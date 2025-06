Ben Sulayem gagne encore du pouvoir grâce au vote des clubs de la FIA

La FIA a approuvé des changements proposés dans sa gestion par son président, Mohammed Ben Sulayem, qui veut améliorer son contrôle de la fédération. Il a notamment proposé un changement dans la nomination des membres du Sénat de la FIA.

Alors que 12 membres sur les 16 sont définis dans les statuts comme représentants du président, les quatre autres peuvent être proposés par le président mais doivent être validés par les autres membres du Sénat.

Dans la nouvelle proposition de Mohammed Ben Sulayem, il est indiqué que le président - lui-même, donc - peut nommer les quatre membres en question sans l’aval du Sénat. De plus, il a également proposé un avancement de la date limite des candidatures pour la prochaine élection du président de la fédération, alors qu’il est pour l’instant le seul candidat à sa succession.

De plus, Ben Sulayem a également proposé qu’il n’y ait "rien dans le dossier des candidats à l’élection de la liste présidentielle qui remette en question leur intégrité professionnelle", ce qui permettrait de passer sous silence les manquements à l’éthique des candidats et de leurs associés.

Ces propositions renforçant le rôle de Ben Sulayem ont été adoptées par l’Assemblée Générale de la FIA à Macao cette semaine, et les membres des clubs, qui ont déjà soutenu Ben Sulayem récemment, ont voté à 83,35 % en faveur des mesures renforçant son pouvoir, et à 88,83 % pour les mesures liées au code d’éthique et au dossier des candidats à l’élection.

"La FIA a pris des mesures depuis 2021 pour renforcer ses politiques de gouvernance d’entreprise" a déclaré un porte-parole de la FIA. "Ces politiques guident les opérations de la FIA et garantissent que ses règles, pratiques et processus sont robustes et transparents."

"Les amendements proposés aux statuts de la FIA sont conçus pour renforcer davantage les processus relatifs à la gouvernance et à la confidentialité. Ils accorderont à la commission des nominations plus de temps pour examiner les critères d’éligibilité des candidats et contribueront à garantir la cohérence et la rigueur du processus électoral."

"Tous les amendements proposés ont été votés par une super majorité des clubs membres de la FIA lors des assemblées générales, conformément au processus démocratique qui régit la prise de décision au sein de la Fédération."

Malgré cette "super majorité", les clubs ayant voté contre ces propositions ont fait part de leur mécontentement, à l’image de l’OAMTC, la fédération autrichienne de l’automobile, qui pense que ces décisions vont nuire à l’image de la FIA, plus que la servir.

"Il n’y a pas d’urgence concernant ces changements proposés ... ils risquent de contribuer davantage à l’érosion de la réputation de la FIA en matière de gouvernance compétente et transparente."

"Ce ne peut être - et ce n’est pas - une coïncidence que les changements relatifs aux élections de la FIA aient été promus par la direction de la FIA au moment même où le président sortant de la FIA a annoncé son intention de se présenter à ces élections."

"Lorsqu’il y a un risque que ces changements semblent bénéficier à l’administration actuelle de la FIA, et non à la FIA elle-même, ces changements ne devraient pas être adoptés."

Le bilan du premier mandat de Ben Sulayem est proche de la catastrophe, puisqu’il a attiré de la controverse en provoquant une vague de départs volontaires au sein de la fédération, tout en se penchant sur des problèmes secondaires et en s’attaquant à Liberty Media et à la FOM.

En revanche, aucune trace de ses deux grandes promesses, à savoir la refonte du règlement sportif de la F1 après le fiasco d’Abu Dhabi 2021, et le sauvetage du WRC. Mais Ben Sulayem est positif au sujet de son bilan : "Je n’ai de comptes à rendre qu’à mes membres. Et ils sont heureux. En fait, ils sont très heureux. Ils sont extrêmement heureux."