne peux pas vous les raconter maintenant sinon la FIA risque de ne pas apprécier mon langage !"

"Cette année, j’irai probablement voir quelques courses de MotoGP juste pour regarder et soutenir les pilotes de son académie."

Antonelli n’en est pas sa première rencontre avec Rossi.

"Il m’a beaucoup soutenu dès le début, et il m’a simplement dit de continuer à travailler et de m’amuser. Et surtout de me concentrer sur moi-même et de ne pas me soucier du reste. De profiter du moment présent et de rester concentré."

"C’est quelqu’un de vraiment bien et je l’admirerai toujours, car c’est une figure historique du sport automobile. C’était très gentil de sa part de me soutenir."