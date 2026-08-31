Button craint le départ d’Alonso : ’Fernando a encore tellement à donner en F1’

Après les confirmations des contrats de Max Verstappen et Lando Norris, l’avenir de Fernando Alonso va devenir l’un des sujets les plus suivis du paddock alors que le double champion du monde n’a toujours pas confirmé s’il poursuivra sa carrière en Formule 1 au-delà de la saison 2026. À 45 ans, l’Espagnol dispose pourtant encore d’un projet particulièrement ambitieux chez Aston Martin, notamment avec l’arrivée d’Adrian Newey. Une perspective qui pousse son ancien équipier Jenson Button, ambassadeur de l’équipe verte, à espérer le voir rester encore quelques années.

Le contrat d’Alonso avec Aston Martin arrive à son terme à la fin de cette saison, même si le pilote espagnol n’a jamais caché son attachement au projet à long terme de l’écurie de Silverstone. Il a d’ailleurs récemment insisté sur le fait que son avenir resterait lié à l’équipe, qu’il soit encore au volant ou non.

"Je l’ai dit à plusieurs reprises, les règlements sont ce qu’ils sont. Ce ne sont pas les voitures les plus amusantes, ni les meilleures à piloter, mais malgré tout, ma vie et la Formule 1... ce sera toujours ma vie, et mon cœur est ici. Je serai avec cette équipe dans un rôle ou un autre sur le long terme. Il ne s’agit donc pas de moi ou de savoir qui pilotera l’année prochaine, ou si je piloterai l’année prochaine ou encore trois ans. Je ne sais pas."

Les possibilités de poursuivre sa carrière au sein d’une autre équipe apparaissent par ailleurs limitées. Les principales écuries de pointe ont sécurisé leurs pilotes sur le long terme, avec notamment Max Verstappen et Lando Norris engagés dans des projets durables. Alpine, avec laquelle Alonso entretient une histoire particulièrement longue, a également confirmé son duo pour 2027.

Le choix semble donc se résumer à une poursuite de l’aventure chez Aston Martin ou à une nouvelle retraite, après celle qu’il avait déjà prise fin 2018 avant de revenir en Formule 1 en 2021.

Jenson Button, ambassadeur d’Aston Martin F1, sait déjà quelle décision il aimerait voir prendre à l’Espagnol.

"L’avenir de Fernando est actuellement un sujet de conversation très important," a écrit Button dans sa chronique sur le site d’Aston Martin.

"Je n’ai aucune idée de la décision qu’il prendra quant à un nouvel engagement d’une année dans ce sport, mais je sais que, lorsqu’il décidera de prendre sa retraite, il sera à juste titre considéré comme l’un des véritables grands de la Formule 1. Personnellement, j’espère toutefois qu’il restera encore un peu."

En attendant de connaître la décision d’Alonso, Button a souhaité revenir sur les nombreuses années passées à l’affronter en piste. Et l’ancien Champion du monde britannique n’hésite pas à placer son ancien rival dans une catégorie à part.

"Le plus beau compliment que je puisse faire à Fernando est que l’affronter ressemblait beaucoup à affronter Michael Schumacher. D’après mon expérience face à eux, c’était difficile mais juste : on était à la limite à chaque fois et j’adorais ça. Cela faisait partie du défi."

"Lorsque j’ai remporté mon premier Grand Prix en Hongrie, je me battais contre eux et c’est exactement ce que l’on veut en tant que pilote. On veut se battre contre les meilleurs, contre les grands, pour voir comment on se situe par rapport à eux."

Button a eu la chance de croiser plusieurs générations de références de la Formule 1.

"Au cours de ma carrière, j’ai eu l’occasion de courir contre des pilotes comme Fernando et Michael, mais aussi Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton et Max Verstappen. J’ai vraiment eu beaucoup de chance d’avoir couru contre certaines des véritables légendes de ce sport."

Au-delà de son palmarès, Button considère que la singularité d’Alonso réside avant tout dans sa capacité à adapter son pilotage à pratiquement n’importe quelle monoplace.

"Ce qui distingue Fernando, c’est son style de pilotage. Si vous peigniez toutes les voitures de la même couleur et mettiez tous les pilotes en piste, vous auriez du mal à voir la différence. Mais lorsque Fernando passe devant vous, vous savez immédiatement que c’est lui. Cela vient de ce qu’il fait derrière le volant."

"Fernando pilote comme personne d’autre. Il est agressif, il s’adapte brillamment et cela a été le cas tout au long de sa carrière."

Button se souvient notamment de la période où les deux hommes évoluaient chez Renault et de la manière très particulière dont Alonso avait appris à exploiter cette monoplace.

"Je me souviens qu’au début des années 2000, lorsque nous étions tous les deux chez Renault, la voiture nécessitait une approche très agressive du volant, sans quoi vous aviez trop de charge sur l’avant et du survirage. Il avait trouvé une manière de la piloter. Ce n’était pas très élégant, mais il avait réussi à la faire fonctionner."

"Il a toujours été capable de faire cela avec toutes les voitures qu’il pilote. C’est extrêmement impressionnant."

"Je n’en serais pas capable. Si vous me donnez une voiture réglée comme je l’aime, je ne pense pas que quelqu’un puisse la piloter plus vite que moi. Mais Fernando peut s’adapter à tout ce qu’on lui donne. C’est un talent particulier."

Les deux hommes ont également été réunis chez McLaren. Si leur relation était bonne, Button explique néanmoins que leur proximité n’était pas nécessairement aussi importante que certains pourraient l’imaginer.

"Nous avons aussi été équipiers chez McLaren et nous nous entendions bien, mais en réalité, nous n’avons pas passé énormément de temps ensemble."

"Les gens pensent que les pilotes, surtout les équipiers, sont toujours ensemble, peut-être à cause de la manière dont les choses semblent se passer aujourd’hui dans ce sport, mais ce n’était pas nécessairement le cas."

"En fait, ma femme a rencontré Fernando à Monaco plus tôt cette année et a dû se présenter elle-même, parce que je ne l’avais jamais fait lorsqu’elle était ma petite amie en 2016 !"

Une anecdote qui illustre, selon Button, à quel point la Formule 1 a changé depuis son époque.

"Votre équipier est l’une des premières personnes que vous penseriez présenter à quelqu’un dans le paddock, mais courir en Formule 1 était différent à l’époque. Il y avait beaucoup de respect entre nous, mais ce n’était pas comme si nous étions les meilleurs amis en allant disputer les Grands Prix. Malgré tout, j’ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble."

"Je pense que le sport a beaucoup changé en ce qui concerne la proximité apparente de certains pilotes aujourd’hui."

"Beaucoup d’entre eux ont grandi ensemble et je pense aussi qu’ils doivent presque être davantage sociables aujourd’hui, compte tenu de l’attention dont bénéficie désormais le sport."

"Nous voyons beaucoup plus de choses en coulisses qu’à l’époque où je courais. Tout est filmé et il y a constamment un micro au-dessus de votre tête lorsque vous êtes dans le paddock. Je dois admettre qu’il me faudrait un peu de temps pour m’y habituer. Je ne suis pas ce genre de personne, surtout lorsque je me concentre sur la course. Je veux être seul, pas entouré de gens qui entendent chacun de mes mots."

Button est également bien placé pour évoquer la question de la retraite. Le Britannique avait quitté la Formule 1 à "seulement" 36 ans, soit neuf années de moins qu’Alonso aujourd’hui. Pour lui, le principal indicateur n’est pas nécessairement l’âge, mais l’envie.

"Je savais quand il était temps pour moi de prendre ma retraite de la Formule 1. J’ai pris ma retraite à 36 ans, neuf ans de moins que Fernando, mais j’étais prêt. J’avais passé quelques années à éprouver des difficultés avec la course parce que je ne voulais plus vraiment être là. J’avais l’impression qu’il n’y avait plus rien de nouveau à accomplir pour moi et, lorsque vous arrivez à ce stade, vous savez qu’il est temps de partir."

"Mais je pense que la différence pour Fernando est qu’il y a encore un défi passionnant devant lui. Cette année a évidemment été difficile, mais c’est toujours une période passionnante pour être chez Aston Martin Aramco et travailler avec des personnes comme Adrian Newey. N’importe quel pilote de Formule 1 aimerait piloter une voiture conçue par lui et découvrir directement comment il fait avancer cette équipe."

La présence de Newey, arrivé chez Aston Martin pour prendre une place centrale dans le projet technique, pourrait donc peser lourd dans la réflexion du pilote espagnol. Button rappelle également qu’Alonso connaît déjà la difficulté de prendre une décision définitive concernant son avenir.

"Je sais à quel point il est difficile de décider de son avenir, et il a déjà vécu cela. Il a quitté le sport et est revenu, donc il est évidemment parti trop tôt la première fois. Désormais, il s’assurera d’être certain à 100% qu’il ne veut plus être dans ce sport avant de partir."

Pour Button, le constat est finalement sans ambiguïté : Alonso n’a pas encore épuisé ce qu’il peut apporter à la Formule 1.

"Fernando a encore tellement à donner en F1. J’aimerais beaucoup le voir dans une Aston Martin se battre pour des victoires. C’est là qu’il devrait être, et c’est là que cette équipe veut être."

"Il n’a pas gagné autant qu’il aurait dû. Il s’est retrouvé dans des situations malchanceuses à plusieurs reprises, dont une fois à mes côtés, mais le talent et la faim sont toujours là. Et c’est cela qui est essentiel pour rester dans le sport et rester compétitif."