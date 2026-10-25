Cadillac F1 : les problèmes techniques ont paralysé le développement

Cadillac continue de rencontrer d’importantes difficultés pour quitter le fond de la grille de Formule 1, malgré les progrès accomplis en matière de fiabilité depuis le début de sa première saison. Marcin Budkowski, arrivé à la tête de l’écurie américaine en cours d’année, reconnaît que les problèmes de freins rencontrés précédemment ont mobilisé des ressources considérables, au détriment du développement de la monoplace. Un retard dont les conséquences se font encore sentir aujourd’hui et qui pourrait également peser sur les performances futures. Le dirigeant assure néanmoins avoir réorganisé les priorités de Cadillac, avec l’ambition de franchir un cap important en 2027.

Pour sa première campagne en Formule 1, Cadillac découvre les difficultés auxquelles une nouvelle écurie doit faire face pour devenir compétitive. Si l’équipe américaine a surpris certains observateurs en se rapprochant davantage du peloton que ce qui était initialement redouté, elle n’est toujours pas parvenue à quitter durablement les dernières positions.

Contrairement à Aston Martin, qui a réussi à afficher une progression plus visible malgré ses propres difficultés, Cadillac peine à transformer son apprentissage en gains significatifs de performance. L’écurie a toutefois enregistré des améliorations sur un point essentiel : la fiabilité.

Mais selon son directeur, Marcin Budkowski, ces progrès ont eu un coût important. Pour résoudre les problèmes techniques rencontrés depuis le début de la saison, Cadillac a dû consacrer une partie considérable de ses moyens humains et financiers à des tâches qui n’apportaient pas directement de performance supplémentaire.

Interrogé à Austin, Budkowski a reconnu que Cadillac avait encore énormément de travail devant elle.

Le dirigeant estime que les difficultés ne concernent pas seulement la conception de la monoplace, mais également l’ensemble du fonctionnement de l’écurie.

"En tant que nouvelle équipe, nous avons beaucoup de domaines dans lesquels nous devons progresser, pratiquement tous les domaines."

"Quand vous regardez les opérations dans le garage, quand vous regardez de petites choses comme la gestion des pièces, le fait d’avoir suffisamment de pièces de rechange, la qualité des pièces, et ainsi de suite."

"Donc tout est nouveau, tout doit être amélioré, mais lorsque je suis arrivé, quelques domaines m’ont immédiatement semblé nécessiter des progrès considérables. Et c’est toujours la même chose."

Budkowski a rapidement compris qu’il serait impossible de tout améliorer simultanément. Il a donc entrepris de revoir la répartition des moyens disponibles afin de concentrer les efforts sur les domaines les plus déterminants.

"Vous disposez d’un nombre limité de personnes, d’un budget limité, donc de ressources limitées. Vous devez les utiliser dans les domaines qui comptent le plus, ceux qui offrent les plus grands leviers, si vous voulez, en matière de performance et de fiabilité."

"Et c’est la première chose que j’ai faite après quelques semaines : réorienter et redéfinir quelque peu les priorités dans la manière dont nous utilisons nos collaborateurs et notre argent."

L’un des exemples les plus marquants de cette difficulté à répartir les ressources concerne les problèmes de freinage rencontrés par Cadillac au cours de la saison. Ces défaillances ont nécessité de longues investigations et un important travail technique pour parvenir à une solution.

"Cette année, vous avez mentionné la fiabilité, et il nous a fallu beaucoup de temps pour résoudre des problèmes très complexes au niveau des freins."

"Cela a mobilisé énormément de ressources, en personnel comme en argent, qui ont été détournées du développement."

"Et le développement, c’est comme les intérêts composés : la performance que vous ne trouvez pas aujourd’hui, vous ne la retrouverez pas à l’avenir. C’est tout simplement de la performance perdue parce que vous avez perdu ce temps."

"Ce sont toutes ces choses contre lesquelles nous nous battons. Mais au bout du compte, tout est une question de priorités. Il faut concentrer les efforts là où ils comptent le plus."

Une arrivée en pleine saison après le départ de Lowdon

Marcin Budkowski a pris les commandes de Cadillac avant le Grand Prix des Pays-Bas, dans le cadre d’un changement de direction particulièrement inattendu.

Il a remplacé Graeme Lowdon, qui avait pourtant joué un rôle essentiel dans l’obtention de la place de Cadillac sur la grille de Formule 1. Cette nomination est intervenue alors que l’écurie disputait sa première saison et travaillait déjà à la conception de sa monoplace pour 2027.

Une situation qui aurait pu compliquer la prise de fonctions du nouveau dirigeant.

Budkowski considère toutefois qu’il n’existe pas véritablement de moment idéal pour rejoindre une équipe de Formule 1.

"Quelle que soit la manière dont vous regardez les choses, il n’y a jamais de moment idéal pour commencer, parce qu’il y a bien sûr la saison de compétition, mais aussi le processus de conception de la nouvelle voiture."

"La réalité, c’est qu’il s’agit d’un processus d’amélioration continue. Nous apprenons, et nous sommes dans une saison où chaque tour, chaque course, chaque séance nous apporte des enseignements supplémentaires."

"C’est aussi un groupe de personnes qui apprend à travailler ensemble. Je pense que nous avons la plus forte proportion de personnes sans expérience de la F1 dans la voie des stands."

L’une des particularités de Cadillac réside dans la composition de son personnel. L’écurie a recruté des collaborateurs provenant de nombreuses équipes et disposant parfois d’une solide expérience de la Formule 1.

"Nous avons des personnes qui viennent de toutes les équipes, qui ont de l’expérience, mais qui n’ont jamais conçu une voiture ensemble."

"Nous n’avons aucune donnée sur laquelle nous appuyer, aucune expérience, aucune voiture précédente à partir de laquelle développer la suivante. Tout doit se mettre en place."

Budkowski promet un grand pas en avant pour 2027

Le directeur de Cadillac reconnaît que la nécessité de construire rapidement une première voiture a conduit l’écurie à emprunter plusieurs raccourcis techniques ou organisationnels.

Ces choix n’étaient pas forcément optimaux en matière de performance, mais ils ont permis de rendre possible l’engagement de l’équipe dès cette saison. L’objectif est désormais de corriger ces compromis dans le cadre de la préparation de 2027.

"Un certain nombre de raccourcis ont été pris pour parvenir à mettre des voitures sur la grille cette année, et nous devons les corriger pour l’année prochaine. Cela nous apportera de la performance."

"Ensuite, il y a le développement et toutes les idées que nous voulons apporter, mais c’est un jeu relatif."

"Nous affrontons dix autres équipes très compétitives. Nous avons un grand pas à franchir pour l’année prochaine, et nous franchirons un grand pas."

"Est-ce que cela suffira par rapport aux autres pour réellement nous battre pour les points, et même davantage ? Nous le verrons l’année prochaine."

"C’est certainement notre ambition, mais comme vous le savez, ce n’est pas un exercice facile."