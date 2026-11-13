Grosjean annonce ’la fin probable’ de sa carrière en monoplace

Romain Grosjean a annoncé qu’il a probablement vécu la fin de sa carrière en monoplace, après une nouvelle année en IndyCar. L’ancien pilote de F1 a passé la saison 2026 chez Dale Coyne Racing, mais il confirme qu’il ne reviendra pas au sein de l’équipe l’année prochaine. Il a été pressenti pour une ou deux autres opportunités dans la discipline après y avoir bouclé sa cinquième saison, mais celles-ci n’ont pas abouti.

Après avoir consacré la majeure partie de sa vie au karting, aux formules de promotion en monoplace et à 179 départs en Formule 1, le pilote de 40 ans reconnait qu’il va surement ouvrir un nouveau chapitre, sans savoir vers quoi il se dirige précisément.

"La réalité, c’est que c’est probablement la fin pour moi avec les monoplaces" a déclaré Grosjean à RACER. "L’endurance sera ma priorité, tout simplement parce que ce rythme de vie effréné est très lourd. Et cette année a été difficile, je ne vais pas mentir."

"J’ai vécu quelques moments incroyables. J’ai eu la chance de mener l’Indy 500. J’ai terminé dans le top 10. J’ai roulé dans le top 5 pendant la majeure partie des 60 derniers tours. Incroyable ! J’ai obtenu un podium à Markham, ce qui était inespéré avec mon ’tracteur’."

"Mais ensuite, nous sommes allés à Milwaukee et à Laguna Seca, et à Laguna Seca, je me suis qualifié bon dernier, ou presque. Je sais que c’est l’un de mes circuits les plus rapides, alors je me suis dit ’je ne veux plus de ça’."

"J’en ai assez de ces moments où l’on n’a tout simplement pas les outils pour se battre. Alors oui, c’est pour ça que je pense que la monoplace, c’est terminé, et que l’endurance, partager davantage avec les gens sur le plan humain, prendre du plaisir et gagner des courses, c’est ce qu’il me faut."

Interrogé sur la frustration ou la tristesse de voir sa carrière en monoplace s’arrêter, il assure qu’il n’y a aucun ressentiment face à son destin, car il atteint un âge où cela se trouve dans la suite logique des choses.

"Non, je pense que c’est plutôt naturel. Et je ne le vis pas mal. Cela demande énormément au corps, énormément à l’esprit, et cela prend un temps que l’on n’a tout simplement plus envie de donner. Ce sera peut-être un peu étrange."

"Mais j’ai tellement donné à cet univers que j’ai le sentiment qu’il est temps de passer à autre chose. Vous savez, 2003 a été ma première année en monoplace, donc 23 ans… c’est long et je me suis beaucoup amusé, mais j’ai envie de vivre quelque chose de différent."

S’il n’a pas encore décidé de quoi sera fait son futur, il admet que les deux choses qu’il a le plus envie de faire sont des roulages pour le plaisir, et retrouver l’endurance, après avoir disputé deux fois les 24 Heures du Mans (photo en bas, en 2024) et quatre fois les 24 Heures de Daytona.

"Je pourrais faire Goodwood ! Je pourrais faire quelques démonstrations. Je peux rouler pour le plaisir, mais sur le plan de la compétition, je veux vraiment faire de l’endurance et voir ce qui s’offre à moi."